Любовь Степушова

Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу

5:10
Экономика » Производство » Энергетика

Атомная энергетика является ключевой "мягкой силой" России, и она её умеет применять, развивая технологии и анонсируя важные международные проекты.

Калининская АЭС фасад новый Росатом
Фото: commons.wikimedia.org by SergioBS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Россия обеспечит энергией новый технологический уклад

Международный форум "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week) 25 сентября открылся в Москве на площадке музея "Атом" на ВДНХ.

В режиме телемоста был дан старт торжественной отгрузке корпусов новейших реакторов ВВЭР-1200 — для энергоблока № 1 АЭС "Эль-Дабаа" (Египет) и для блока № 4 АЭС "Аккую" (Турция). Отправка автоколонн с оборудованием из регионов России транслировалась в прямом эфире.

В присутствии главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, генерального директора Всемирной ядерной ассоциации Самы Бильбао-и-Леон, лидеров Армении, Белоруссии и ряда других стран на форуме выступил Президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что рождение отечественной атомной программы связано с решением Государственного комитета обороны СССР от 28 сентября 1942 года, когда во время Сталинградской битвы было принято решение о запуске работ по урану.

С тех пор "Росатом" совершенствовал свои компетенции и увеличивал портфель заказов, являясь мировым флагманом отрасли в условиях наступления нового технологического уклада, которым будет управлять искусственный интеллект (ИИ). Путин отметил, что РФ уже создаёт на своих АЭС дата-центры, спрос на которые в ближайшее десятилетие вырастет более чем втрое.

Плавучие АЭС и АЭС с замкнутым циклом — российское ноу-хау

Путин анонсировал серийное производство плавучих АЭС и отметил, что малые мобильные АЭС — самый востребованный сегодня проект в мире. По его словам, ресурсы урана будут исчерпаны к 2090 году, поэтому Россия уже работает над принципиально новыми атомными технологиями. К 2030 году намечено запустить первую в мире АЭС с замкнутым топливным циклом в Томской области. Она будет повторно использовать до 95% отработанного топлива, что позволит практически снять проблему накопления радиоактивных отходов и вопрос обеспеченности ураном.

По прогнозу МАГАТЭ, к середине века мощность АЭС увеличится в 2,5 раза и достигнет почти 1000 ГВт. Основной рост, по словам Путина, обеспечат страны Глобального Юга и Востока. Президент в этой связи напомнил, что Новый банк развития БРИКС подтвердил готовность инвестировать в атомную энергетику, а по инициативе Москвы создана Платформа БРИКС по атомной энергетике.

Портфель заказов "Росатома" увеличивается

Как сообщает Telegram-канал "Росатома", на форуме Россия подписала с Эфиопией план действий по развитию проекта атомной электростанции, а с Ираном — меморандум о строительстве малых АЭС. Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что стороны работают над продлением срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года и обсуждают возможность использования малых модульных реакторов. Также Белоруссия в лице президента Александра Лукашенко выразила желание построить вторую АЭС силами "Росатома".

Современные АЭС имеют ресурс до ста лет, и так как ядерная энергетика признана чистой, у России имеются большие перспективы вписаться в климатическую повестку, которой придерживаются многие страны. Подготовка персонала для АЭС будет вестись российскими специалистами, что обеспечит лояльность правительств стран-партнёров.

Атомная медицина — приоритетное направление "Росатома"

Россия также выходит в лидеры использования атомных технологий в медицине (радиомедицина, высокотехнологичная медицина и др.). В частности, "Росатом" разрабатывает титановые медицинские имплантаты, в том числе с биосовместимыми покрытиями, которые минимизируют иммунный ответ организма и ускоряют приживление и восстановление тканей. В Троицке создано остеотропное керамическое покрытие, имитирующее костную ткань.

На форуме был круглый стол по этой теме.

"Мы занимаемся созданием универсального клеточного материала, который будет подходить каждому пациенту вне зависимости от индивидуальных особенностей", — сказал научный руководитель приоритетного направления научно-технологического развития госкорпорации "Росатома" "Материалы и технологии" Алексей Дуб.

Данная технология будет востребована во всём мире, создавая невероятные возможности для лечения различных патологий и заболеваний и обеспечивая России международный авторитет и влияние.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
