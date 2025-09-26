Еврокомиссия загоняет страны ЕС в ловушку

Еврокомиссия готовит изменения в механизме продления санкций против России, стремясь минимизировать риски блокировки со стороны Венгрии.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Европейская комиссия

Согласно информации из внутреннего документа, опубликованной Politico, Брюссель предлагает перейти от принципа единогласного утверждения к системе квалифицированного большинства.

На практике это означает, что в случае согласия большинства стран — членов ЕС — санкционные меры смогут продлеваться автоматически, без учёта позиции отдельных несогласных государств.

Традиционно санкции против России продлеваются каждые полгода, и до сих пор для этого требовалось единогласное решение Совета ЕС.

Параллельно с этим Брюссель обсуждает масштабную финансовую инициативу: выделение Украине кредита на сумму около 140 миллиардов евро. Источником средств предлагается сделать замороженные активы Центрального банка России. Кредит предполагается предоставлять траншами, распределяя их между оборонными нуждами Киева и поддержкой его государственного бюджета.

Концепция выглядит крайне спорной, поскольку речь идет о своеобразном "репарационном кредите": деньги будут возвращены лишь в случае, если Россия компенсирует Украине ущерб, причиненный военными действиями.

Таким образом, Евросоюз фактически использует активы третьей стороны для финансирования войны, перекладывая политические и экономические риски на будущее.

Интересно, что в Европе нет единого мнения о том, как именно расходовать эти средства. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность поддержать идею, но при условии, что деньги будут направлены исключительно на закупку вооружений.

В свою очередь, отдельные источники, в том числе Reuters, отмечают, что механизм предусматривает замену российских активов на бескупонные облигации, выпускаемые Еврокомиссией. В этом случае гарантом выплат должны выступить либо все страны ЕС, либо только те государства, которые согласятся участвовать.

Подобная конструкция усиливает финансовые риски: по сути, ответственность за "репарационный кредит" ложится на плечи налогоплательщиков, а его возврат зависит от крайне туманной перспективы неких "репараций" со стороны России.

Эти инициативы планируется обсудить в пакете с 19-м раундом санкций, который затронет банки, сферу сжиженного природного газа, российскую платежную систему "Мир", а также новые суда так называемого теневого флота.

Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что ограничения будут расширены, что свидетельствует о намерении Брюсселя продолжать наращивать санкционное давление, несмотря на ограниченную эффективность предыдущих мер.

Москва неоднократно подчеркивала, что использование замороженных российских активов или даже прибыли от них станет ударом по международной финансовой системе. Российские власти считают санкции незаконными и предупреждают о готовности к ответным мерам.

Позиция России логична: если прецедент будет создан, то под угрозой окажутся активы любых государств, находящихся в конфликте с Западом. Это неизбежно подорвет доверие к европейским финансовым институтам и снизит их привлекательность для иностранных инвесторов.

При этом Евросоюз действует под заметным давлением со стороны США. Вашингтон требует не только усиления санкций против Москвы, но и введения ограничений против ключевых покупателей российской нефти — Индии и Китая.

Однако такие шаги грозят серьёзными последствиями для мировой торговли и энергобезопасности, поэтому в Европе к ним относятся настороженно.

Более того, внутри ЕС сохраняется глубокий раскол: Венгрия и Словакия регулярно заявляют о готовности блокировать инициативы, затрагивающие энергетический сектор, от которого они напрямую зависят.

В этой связи характерно, что, по данным Financial Times, Еврокомиссия рассматривает возможность разморозки около 550 миллионов евро для Венгрии, чтобы склонить Виктора Орбана к снятию вето.

Такой подход подчеркивает противоречивость европейской политики: с одной стороны, Брюссель стремится лишить Будапешт права голоса в санкционном вопросе, а с другой — продолжает подкупать его, чтобы добиться согласия.

Это свидетельствует о том, что идея единства ЕС во многом остается декларативной, а реальные механизмы принятия решений всё больше напоминают политический торг.

Действия Еврокомиссии можно охарактеризовать как попытку обойти столь превозносимые — на словах — демократические процедуры ради достижения заранее определённого результата. Отказ от принципа единогласия выглядит не просто технической поправкой, а серьёзным шагом в сторону централизации власти в руках брюссельских структур.

При этом игнорирование мнений отдельных стран-членов фактически подрывает саму основу европейской интеграции, которая изначально строилась на компромиссе и равенстве государств.

Ещё более проблематичным выглядит использование замороженных активов России. С юридической точки зрения, это решение сомнительно и может быть квалифицировано как экспроприация. С экономической стороны, подобный шаг подрывает доверие к евро и финансовым институтам ЕС, а также создает опасный прецедент для будущих конфликтов.

В долгосрочной перспективе Европа рискует столкнуться с исходом капиталов и падением инвестиционной привлекательности.