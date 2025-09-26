Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Еврокомиссия загоняет страны ЕС в ловушку

Экономика

Еврокомиссия готовит изменения в механизме продления санкций против России, стремясь минимизировать риски блокировки со стороны Венгрии.

Европейская комиссия
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Европейская комиссия

Согласно информации из внутреннего документа, опубликованной Politico, Брюссель предлагает перейти от принципа единогласного утверждения к системе квалифицированного большинства.

На практике это означает, что в случае согласия большинства стран — членов ЕС — санкционные меры смогут продлеваться автоматически, без учёта позиции отдельных несогласных государств.

Традиционно санкции против России продлеваются каждые полгода, и до сих пор для этого требовалось единогласное решение Совета ЕС.

Параллельно с этим Брюссель обсуждает масштабную финансовую инициативу: выделение Украине кредита на сумму около 140 миллиардов евро. Источником средств предлагается сделать замороженные активы Центрального банка России. Кредит предполагается предоставлять траншами, распределяя их между оборонными нуждами Киева и поддержкой его государственного бюджета.

Концепция выглядит крайне спорной, поскольку речь идет о своеобразном "репарационном кредите": деньги будут возвращены лишь в случае, если Россия компенсирует Украине ущерб, причиненный военными действиями.

Таким образом, Евросоюз фактически использует активы третьей стороны для финансирования войны, перекладывая политические и экономические риски на будущее.

Интересно, что в Европе нет единого мнения о том, как именно расходовать эти средства. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность поддержать идею, но при условии, что деньги будут направлены исключительно на закупку вооружений.

В свою очередь, отдельные источники, в том числе Reuters, отмечают, что механизм предусматривает замену российских активов на бескупонные облигации, выпускаемые Еврокомиссией. В этом случае гарантом выплат должны выступить либо все страны ЕС, либо только те государства, которые согласятся участвовать.

Подобная конструкция усиливает финансовые риски: по сути, ответственность за "репарационный кредит" ложится на плечи налогоплательщиков, а его возврат зависит от крайне туманной перспективы неких "репараций" со стороны России.

Эти инициативы планируется обсудить в пакете с 19-м раундом санкций, который затронет банки, сферу сжиженного природного газа, российскую платежную систему "Мир", а также новые суда так называемого теневого флота.

Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что ограничения будут расширены, что свидетельствует о намерении Брюсселя продолжать наращивать санкционное давление, несмотря на ограниченную эффективность предыдущих мер.

Москва неоднократно подчеркивала, что использование замороженных российских активов или даже прибыли от них станет ударом по международной финансовой системе. Российские власти считают санкции незаконными и предупреждают о готовности к ответным мерам.

Позиция России логична: если прецедент будет создан, то под угрозой окажутся активы любых государств, находящихся в конфликте с Западом. Это неизбежно подорвет доверие к европейским финансовым институтам и снизит их привлекательность для иностранных инвесторов.

При этом Евросоюз действует под заметным давлением со стороны США. Вашингтон требует не только усиления санкций против Москвы, но и введения ограничений против ключевых покупателей российской нефти — Индии и Китая.

Однако такие шаги грозят серьёзными последствиями для мировой торговли и энергобезопасности, поэтому в Европе к ним относятся настороженно.

Более того, внутри ЕС сохраняется глубокий раскол: Венгрия и Словакия регулярно заявляют о готовности блокировать инициативы, затрагивающие энергетический сектор, от которого они напрямую зависят.

В этой связи характерно, что, по данным Financial Times, Еврокомиссия рассматривает возможность разморозки около 550 миллионов евро для Венгрии, чтобы склонить Виктора Орбана к снятию вето.

Такой подход подчеркивает противоречивость европейской политики: с одной стороны, Брюссель стремится лишить Будапешт права голоса в санкционном вопросе, а с другой — продолжает подкупать его, чтобы добиться согласия.

Это свидетельствует о том, что идея единства ЕС во многом остается декларативной, а реальные механизмы принятия решений всё больше напоминают политический торг.

Действия Еврокомиссии можно охарактеризовать как попытку обойти столь превозносимые — на словах — демократические процедуры ради достижения заранее определённого результата. Отказ от принципа единогласия выглядит не просто технической поправкой, а серьёзным шагом в сторону централизации власти в руках брюссельских структур.

При этом игнорирование мнений отдельных стран-членов фактически подрывает саму основу европейской интеграции, которая изначально строилась на компромиссе и равенстве государств.

Ещё более проблематичным выглядит использование замороженных активов России. С юридической точки зрения, это решение сомнительно и может быть квалифицировано как экспроприация. С экономической стороны, подобный шаг подрывает доверие к евро и финансовым институтам ЕС, а также создает опасный прецедент для будущих конфликтов.

В долгосрочной перспективе Европа рискует столкнуться с исходом капиталов и падением инвестиционной привлекательности.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы венгрия финансы санкции евросоюз
Новости Все >
Туристы едут в Россию тысячами: что стало главным открытием для иностранцев
Иосиф Пригожин делится семейными секретами: чем его соблазняет певица Валерия по утрам
Ваш питомец хитрее, чем кажется: метод, который превращает кошку из учителя в ученицу
Шнурки — в утиль: осень сделала ставку на обувь, которая демонстративно презирает правила
Очистка духовки без химии? Это реально — просто следуйте этим простым шагам
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Континенты готовят рокировку: Турция уходит, Америка и Азия сближаются
Стадо без вожака: бараны пасуют, а овцы доверяют даже ослу — в чём тайна покорности
Картошка зимует без погреба: старинный способ работает лучше холодильника — нужно всего три средства
Йогурт — экспресс-помощь, творог — устойчивый результат: что выбрать для здоровья кишечника
Сейчас читают
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Наука и техника
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Восточный ветер и африканский ритм: как Интервидение вернуло забытые голоса планеты
Точка зрения
Восточный ветер и африканский ритм: как Интервидение вернуло забытые голоса планеты
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
После долгого молчания Минобороны РФ рассказало о боях за Купянск
После долгого молчания Минобороны РФ рассказало о боях за Купянск
Последние материалы
Шнурки — в утиль: осень сделала ставку на обувь, которая демонстративно презирает правила
Еврокомиссия загоняет страны ЕС в ловушку
Очистка духовки без химии? Это реально — просто следуйте этим простым шагам
Масла с допусками: почему их наличие может быть критически важным для вашего авто
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Континенты готовят рокировку: Турция уходит, Америка и Азия сближаются
Молдавия входит в зону турбулентности: парламентская гонка превращается в борьбу за выживание страны
Стадо без вожака: бараны пасуют, а овцы доверяют даже ослу — в чём тайна покорности
Картошка зимует без погреба: старинный способ работает лучше холодильника — нужно всего три средства
Йогурт — экспресс-помощь, творог — устойчивый результат: что выбрать для здоровья кишечника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.