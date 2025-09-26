Дмитрий Дьяконов: Открытый код стал новым способом продавать IT-продукты корпорациям

Открытый код в IT давно перестал быть уделом энтузиастов. Сегодня он становится инструментом продвижения, тестирования и продаж. Дмитрий Дьяконов, эксперт по созданию и развитию IT-продуктов, превращает свои технологические идеи в коммерчески успешные решения: один из его проектов привлек $1,7 млн инвестиций, дважды занял первое место в мировых трендах GitHub и попал в топ-0,01% всех проектов разработчиков.

Фото: Фото из личного архива Дмитрия Дьяконова Дмитрий Дьяконов, эксперт по созданию и развитию IT-продуктов

За месяц его продукт попробовали около 100 тысяч разработчиков — примерно каждый десятый программист на планете. В интервью Pravda.Ru Дьяконов рассказывает, как превратить GitHub и сообщества разработчиков в инструмент роста бизнеса, почему open source — это не угроза, а маркетинговый и коммерческий ресурс и как хакатоны помогают тестировать продукт и привлекать новые идеи.

— Дмитрий, многие считают GitHub исключительно площадкой для хранения кода. Как он стал для вас маркетинговым инструментом?

— GitHub сам по себе не маркетинговый канал. Это место, где вы публикуете продукт и показываете, кто вы как разработчик. Страница проекта показывает достижения, активность в сообществе, участие в разработках.

Чтобы продукт был замечен, мы сделали внешние шаги. Сначала — Reddit. Там разработчики обсуждают конкретные проблемы, ищут решения. Наш продукт закрывает ряд таких задач: управление компьютером с помощью ИИ. Мы оставляли комментарии, давали ссылки на проект, отвечали на вопросы. Так пришли первые 500 тысяч звездочек.

После этого GitHub включил проект в топ-трендов: мы оказались в первой десятке трендовых проектов на неделю в октябре и ноябре. За этот период продукт получил 14 тысяч звездочек, что примерно соответствует 100 тысячам разработчиков, попробовавших его.

Если бы мы делали это через платную рекламу, такой охват стоил бы порядка $10 млн. GitHub сделал это бесплатно — но только благодаря полезности продукта и активности сообщества.

— Но ведь открытый код — это риск: конкуренты могут скопировать ваш продукт. Как вы управляете этим?

— Открытый код повышает доверие. Разработчики могут изучить продукт, увидеть, что код прозрачный и качественный. Это ключевой элемент для внедрения продукта в компании.

Одна из наших стратегий — привлечь разработчиков к использованию и модификации продукта. Если 1% из них потом рекомендует продукт своим работодателям, компания покупает его коммерческую версию. Даже одна сделка с крупной компанией приносит десятки и сотни тысяч долларов.

Мы также используем open source как инструмент тестирования. Разработчики сами находят баги, предлагают улучшения, создают модификации. Так продукт развивается быстрее и дешевле, чем если бы мы делали все самостоятельно.

— Вы упомянули хакатоны. Как они работают и что дают вашему продукту?

— В этом году мы провели три хакатона. На одном из них появилось более 150 новых проектов, созданных на основе нашего инструмента. Команды от одного до четырех человек создавали свои решения, размещали их на GitHub и в соцсетях с ссылками на наш проект.

Это одновременно тестирование продукта, маркетинг и генерация идей. Мы получаем новые функции, фидбек от участников и рост узнаваемости. Многие из этих разработчиков потом приводят своих работодателей, которые становятся корпоративными клиентами.

— Сколько людей реально участвовало в развитии продукта?

— Около 80 разработчиков внесли вклад в продукт: кто-то исправлял баги, кто-то тестировал новые функции, кто-то создавал модификации. Это критично для продукта, состоящего из миллионов строк кода. Каждый такой человек не только улучшает функционал, но и становится амбассадором проекта, делясь им с сообществом.

Кроме того, мы собрали тысячу активных участников в Discord, которые дают обратную связь, обсуждают улучшения и помогают тестировать новые функции. Это не просто сообщество — это живой инструмент роста и маркетинга.

— Как это работает с точки зрения бизнеса и инвестиций?

— GitHub и сообщество — это доказательство востребованности продукта. Мы показываем инвесторам, что продукт используют 100 тысяч разработчиков, что есть активное сообщество, корпоративные клиенты. Это снимает многие вопросы по рискам и ускоряет привлечение капитала.

$1,7 млн инвестиций, которые мы привлекли, — это прямое следствие того, что мы смогли доказать востребованность продукта и его потенциал для монетизации.

— Как вы оцениваете эффект от open source для продвижения B2B-продуктов?

— Это один из самых мощных каналов на рынке для продуктов, ориентированных на разработчиков. Open source позволяет:

получить доверие сообщества;

тестировать продукт в реальных условиях;

создавать идеи и новые функции через хакатоны;

привлекать корпоративных клиентов через рекомендации разработчиков;

органически расширять маркетинговое присутствие через комьюнити.

Раньше open source ассоциировался только с бесплатным продуктом. Сегодня это стратегия роста, маркетинга и генерации продаж.

— Какой главный урок для IT-предпринимателей вы бы выделили?

— Делайте продукт, который реально решает проблему, и не бойтесь открытого кода. В современной IT-среде побеждает тот, кто умеет строить доверие и сообщество, а не просто писать "лучший код". GitHub — это витрина, но настоящая работа начинается за ее пределами: с общения, взаимодействия с сообществом и интеграции в корпоративный сегмент.