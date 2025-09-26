Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Дмитрий Дьяконов: Открытый код стал новым способом продавать IT-продукты корпорациям

0:18
Экономика

Открытый код в IT давно перестал быть уделом энтузиастов. Сегодня он становится инструментом продвижения, тестирования и продаж. Дмитрий Дьяконов, эксперт по созданию и развитию IT-продуктов, превращает свои технологические идеи в коммерчески успешные решения: один из его проектов привлек $1,7 млн инвестиций, дважды занял первое место в мировых трендах GitHub и попал в топ-0,01% всех проектов разработчиков.

Дмитрий Дьяконов, эксперт по созданию и развитию IT-продуктов
Фото: Фото из личного архива Дмитрия Дьяконова
Дмитрий Дьяконов, эксперт по созданию и развитию IT-продуктов

За месяц его продукт попробовали около 100 тысяч разработчиков — примерно каждый десятый программист на планете. В интервью Pravda.Ru Дьяконов рассказывает, как превратить GitHub и сообщества разработчиков в инструмент роста бизнеса, почему open source — это не угроза, а маркетинговый и коммерческий ресурс и как хакатоны помогают тестировать продукт и привлекать новые идеи.

— Дмитрий, многие считают GitHub исключительно площадкой для хранения кода. Как он стал для вас маркетинговым инструментом?

— GitHub сам по себе не маркетинговый канал. Это место, где вы публикуете продукт и показываете, кто вы как разработчик. Страница проекта показывает достижения, активность в сообществе, участие в разработках.

Чтобы продукт был замечен, мы сделали внешние шаги. Сначала — Reddit. Там разработчики обсуждают конкретные проблемы, ищут решения. Наш продукт закрывает ряд таких задач: управление компьютером с помощью ИИ. Мы оставляли комментарии, давали ссылки на проект, отвечали на вопросы. Так пришли первые 500 тысяч звездочек.

После этого GitHub включил проект в топ-трендов: мы оказались в первой десятке трендовых проектов на неделю в октябре и ноябре. За этот период продукт получил 14 тысяч звездочек, что примерно соответствует 100 тысячам разработчиков, попробовавших его.

Если бы мы делали это через платную рекламу, такой охват стоил бы порядка $10 млн. GitHub сделал это бесплатно — но только благодаря полезности продукта и активности сообщества.

— Но ведь открытый код — это риск: конкуренты могут скопировать ваш продукт. Как вы управляете этим?

— Открытый код повышает доверие. Разработчики могут изучить продукт, увидеть, что код прозрачный и качественный. Это ключевой элемент для внедрения продукта в компании.

Одна из наших стратегий — привлечь разработчиков к использованию и модификации продукта. Если 1% из них потом рекомендует продукт своим работодателям, компания покупает его коммерческую версию. Даже одна сделка с крупной компанией приносит десятки и сотни тысяч долларов.

Мы также используем open source как инструмент тестирования. Разработчики сами находят баги, предлагают улучшения, создают модификации. Так продукт развивается быстрее и дешевле, чем если бы мы делали все самостоятельно.

— Вы упомянули хакатоны. Как они работают и что дают вашему продукту?

— В этом году мы провели три хакатона. На одном из них появилось более 150 новых проектов, созданных на основе нашего инструмента. Команды от одного до четырех человек создавали свои решения, размещали их на GitHub и в соцсетях с ссылками на наш проект.

Это одновременно тестирование продукта, маркетинг и генерация идей. Мы получаем новые функции, фидбек от участников и рост узнаваемости. Многие из этих разработчиков потом приводят своих работодателей, которые становятся корпоративными клиентами.

— Сколько людей реально участвовало в развитии продукта?

— Около 80 разработчиков внесли вклад в продукт: кто-то исправлял баги, кто-то тестировал новые функции, кто-то создавал модификации. Это критично для продукта, состоящего из миллионов строк кода. Каждый такой человек не только улучшает функционал, но и становится амбассадором проекта, делясь им с сообществом.

Кроме того, мы собрали тысячу активных участников в Discord, которые дают обратную связь, обсуждают улучшения и помогают тестировать новые функции. Это не просто сообщество — это живой инструмент роста и маркетинга.

— Как это работает с точки зрения бизнеса и инвестиций?

— GitHub и сообщество — это доказательство востребованности продукта. Мы показываем инвесторам, что продукт используют 100 тысяч разработчиков, что есть активное сообщество, корпоративные клиенты. Это снимает многие вопросы по рискам и ускоряет привлечение капитала.

$1,7 млн инвестиций, которые мы привлекли, — это прямое следствие того, что мы смогли доказать востребованность продукта и его потенциал для монетизации.

— Как вы оцениваете эффект от open source для продвижения B2B-продуктов?

— Это один из самых мощных каналов на рынке для продуктов, ориентированных на разработчиков. Open source позволяет:

  • получить доверие сообщества;
  • тестировать продукт в реальных условиях;
  • создавать идеи и новые функции через хакатоны;
  • привлекать корпоративных клиентов через рекомендации разработчиков;
  • органически расширять маркетинговое присутствие через комьюнити.

Раньше open source ассоциировался только с бесплатным продуктом. Сегодня это стратегия роста, маркетинга и генерации продаж.

— Какой главный урок для IT-предпринимателей вы бы выделили?

— Делайте продукт, который реально решает проблему, и не бойтесь открытого кода. В современной IT-среде побеждает тот, кто умеет строить доверие и сообщество, а не просто писать "лучший код". GitHub — это витрина, но настоящая работа начинается за ее пределами: с общения, взаимодействия с сообществом и интеграции в корпоративный сегмент.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Новости Все >
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Континенты готовят рокировку: Турция уходит, Америка и Азия сближаются
Стадо без вожака: бараны пасуют, а овцы доверяют даже ослу — в чём тайна покорности
Картошка зимует без погреба: старинный способ работает лучше холодильника — нужно всего три средства
Йогурт — экспресс-помощь, творог — устойчивый результат: что выбрать для здоровья кишечника
Эти ошибки в подтягиваниях ломают спину быстрее, чем работа за компьютером
Проверка безопасности: пакистанская авиакомпания готовится к триумфальному возвращению в Лондон
Капот открывает бездну: промывка двигателя становится билетом в неизвестность
Скачок цен неизбежен: Трамп объявляет войну фармпроизводителям
Джеки Чан в Казахстане: грандиозный проект под завесой тайны — что задумали кинодеятели
Сейчас читают
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Увядшие шапки — это броня: сухие соцветия скрывают секрет, который спасает гортензию от мороза
Садоводство, цветоводство
Увядшие шапки — это броня: сухие соцветия скрывают секрет, который спасает гортензию от мороза
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
После долгого молчания Минобороны РФ рассказало о боях за Купянск
После долгого молчания Минобороны РФ рассказало о боях за Купянск
Последние материалы
Огромная комета пролетит мимо Земли: в октябре её можно будет увидеть
Возвращение классики оглушает моду: этот дерзкий принт рушит законы стиля и занимает трон сезона
Тот самый сырок из СССР больше не найти на полках: сделаем его точь-в-точь сами
Сердце не мотор: тревожные звоночки, которые звучат тише, чем надо — цена молчания слишком высока
Соседи жгут спирали, а вы просто сажаете: кусты, после которых комары исчезают как дым
Там, где вечная мерзлота: под льдами Антарктиды оживает целый мир — найдено 85 новых живых озёр
Женщины обладают невидимой защитой от собак: раскрыт секрет, почему их почти никогда не кусают
Судьба предопределена: Сергей Безруков задумался о профессиональном будущем своих детей
Старые моторы дают фору новым: эти двухлитровые агрегаты переживают поколения
Арктика тает, а Москва мёрзнет: почему глобальное потепление превращает зиму в катастрофу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.