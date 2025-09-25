Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Словакия может потерять более восьми процентов ВВП от в случае суда с Газпромом

3:30
Экономика

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о потенциальных финансовых рисках, с которыми может столкнуться его страна. Произойдёт это в случае досрочного расторжения контракта с "Газпромом", по которому газ в Словакию должен поставляться до 2034 года.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

По словам Бланара, в этом случае сумма исковых требований может достичь десяти миллиардов евро, что сопоставимо с более чем восемью процентами годового ВВП страны. Для сравнительно небольшой экономики Словакии подобная перспектива представляет значительную угрозу макроэкономической стабильности.

Ранее премьер-министр Роберт Фицо указывал на ещё более высокий уровень потенциальных потерь — до 20 миллиардов евро. Эта сумма складывается не только из арбитражных рисков, но и из роста стоимости закупаемого топлива из альтернативных источников, а также из снижения доходов от транзита российского газа через территорию Словакии.

Таким образом, экономические последствия для страны не ограничиваются прямыми юридическими издержками, но включают в себя более широкий спектр затрат, связанных с изменением структуры газового рынка в Центральной Европе.

В случае досрочного отказа от выполнения обязательств "Газпром" может потребовать компенсацию, что соответствует практике международных контрактов в энергетике.

Подобные иски нередко становятся предметом разбирательств в арбитражных судах, и вероятность того, что Словакии придётся выплачивать значительные суммы, оценивается экспертами как высокая.

Следует учитывать, что газ для Словакии имеет не только экономическое, но и стратегическое значение. Страна исторически выступала одним из ключевых транзитёров российского газа в Европу, получая от этого стабильные доходы.

Словакия вынуждена учитывать политические действия Евросоюза по сокращению поставок энергоресурсов из России. Но Братислава рискует столкнуться с прямыми экономическими и юридическими рисками, связанными с действующими контрактами и обязательствами.

Арбитражные споры с "Газпромом" могут привести к значительным потерям, а дальнейшее сокращение транзита через территорию страны создаст угрозу для её бюджета и энергетической безопасности.

Глава МИД Словакии сообщил, его страна попросила Еврокомиссию исключить ее из плана по прекращению импорта российских углеводородов. Об этом Юрай Бланар сообщил после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на сессии Генассамблеи ООН.

Потенциальные многомиллиардные выплаты в случае досрочного расторжения контракта на поставки газа способны ограничить инвестиционные возможности государства, снизить устойчивость бюджета и усилить социально-экономическое напряжение внутри страны.

Ситуация вокруг газовых контрактов и транзита демонстрирует, насколько тесно переплетаются энергетика, экономика и политика в регионе Центральной Европы.

Для Словакии ключевым вопросом становится поиск баланса между требованиями ЕС и необходимостью минимизировать ущерб от судебных исков и утраты транзитных доходов.

Именно от того, насколько эффективно Братислава сможет адаптироваться к новой энергетической реальности, будет зависеть устойчивость её экономики в ближайшие годы.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы газпром словакия экономика энергетика
