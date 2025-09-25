США не стали давить на Венгрию и Словакию из-за российских энергоресурсов

4:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

США не предпринимали целенаправленных мер давления на Венгрию и Словакию с целью заставить их отказаться от закупок российских энергоносителей, сообщает агентство Bloomberg.

Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нефтеперерабатывающий завод

По сути, позиция Вашингтона в данном вопросе сводилась лишь к требованию соблюдения уже действующих антироссийских санкций. То есть США не пошли на ужесточение двусторонних отношений с Будапештом и Братиславой, ограничившись лишь призывом к исполнению обязательств в рамках существующего санкционного режима.

Тем не менее, вопрос зависимости ряда стран Центральной Европы от российских энергоресурсов остаётся одним из наиболее острых в энергетической и внешнеполитической повестке ЕС и НАТО.

Венгрия и Словакия традиционно занимают особую позицию, отличную от большинства западноевропейских государств. Обе страны в силу географического положения, структуры своих экономик и исторически сложившейся инфраструктуры оказались тесно связаны с российскими поставками нефти и газа.

Для Венгрии, к примеру, российская нефть поступает по трубопроводу "Дружба", а газ — через систему транзитных магистралей, что делает процесс диверсификации крайне затратным и технически сложным.

Очевидно, что Вашингтон заинтересован в максимальном сокращении энергетических связей Европы с Россией. Но слишком жёсткое давление на союзников по НАТО может вызвать разногласия внутри альянса.

Дополнительное измерение вносит и позиция президента США Дональда Трампа, заявившего о готовности вводить против России более жёсткие санкции, если все союзники по НАТО проявят единство и прекратят закупать российскую нефть.

При этом он напрямую связал энергетическую зависимость Европы с эффективностью переговорной позиции альянса. В его риторике прозвучала мысль о том, что импорт российских энергоресурсов "ослабляет НАТО".

Трамп также предложил ввести высокие импортные пошлины на товары из Китая, объясняя это необходимостью давления на Москву и ускорения урегулирования украинского кризиса.

Евросоюз, в свою очередь, уже сформулировал долгосрочные планы по отказу от российского газа. Предполагается к концу 2025 года запретить заключение новых сделок и спотовых контрактов на поставку российского газа, а к 2027 году — полностью прекратить импорт как трубопроводного, так и сжиженного газа из России.

Однако окончательные решения должны пройти согласование на уровне Совета ЕС, где каждая страна-член имеет право голоса.

Именно здесь и проявляется противоречие: Венгрия и Словакия уже публично заявили, что намерены голосовать против такого плана. Для них подобные меры означают не только рост затрат на импорт энергии, но и потенциальные социально-экономические риски внутри страны: повышение цен на электроэнергию и отопление, давление на промышленность, рост инфляции.

Фактически речь идёт о конфликте между целями Евросоюза и интересами отдельных национальных экономик.

В более широком контексте ситуация вокруг Венгрии и Словакии демонстрирует сложность формирования единой энергетической политики ЕС.

С одной стороны, европейские страны декларируют стремление к солидарности и коллективным решениям, направленным на снижение зависимости от России.

С другой — реальные различия в структуре энергопотребления, уровне диверсификации и экономических возможностях делают такой переход крайне неравномерным.

Более богатые государства Западной Европы, такие как Германия или Франция, имеют больше ресурсов для инвестиций в альтернативные источники энергии и инфраструктуру. Страны Центральной и Восточной Европы, напротив, находятся в менее выгодном положении.

В конечном счёте, история с Венгрией и Словакией является показателем того, насколько хрупким может быть так называемое европейское единство в условиях серьёзных геополитических вызовов.