США предлагают Индии сотрудничество. Что потребуют взамен

Министр энергетики США Крис Райт объявил о намерении Вашингтона расширить энергетическое сотрудничество с Индией — в приоритетах названы природный газ, уголь, атомная энергетика, а также совместные проекты в области нефтяного газа и экологически чистого топлива.

Такой жест со стороны Вашингтона следует рассматривать в контексте более широкого набора инструментов давления и поощрения, которые использует нынешняя администрация США для влияния на поведение иностранных партнёров в вопросах, связанных с поставками российской нефти.

Выступая во вторник на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп прямо указал на Китай и Индию как на страны, продолжающие закупки российской нефти, и в связи с этим подверг их критике.

Практической формой давления стали вдвое повышенные тарифы на ряд индийских товаров, которые начали действовать с 27 августа и оказывают заметное влияние на экспортные секторы Индии — прежде всего на текстиль, ювелирные изделия, обувь и мебель.

При этом американская администрация предусмотрела исключения для некоторых стратегически важных категорий, включая фармацевтику, электронику и энергетические товары.

Эта комбинация — публичные приглашения к сотрудничеству в высокотехнологичных и капиталоёмких секторах на уровне Минэнерго и одновременное применение таможенных барьеров — выглядит как классическая стратегия "кнута и пряника".

Предложение совместных проектов в атомной энергетике и поставках СПГ даёт Индии альтернативу российским энергоресурсам и экономический стимул к переориентации. А высокие тарифы служат сигналом: за продолжение крупных закупок российской нефти следует ценовая и торговая расплата.

Однако у США и у Индии здесь резко расходятся приоритеты. Нью-Дели мотивирует свои закупки российской нефти прагматическими соображениями — доступ к значительно более дешёвому сырью, обеспечение стабильных поставок для нарастающего спроса и выгодная загрузка собственных перерабатывающих мощностей, что даёт экономический эффект и поддерживает экспорт топлива.

Кроме того, российско-индийское энергетическое и военное сотрудничество имеет долгую историю и элементы взаимозависимости: Москва не только поставляет нефть по скидкам, но и обсуждает совместные проекты по добыче и переработке энергоресурсов, включая арктическую программу и разработку месторождений, что делает для Индии сотрудничество с Россией частью стратегии энергетической безопасности. Эти факторы затрудняют быструю смену курса Нью-Дели в ответ на американские требования.

Политико-стратегическое измерение также важно: Индия традиционно придерживается доктрины стратегической автономии, стремясь сохранять пространство для маневра между крупными центрами силы.

Давление извне — даже подкреплённое экономическими стимулами — может вызвать внутрииндийскую реакцию, направленную на отстаивание независимого курса, особенно если предложенные альтернативы окажутся недостаточно конкурентоспособными по цене или исполнению.

Эксперты отмечают, что ожидать мгновенного отказа Нью-Дели от выгодных контрактов на российскую нефть было бы неверно с точки зрения реальной политики.

Практические риски для обеих сторон при таком подходе очевидны. Для Индии — ухудшение доступа на крупнейший мировой рынок, потеря доходов экспортных отраслей и увеличение издержек для конечных производителей и потребителей.

Для США — ослабление доверия к их политике как к последовательной и предсказуемой; при этом тарифы и угрозы не гарантируют полной смены энергетической политики Индии и могут подстегнуть её к углублению сотрудничества с Россией и иными партнёрами.