Пальмовое масло без вреда: как Невский Брокер обеспечивает безопасные поставки для пищевой индустрии

Почему тропический жир не опасен для здоровья и как крупнейший экспедитор решил проблему с его доставкой.

Фото: Пресс-служба компании Невский Брокер Офис компании Невский Брокер

Импортное пальмовое масло — ключевой ингредиент для многих российских продуктов питания. И теперь оно поступает в страну в безопасной расфасовке. Логистическая компания "Невский Брокер" наладила поставки пальмового масла в коробках и контейнерах без ущерба для качества и здоровья потребителей. Этот шаг не только помог решить проблему качества сырья, но и укрепил позиции компании, которая в 2022–2025 годах удерживает статус крупнейшего экспедитора пальмового и кокосового масла в России, обрабатывая и перегружая для клиентов максимальные объемы этих тропических масел через порт Санкт-Петербурга. Это позволило "Невскому Брокеру” войти в число наиболее технологически продвинутых компаний отрасли.

Почему пальмовое масло необходимо

Без пальмового масла не обойтись при производстве печенья, конфет, недорогих сыров, маргарина и даже мыла. Особенно сильно от него зависят производители товаров эконом-класса, так как благодаря ему многие продукты остаются доступными по цене.

Ежегодно Россия закупает больше 900 тысяч тонн пальмового масла. Для сравнения: страны Европы и США используют около 3,5 миллионов тонн пальмового масла для пищевых целей — почти в 4 раза больше, чем мы.

Раньше, чтобы сделать жир твердым для выпечки, обычное подсолнечное масло подвергали химической обработке — гидрогенизации. При этом образовывались вредные трансжиры. Пальмовое масло от природы полутвердое, поэтому химически обрабатывать его не нужно.

Если полностью отказаться от пальмового масла, производителям придется вернуться к старым технологиям с трансжирами. Получается, что "пальма" сейчас защищает наше здоровье — как ни парадоксально это звучит.

Мифы и реальность о вреде

Разговоры о вреде "пальмы" во многом основаны на мифах. По составу пальмовое масло похоже на привычное подсолнечное — те же жирные кислоты, никаких особых "ядов". А вот вредных трансжиров в натуральном пальмовом масле нет вообще.

"Никакого вреда здоровью пальмовое масло принести не может, если соблюдена технология производства", — утверждает Ирина Пронина, заведующая кафедрой физиологии и экологии человека Государственного университета просвещения.

Более того, нерафинированное красное пальмовое масло богато каротиноидами (из них организм делает витамин А) даже больше, чем рыбий жир.

Также в СМИ часто пугают историями, будто пальмовое масло везут в цистернах из-под нефти. Но с 2014 года в России действует строгий закон: для перевозки пищевых масел используются только специальные цистерны с "чистой биографией". Если в вагоне хоть раз возили бензин или мазут — для масла он запрещен навсегда. Отмыть такие емкости невозможно. За соблюдением правил следят РЖД внутри страны и международная организация FOSFA при морских перевозках.

Инновация в доставке

В компании "Невский Брокер" решили действовать на опережение, чтобы развеять любые сомнения потребителей о качестве масла.

"Если есть сомнения насчёт качества — значит, нужно полностью исключить любые риски при транспортировке", — рассказывает Павел Малиновский, операционный руководитель проекта компании "Невский Брокер".

Вместо перевозки наливом, когда масло в жидком виде заливают в большие емкости, а потом переливают, компания использует новую схему: масло упаковывают прямо на заводе в герметичные коробки и грузят в обычные контейнеры. По прибытии в Санкт-Петербург продукт доставляют клиентам в заводской упаковке — никаких переливаний, никаких контактов с промежуточными емкостями.

Результаты нового подхода

Производители быстро оценили разницу. Раньше при традиционной схеме доставки случались задержки, иногда возникали сомнения в качестве масла из-за многократных переливаний. Сейчас эти проблемы решены.

По словам генерального директора "Невского Брокера" Игоря Супредко, объем перевозимых масел вырос почти на 20%. Важную роль в этом сыграла цифровая платформа для отслеживания грузов, которую разработал и внедрил Павел Малиновский, финансовый директор компании. Теперь клиенты могут онлайн видеть, где находится их контейнер.

"Это кардинально изменило наши операционные процессы, убрало множество задержек. Компания стала работать быстрее и эффективнее", — подчеркивает Супредко.

Даже когда из-за международной обстановки маршруты танкеров удлинились (их направили в обход Суэцкого канала), компания смогла перестроить графики и не допустить срывов поставок.

Масштаб и признание

В результате сегодня "Невский Брокер" сохраняет лидерство в своём сегменте. По данным отраслевых аналитиков, в 2022–2025 гг. компания перевалила через Санкт-Петербург в адрес клиентов наибольшие объёмы пальмового и кокосового масла среди всех российских экспедиторов. Сегодня через логистическую цепочку компании проходит каждый третий килограмм тропических масел, поступающих на российские пищевые предприятия. Только за прошедший год счет пошел на десятки тысяч контейнеров.

Компания была признана флагманом инноваций в области логистики пищевых масел. Среди ее клиентов — крупнейшие импортеры пальмового масла в России. Например, ООО "Люкс Оил" многие годы сотрудничает с "Невским Брокером" для таможенного оформления и логистики своих грузов.

"Наша цель — сделать так, чтобы ни у производителей, ни у потребителей не возникало вопросов к качеству важных ингредиентов", — подчеркивает Павел Малиновский, финансовый директор компании.

Пальмовое масло — не яд, а обычный растительный жир, который при правильном использовании безопасен. Современные технологии доставки, внедренные "Невским Брокером", делают его еще безопаснее. Компания смогла доказать, что даже в консервативной области импорта сырья есть место инновациям, которые развеивают мифы и повышают доверие потребителей.