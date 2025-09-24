Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Узбекские самолеты и казахстанские локомотивы: финансовая неосмотрительность или ход в глобальной игре?

5:13
Экономика » Правила игры » Бизнес

Необъяснимые сделки Казахстана и Узбекистана с США шокируют местное население, которое не понимает, за что и почему заплачены астрономические суммы.

Мужчина кладёт доллары в карман пиджака
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина кладёт доллары в карман пиджака

Золотые локомотивы Казахстана куплены без тендера

Казахстан решил купить 300 локомотивов американской компании Wabtec по цене 14 млн долларов за локомотив (общая сумма сделки 4,2 млрд долл.). Завод по производству локомотивов этой компании был локализован в Казахстане, а собственником были Казахстанские железные дороги (КТЖ). РФ обладала долей, которая была выкуплена Wabtec за бесценок из-за санкций, также компания выкупила и долю КТЖ в 2024 году.

В Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров (QAMS) отметили, что цена одного локомотива по этой сделке вдвое выше мирового диапазона (2,5-7 млн долл.). Также местных блогеров удивляет, что продавец был выбран без тендера, что нарушает действующее законодательство Казахстана. Для сравнения — годовой бюджет Казахстана оценивается в 30 млрд долл., то есть, сумма сделки — астрономическая. Добавим, что на строительство новых ТЭЦ у Казахстана денег не нашлось, как и на АЭС, власти просят кредиты у России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанное соглашение создаст "тысячи рабочих мест в Техасе и Пенсильвании", где локализована Wabtec.

Это значит, что казахстанский завод будет просто обеспечивать сборку.

Узбекистан не справится с 22 золотыми Боингами

Узбекистан в лице госкомпании Uzbekistan Airways заключил сделку о покупке 22 самолётов Boeing 787-9 Dreamliner. Сначала будут куплены четырнадцать самолетов с поставками в 2031 году, а затем можно приобрести (если понравится, что не вызывает сомнений) ещё восемь. Сделка оценена в 8,2 млрд долларов. Это примерно 363 млн долл. за один самолёт, что тоже является завышенной ценой. Фактическая цена, согласно официальным данным, колеблется в пределах 120-180 млн долл.

При этом самолеты данной модификации может принимать лишь один аэропорт Узбекистана в Ташкенте, который работает уже почти на полную мощность, пропуская 9 млн пассажиров в год. Кроме того, чтобы обслужить столько лайнеров у Узбекистана не хватит компетенций. По подсчётам казахстанского Telegram-канала "Келин услышала", за последние три года было зафиксировано пять инцидентов, вызванных неисправностями с тормозной системой или двигателей самолетов Uzbekistan Airways. Очевидно, что их техобслуживание осуществляется не на должном уровне. Поэтому ключевым транзитным центром Центральной Азии Узбекистан не может стать, как бы ему не хотелось.

Трамп назвал эту сделку "великой", отметив, что она создаст свыше 35 тысяч рабочих мест в Америке.

Казахстан и Узбекистан втягиваются в колониальную зависимость от США

Конечно, можно предположить, что эти невыгодные для Казахстана и Узбекистана соглашения были произведены под шантажом со стороны американцев, иначе обещано поднять тарифы. То, что сейчас демонстрируют США — это новая форма колониализма.

Однако энтузиазм руководства, с которым оно втягивается в зависимость от США удивляет. Президент Касым-ЖомартТокаев вслед за Wabtec провёл переговоры с Cameco и Goldman Sachs Global, PepsiCo (завод в Алматинской области), Chevron (расширение Тенгиза), Meta* (развитие ИИ), Blackstone (ИИ и инвестиции), ExxonMobil (Тенгиз и Кашаган), а также Смитсоновского института, который решил учредить Фонд культурного наследия Казахстана.

Президент Шавкат Мирзиёев, в свою очередь, в Нью-Йорке в эти дни подписал с представителем США портфель контрактов на сумму $100 млрд, сообщают узбекские СМИ. Речь идёт о контактах в горной промышленности, финансах, химии, энергетике. Он пообещал зарубежным компаниям, в частности, BlackRock открытый рынок и персональное сопровождение. С большой помпой объявлено о начале строительства университетской клиники Central Asian University Hospital, призванной задать "новые стандарты здравоохранения в регионе". Однако может оказаться, что жители страны станут подобными кроликами.

Между тем, сегодня ВСУ атаковали офис казахстанско-американо-британского Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Вероятно, это сигнал Токаеву, что мало купил у США локомотивов.

* Запрещённая в РФ экстремистская организация

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы казахстан узбекистан дональд трамп шавкат мирзиёев касым-жомарт токаев соединённые штаты америки
