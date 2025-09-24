Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Болгария собирается оставить без российского газа три страны

3:38
Экономика

Болгария официально заявила о намерении прекратить транзит российского газа с 2026 года.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков подчеркнул, что его государство не действует изолированно, а выступает частью единой позиции ЕС. Для внутреннего потребления София делает ставку на сжиженный природный газ.

Ключевым элементом данной истории является "Балканский поток" — продолжение "Турецкого потока", который проходит через территорию Болгарии и обеспечивает поставки газа в Сербию, Венгрию и Словакию.

Решение Болгарии фактически означает, что к 2026 году три эти страны могут оказаться в сложном положении, поскольку на текущий момент они остаются крупными потребителями российского трубопроводного газа, отмечает издание "Нефть и капитал".

Для Сербии, которая не входит в ЕС и не имеет прямого выхода к морю, риск особенно высок: страна окажется в условиях ограниченного доступа к альтернативным источникам газа. Венгрия и Словакия также столкнутся с серьёзными вызовами, так как их энергосистемы в значительной степени зависят от долгосрочных контрактов с "Газпромом".

Стоит напомнить, что ещё в конце 2024 года София предпринимала шаги, направленные на давление в энергетической сфере. Тогда болгарские власти приняли решение резко увеличить транзитные платежи за российский газ.

При этом дополнительные сборы касались исключительно российских поставок: транзит других производителей и поставщиков не подвергался корректировке.

Этот шаг вызвал недовольство в Будапеште и Братиславе, однако впоследствии Венгрии и Словакии удалось договориться с Болгарией и достичь временной стабилизации цен.

Тем не менее, уже тогда стало ясно, что София готова использовать транзитный фактор как инструмент политического давления и как элемент собственной экономической стратегии.

В более широком контексте ситуация напоминает историю с "Болгарским потоком". Этот проект предполагал строительство газопровода напрямую из России через Чёрное море в Болгарию, однако его реализация была остановлена в значительной степени по политическим причинам.

София тогда предпочла не рисковать отношениями с ЕС и США, которые критиковали проект за укрепление позиций Москвы на европейском рынке.

В итоге Турция стала главным бенефициаром изменений: именно она получила возможность зарабатывать на транзите, а Болгария была вынуждена перестраивать свои энергетические связи.

Сегодня ситуация развивается по схожему сценарию: Болгария жертвует экономическими выгодами ради политической лояльности ЕС.

Решение Софии усиливает энергетическую уязвимость Сербии, Венгрии и Словакии. Эти страны могут оказаться в положении, когда им придётся искать компромиссные варианты с Брюсселем и Турцией.

Сама Болгария теряет часть доходов от транзита и подвергается риску осложнения отношений с соседями, для которых газовый вопрос имеет ключевое значение.

Шаг болгарских властей является продолжением тенденции последних лет, когда энергетическая политика всё чаще рассматривается не только как экономическая категория, но и как инструмент геополитического давления.

В будущем данный процесс может привести к усилению роли Турции как энергетического узла.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы газ евросоюз болгария энергетика
