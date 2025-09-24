Венгрия проигнорирует просьбы Трампа отказаться от российской нефти

Экономика

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не намерена отказываться от импорта российской нефти, даже если подобная просьба поступит от Дональда Трампа.

Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Будапешт

Президент США во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН накануне намекнул на возможность обращения к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с соответствующим предложением.

Сийярто аргументировал позицию Венгрии не только политическими, но и сугубо географическими обстоятельствами. Страна не имеет выхода к морю, а следовательно, не может самостоятельно построить нефтеперерабатывающие заводы на побережье или терминалы для приёма сжиженного природного газа.

Альтернативные маршруты поставок через соседние государства существуют, но они сопряжены с высокими тарифами и ограниченной пропускной способностью.

Особое значение в дискуссии имеет проект нефтепровода через Хорватию, который рассматривался как потенциальный источник диверсификации. Однако венгерское правительство сочло его экономически невыгодным. Тарифы, установленные хорватской стороной, существенно выше, чем стоимость транспортировки нефти по системе "Дружба", которая связывает Россию с Центральной Европой.

Более того, возможности хорватской инфраструктуры ограничены, и она вряд ли способна обеспечить весь объём потребления Венгрии. Таким образом, для Будапешта выбор в пользу сохранения импорта из России представляется не только прагматичным, но и неизбежным.

При этом стоит учитывать фактор долгосрочных контрактов. Венгрия, как и Словакия, получает российскую нефть на условиях, позволяющих закупать сырьё по более низкой цене, чем в случае импорта морскими путями из США или стран Ближнего Востока.

Стоит отметить, что агентство Bloomberg, сообщая о позиции Венгрии, делает акцент на тарифах и политическом измерении проблемы, но практически не затрагивает экономическую составляющую, связанную с выгодностью долгосрочных соглашений.

Именно эта особенность объясняет, почему Венгрия и Словакия так осторожно подходят к обсуждению вопроса об отказе от российских энергоносителей.

Словакия, зависящая от поставок через венгерскую территорию, также недавно заявила, что не готова к резким изменениям в энергетическом балансе.

В Братиславе подчёркивают, что прежде чем отказываться от российского сырья, необходимо разработать жизнеспособные альтернативные схемы снабжения, иначе под угрозой окажется не только стабильность энергосистемы, но и конкурентоспособность национальной экономики.

Венгерский премьер Виктор Орбан давно демонстрирует особую позицию в отношениях с Россией и Евросоюзом. Его политика балансирования между Брюсселем и Москвой позволяет стране извлекать выгоду из энергетического сотрудничества.

Сближение с Трампом в политической плоскости не означает автоматического следования его экономическим пожеланиям, особенно если они противоречат прагматическим расчётам.

Таким образом, ситуация вокруг поставок российской нефти в Венгрию и соседнюю Словакию отражает более широкую проблему: Европа не имеет единого подхода к энергетической безопасности.

Санкционная политика сталкивается с суровой реальностью географии и экономики. Венгрия и Словакия демонстрируют пример стран, для которых резкий отказ от российских ресурсов без проработанных альтернатив стал бы ударом по экономике и социальной стабильности.

Попытки Трампа повлиять на Орбана указывают на то, что энергетика остается инструментом международной политики не только для Брюсселя и Москвы, но и для Вашингтона. Однако венгерское руководство в лице Сийярто ясно дало понять: национальные интересы и экономическая рациональность будут приоритетом, даже если это вызовет недовольство союзников по НАТО или лично американского президента.

В итоге спор о венгерской нефти — это не только вопрос тарифов и маршрутов, но и отражение борьбы за суверенитет в условиях глобальной конкуренции. Орбан, оставаясь одним из самых независимых политиков Европы, использует энергетический фактор для укрепления собственной позиции, а Трамп — для демонстрации влияния на союзников.

Но итоговый выбор Будапешта подчеркивает, что экономика и география зачастую оказываются сильнее политических деклараций.