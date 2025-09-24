Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Венгрия проигнорирует просьбы Трампа отказаться от российской нефти

4:41
Экономика

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не намерена отказываться от импорта российской нефти, даже если подобная просьба поступит от Дональда Трампа.

Будапешт
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Будапешт

Президент США во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН накануне намекнул на возможность обращения к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с соответствующим предложением.

Сийярто аргументировал позицию Венгрии не только политическими, но и сугубо географическими обстоятельствами. Страна не имеет выхода к морю, а следовательно, не может самостоятельно построить нефтеперерабатывающие заводы на побережье или терминалы для приёма сжиженного природного газа.

Альтернативные маршруты поставок через соседние государства существуют, но они сопряжены с высокими тарифами и ограниченной пропускной способностью.

Особое значение в дискуссии имеет проект нефтепровода через Хорватию, который рассматривался как потенциальный источник диверсификации. Однако венгерское правительство сочло его экономически невыгодным. Тарифы, установленные хорватской стороной, существенно выше, чем стоимость транспортировки нефти по системе "Дружба", которая связывает Россию с Центральной Европой.

Более того, возможности хорватской инфраструктуры ограничены, и она вряд ли способна обеспечить весь объём потребления Венгрии. Таким образом, для Будапешта выбор в пользу сохранения импорта из России представляется не только прагматичным, но и неизбежным.

При этом стоит учитывать фактор долгосрочных контрактов. Венгрия, как и Словакия, получает российскую нефть на условиях, позволяющих закупать сырьё по более низкой цене, чем в случае импорта морскими путями из США или стран Ближнего Востока.

Стоит отметить, что агентство Bloomberg, сообщая о позиции Венгрии, делает акцент на тарифах и политическом измерении проблемы, но практически не затрагивает экономическую составляющую, связанную с выгодностью долгосрочных соглашений.

Именно эта особенность объясняет, почему Венгрия и Словакия так осторожно подходят к обсуждению вопроса об отказе от российских энергоносителей.

Словакия, зависящая от поставок через венгерскую территорию, также недавно заявила, что не готова к резким изменениям в энергетическом балансе.

В Братиславе подчёркивают, что прежде чем отказываться от российского сырья, необходимо разработать жизнеспособные альтернативные схемы снабжения, иначе под угрозой окажется не только стабильность энергосистемы, но и конкурентоспособность национальной экономики.

Венгерский премьер Виктор Орбан давно демонстрирует особую позицию в отношениях с Россией и Евросоюзом. Его политика балансирования между Брюсселем и Москвой позволяет стране извлекать выгоду из энергетического сотрудничества.

Сближение с Трампом в политической плоскости не означает автоматического следования его экономическим пожеланиям, особенно если они противоречат прагматическим расчётам.

Таким образом, ситуация вокруг поставок российской нефти в Венгрию и соседнюю Словакию отражает более широкую проблему: Европа не имеет единого подхода к энергетической безопасности.

Санкционная политика сталкивается с суровой реальностью географии и экономики. Венгрия и Словакия демонстрируют пример стран, для которых резкий отказ от российских ресурсов без проработанных альтернатив стал бы ударом по экономике и социальной стабильности.

Попытки Трампа повлиять на Орбана указывают на то, что энергетика остается инструментом международной политики не только для Брюсселя и Москвы, но и для Вашингтона. Однако венгерское руководство в лице Сийярто ясно дало понять: национальные интересы и экономическая рациональность будут приоритетом, даже если это вызовет недовольство союзников по НАТО или лично американского президента.

В итоге спор о венгерской нефти — это не только вопрос тарифов и маршрутов, но и отражение борьбы за суверенитет в условиях глобальной конкуренции. Орбан, оставаясь одним из самых независимых политиков Европы, использует энергетический фактор для укрепления собственной позиции, а Трамп — для демонстрации влияния на союзников.

Но итоговый выбор Будапешта подчеркивает, что экономика и география зачастую оказываются сильнее политических деклараций.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы нефть венгрия экономика энергетика
Новости Все >
Европейский истребитель 6-го поколения так и не взлетит? Что происходит вокруг FCAS
Гуф отпраздновал 46-летие на теплоходе: сколько рэпер потратил на роскошный праздник
Безрассудство или отчаяние: попытка прорыва в самолёт обернулась огромным штрафом
Генетический конструктор переписывает природу: учёные создают животных, которых никогда не существовало
BMW оправдывает гигантские ноздри: спрос оказался сильнее критики
Кран теряет блеск и покрывается налётом: в доме против этого есть простое оружие
Чёрный убийца с улыбкой: кто охотится на акул и топит китов без пощады
Гигантский шторм обернулся новой тайной: в атмосфере Сатурна обнаружены странные образования
Откровение Скарлетт Йоханссон: этот актёр подтолкнул её к режиссёрскому креслу
Европа не ожидала: Россия создала оружие ответа на провокации НАТО
Сейчас читают
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Еда и рецепты
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Домашние животные
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Прикоснитесь к тайне ночи: тьма пробуждает скрытые резервы памяти и воображения Игорь Буккер Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Последние материалы
Прикоснитесь к тайне ночи: тьма пробуждает скрытые резервы памяти и воображения
Блеск, упругость и волны рождаются ночью, пока плойка безмолвно пылится: секреты укладки без тепла
Иракли столкнулся с равнодушием: певец о случае в детском саду и реакции родителей
Итальянский шенген с подвохом: россиянам закрыли путь сразу в 7 стран
Чёрные дыры умеют умирать: на дне Средиземного моря зафиксирован странный шёпот космоса
Хаос на воде: что творят самцы кряквы во время брачного безумия
Советские машины выигрывают конкуренцию у британцев: как дешёвые самосвалы обошли местные марки
Хватит считать каждую крошку: метод, который превращает похудение в привычку и дарит свободу
Два простых правила превращают обычный лук севок в гарантированный урожай
Запах не всегда выдаёт: скрытые сигналы, что мясо давно потеряло свежесть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.