Китай пообещал принять меры на фоне попыток США ограничить импорт российской нефти

Экономика

Китайские власти готовы защищать свои законные интересы в ответ на действия США, которые пытаются воспрепятствовать международным закупкам нефти у России.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Великая Китайская стена

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь отметил, что Пекин не намерен оставлять без внимания подобные действия и будет действовать решительно для защиты своих национальных интересов.

По его словам, Китай рассматривает любые попытки давления как нарушение принципов справедливой торговли и вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Он подчеркнул, что страна готова принимать все необходимые меры для сохранения своих законных прав.

Комментируя заявления президента США Доналда Трмпа, Го Цзякунь обратил внимание на то, что нормальные экономические и деловые отношения между Китаем и Россией строятся в строгом соответствии с международными правилами и рыночными механизмами.

Дипломат отдельно отметил, что большинство государств мира, включая США и Евросоюз, также продолжают поддерживать торговые связи с Россией. В этой связи Пекин считает неуместными претензии Вашингтона, который сам участвует в международных экономических процессах, но стремится ограничить других участников.

Представитель МИД КНР подчеркнул, что сотрудничество китайских и российских компаний основано на принципах Всемирной торговой организации и направлено исключительно на развитие взаимовыгодных проектов.

Такое взаимодействие, по его словам, не имеет цели причинить ущерб третьим сторонам и не должно становиться объектом внешнего вмешательства.

Го Цзякунь также напомнил о позиции Пекина по украинскому кризису, к которому американские власти пытаются привязать закупки российской нефти. По его словам, Китай неизменно придерживается объективного и беспристрастного подхода, выступая за поиск мирных решений и содействие диалогу между сторонами конфликта. Власти КНР продолжают настаивать на необходимости политического урегулирования и исключения практики одностороннего давления.

Особое внимание официальный представитель МИД Китая уделил деятельности ООН. Он отметил, что в 2025 году объединение отметит 80-летие со дня своего создания. За эти десятилетия ООН, по его словам, играла ключевую роль в поддержании международного мира и стабильности, а также в стимулировании глобального развития.

Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин рассматривает предстоящую юбилейную дату как важный повод для возвращения к базовым принципам организации. Китай намерен вместе с другими странами подтвердить приверженность целям и идеалам, закреплённым в её Уставе, а также укрепить авторитет и жизнеспособность ООН в условиях новых международных вызовов.

Накануне президент США Дональд Трамп подверг резкой критике Китай, Индию и даже собственных союзников по НАТО за продолжение закупок российских энергоносителей. По его мнению, такие действия способствуют финансированию военного конфликта и превращают Пекин и Нью-Дели в ключевых сторонников продолжающихся боевых действий. Американский лидер обвинил эти страны в том, что они якобы косвенно поддерживают Россию, обеспечивая её дополнительными ресурсами.

Таким образом, с одной стороны, Вашингтон пытается усилить давление на участников мирового рынка энергоресурсов, пытаясь ограничить их взаимодействие с Москвой.

С другой стороны, Китай, опираясь на нормы международного права, продолжает отстаивать право на самостоятельное определение своей внешнеэкономической политики.

Заявления Го Цзякуня ясно демонстрируют намерение Пекина не допускать вмешательства в собственные решения и защищать национальные интересы в условиях растущего противостояния с США.