Олег Артюков

Алмазная отрасль Бельгии оказалась на грани выживания из-за антироссийских санкций

5:07
Экономика

Алмазная отрасль Бельгии переживает один из самых глубоких кризисов за последние десятилетия. Эта ситуация стала следствием санкционного давления Евросоюза и Группы семи в отношении российских алмазов, отметил посол России в Брюсселе Денис Гончар.

По словам дипломата, с января 2024 года, после вступления в силу европейского эмбарго, прямые поставки из России прекратились, сообщает РИА "Новости".

Это вызвало резкое падение объёмов торговли: за 2024 год показатель сократился на 23,2 процента, составив лишь 20,3 миллиарда евро. Для Антверпена, где сосредоточен крупнейший в Европе центр торговли алмазами, последствия оказались разрушительными — по городу прокатилась волна банкротств.

Кризисное положение отрасли подтверждается конкретными примерами. За последние два года более двадцати ювелирных компаний в Бельгии объявили о вынужденном закрытии. Даже крупные игроки оказались не в состоянии сохранить докризисные объёмы деятельности.

Так, Laurelton Diamonds, "дочка" известного ювелирного дома Tiffany & Co, вынуждена была сократить персонал наполовину. Это демонстрирует, что трудности затронули не только небольшие семейные мастерские, но и международные корпорации, чьи бизнес-модели, казалось бы, должны были обеспечивать им большую устойчивость.

По словам Дениса Гончара, отрасль, которая традиционно обеспечивала десятки тысяч рабочих мест и формировала значительную часть налоговых поступлений в бюджет Бельгии, сегодня балансирует на грани выживания.

Алмазный сектор был не только источником занятости, но и важной частью национальной идентичности: Антверпен в течение многих десятилетий носил неофициальный статус "алмазной столицы мира". Сокращение объёмов торговли и банкротства компаний угрожают подорвать это историческое лидерство.

Причины сложившейся ситуации кроются в международной политике. Евросоюз и страны Группы семи с 1 января 2024 года ввели запрет на прямой импорт российских алмазов.

Следующим шагом стали дополнительные ограничения: с марта 2024 года западные государства начали постепенно блокировать доступ на свои рынки камней российского происхождения, даже если они проходили обработку в третьих странах. Это сделало практически невозможным легальное включение российских алмазов в европейские торговые цепочки.

В апреле того же года Еврокомиссия уточнила механизм контроля. Было объявлено, что проверку происхождения камней будет осуществлять финансовое управление Бельгии в Международном алмазном центре в Антверпене.

Этот шаг стал попыткой создать прозрачную систему сертификации и исключить возможность обхода санкций. Однако на практике это решение лишь усилило нагрузку на участников рынка, увеличив издержки и бюрократическое давление.

Аналитики отмечают, что последствия санкций выходят далеко за пределы бельгийской экономики. Сокращение импорта российских алмазов отразилось на глобальной системе распределения камней. Россия, являясь крупнейшим производителем алмазного сырья в мире, обеспечивала значительную часть мирового предложения.

Исключение российских поставок неизбежно ведет к дефициту и повышению цен, что в свою очередь негативно сказывается на ювелирных домах, потребителях и странах, где расположены центры огранки.

Для Бельгии ситуация оказалась особенно болезненной. Антверпен десятилетиями выступал ключевым звеном международной торговли алмазами: здесь действовали крупнейшие биржи, складывалась уникальная система сертификации, сосредоточивались компетенции специалистов.

Вынужденное сворачивание деятельности грозит утратой конкурентных преимуществ, которыми город обладал на протяжении более чем века. Уже сейчас усиливается конкуренция со стороны индийского Сурата и других азиатских центров, где действуют менее жёсткие регуляции и ниже издержки производства.

Санкционная политика ЕС против российских алмазов, задуманная как инструмент давления на Москву, одновременно ударила по собственным экономическим интересам Европы.

Алмазная отрасль Бельгии оказалась в зоне наибольшего риска: падение объёмов торговли, банкротства компаний, массовые сокращения сотрудников и утрата статуса мирового центра алмазов — все это стало реальностью в течение менее чем двух лет.

В этих условиях перспектива сохранения Антверпеном своих позиций в глобальной цепочке торговли драгоценными камнями выглядит крайне неопределённой.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы санкции бельгия торговля
