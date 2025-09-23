Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Минэнерго примет любые меры по стабилизации рынка топлива

3:27
Экономика

Министерство энергетики готово предпринять весь необходимый комплекс мер для стабилизации топливного рынка страны, включая потенциальные ограничения. 

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

По словам первого заместителя главы ведомства Павла Сорокина, приоритетом является обеспечение внутреннего спроса и недопущение дефицита. Министерство исходит из того, что в 2025 году рынок будет полностью обеспечен необходимыми объёмами топлива, что должно способствовать снижению рисков резких ценовых колебаний, сообщает ТАСС.

Профильные ведомства обсуждают возможность продления запрета на экспорт бензина до конца следующего года. Кроме того, рассматривается введение аналогичного ограничения на экспорт дизельного топлива. 

Если такие меры будут приняты, они коснутся всех участников рынка, включая крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы. 

Уже сейчас в России действует временный запрет: до 30 сентября ограничен вывоз бензина всеми производителями, а до 31 октября подобные правила распространяются и на компании, не имеющие собственного производства.

Следует отметить, что ограничения экспорта топлива — мера не новая, но довольно чувствительная для нефтяных компаний.

С одной стороны, они позволяют перенаправить больше объёмов на внутренний рынок, что должно снизить давление на цены для конечных потребителей. 

С другой стороны, подобные решения ограничивают доходность компаний, ориентирующихся на экспорт продукции.

В условиях волатильности мировых цен на нефть и нефтепродукты это становится особенно актуально: компании зачастую ориентированы на внешние рынки, где маржинальность выше, чем на внутреннем.

Чтобы сбалансировать интересы государства, бизнеса и потребителей, ранее нефтяным компаниям рекомендовалось удерживать достаточные объёмы поставок на российский рынок и воздерживаться от взаимных закупок топлива на бирже. Такая практика призвана снизить спекулятивную активность и сгладить колебания цен на оптовом сегменте.

Вице-премьер России Александр Новак, курирующий топливно-энергетический комплекс, дал поручение подготовить долгосрочные меры по стабилизации цен на нефтепродукты.

В числе приоритетов остаются контроль за уровнем цен на оптовом рынке и постоянный мониторинг маржинальности автозаправочных станций. 

Эти шаги оказались необходимыми на фоне рекордного роста котировок на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и последующего удорожания топлива на АЗС.

Аналитики отмечают, что рост цен на бирже и автозаправочных станциях в последние месяцы был вызван не только сезонным фактором, но также и структурными особенностями рынка.

В частности, внутренний спрос на дизельное топливо остается стабильно высоким, особенно в период осенних полевых работ, тогда как объёмы производства не всегда соответствуют пиковым потребностям. 

В этих условиях запрет экспорта энергоресурсов может дать эффект в виде снижения давления на внутренний рынок, но в долгосрочной перспективе этот вопрос потребует системного подхода.

В целом же очевидна стратегическая линия властей на приоритетное обеспечение внутреннего потребителя топливом. 

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы цены экспорт топливо энергетика
Новости Все >
Сбросила 20 кг и выглядит на 30 лет: секрет 52-летней Дениз, который помог ей преобразиться
Соблюдаем золотое правило для кредиток : вот с таким доходом не останетесь у разбитого корыта
Свет в замке: в Госдуме заинтересовались недвижимостью Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*
Эти упражнения защищают позвоночник от перегрузки и возвращают лёгкость движений
Запечённый картофель, который сведёт с ума ваших гостей: рецепт от шеф-повара
Увядшие шапки — это броня: сухие соцветия скрывают секрет, который спасает гортензию от мороза
Холод крадёт нежность рук: один ночной ритуал превращает сухость и трещины в бархатную мягкость
Местные жители объявили войну туристам: поддельные пляжи Майорки стали новой ловушкой для отдыхающих
Самый дорогой сезон: какой сериал заставил Netflix потратить 27 миллионов долларов за эпизод
Астероид размером с сам аппарат: крошечная цель миссии может рассказать о катастрофах Земли
Сейчас читают
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Военные новости
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Домашние животные
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Недвижимость
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Последние материалы
Эти упражнения защищают позвоночник от перегрузки и возвращают лёгкость движений
Запечённый картофель, который сведёт с ума ваших гостей: рецепт от шеф-повара
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет
Увядшие шапки — это броня: сухие соцветия скрывают секрет, который спасает гортензию от мороза
Холод крадёт нежность рук: один ночной ритуал превращает сухость и трещины в бархатную мягкость
Местные жители объявили войну туристам: поддельные пляжи Майорки стали новой ловушкой для отдыхающих
Самый дорогой сезон: какой сериал заставил Netflix потратить 27 миллионов долларов за эпизод
Астероид размером с сам аппарат: крошечная цель миссии может рассказать о катастрофах Земли
Кредитки обнулили: россияне сталкиваются с неожиданной блокировкой покупок
Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.