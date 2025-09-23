Минэнерго примет любые меры по стабилизации рынка топлива

3:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство энергетики готово предпринять весь необходимый комплекс мер для стабилизации топливного рынка страны, включая потенциальные ограничения.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

По словам первого заместителя главы ведомства Павла Сорокина, приоритетом является обеспечение внутреннего спроса и недопущение дефицита. Министерство исходит из того, что в 2025 году рынок будет полностью обеспечен необходимыми объёмами топлива, что должно способствовать снижению рисков резких ценовых колебаний, сообщает ТАСС.

Профильные ведомства обсуждают возможность продления запрета на экспорт бензина до конца следующего года. Кроме того, рассматривается введение аналогичного ограничения на экспорт дизельного топлива.

Если такие меры будут приняты, они коснутся всех участников рынка, включая крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы.

Уже сейчас в России действует временный запрет: до 30 сентября ограничен вывоз бензина всеми производителями, а до 31 октября подобные правила распространяются и на компании, не имеющие собственного производства.

Следует отметить, что ограничения экспорта топлива — мера не новая, но довольно чувствительная для нефтяных компаний.

С одной стороны, они позволяют перенаправить больше объёмов на внутренний рынок, что должно снизить давление на цены для конечных потребителей.

С другой стороны, подобные решения ограничивают доходность компаний, ориентирующихся на экспорт продукции.

В условиях волатильности мировых цен на нефть и нефтепродукты это становится особенно актуально: компании зачастую ориентированы на внешние рынки, где маржинальность выше, чем на внутреннем.

Чтобы сбалансировать интересы государства, бизнеса и потребителей, ранее нефтяным компаниям рекомендовалось удерживать достаточные объёмы поставок на российский рынок и воздерживаться от взаимных закупок топлива на бирже. Такая практика призвана снизить спекулятивную активность и сгладить колебания цен на оптовом сегменте.

Вице-премьер России Александр Новак, курирующий топливно-энергетический комплекс, дал поручение подготовить долгосрочные меры по стабилизации цен на нефтепродукты.

В числе приоритетов остаются контроль за уровнем цен на оптовом рынке и постоянный мониторинг маржинальности автозаправочных станций.

Эти шаги оказались необходимыми на фоне рекордного роста котировок на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и последующего удорожания топлива на АЗС.

Аналитики отмечают, что рост цен на бирже и автозаправочных станциях в последние месяцы был вызван не только сезонным фактором, но также и структурными особенностями рынка.

В частности, внутренний спрос на дизельное топливо остается стабильно высоким, особенно в период осенних полевых работ, тогда как объёмы производства не всегда соответствуют пиковым потребностям.

В этих условиях запрет экспорта энергоресурсов может дать эффект в виде снижения давления на внутренний рынок, но в долгосрочной перспективе этот вопрос потребует системного подхода.

В целом же очевидна стратегическая линия властей на приоритетное обеспечение внутреннего потребителя топливом.