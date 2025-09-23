Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Цены на золото бьют рекорды. За и против покупки сейчас

4:00
Экономика

Во вторник золото продолжило стремительно дорожать, достигнув очередных исторических вершин.

Груда золотых слитков
Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Груда золотых слитков

В 9:00 по московскому времени котировки фиксировались на отметке 3786,85 доллара за тройскую унцию. Однако уже к 12:15 мск цена поднялась до 3824,55 доллара, что стало новым рекордом на мировом рынке.

Позже последовала незначительная коррекция: к 13:22 мск драгметалл торговался по 3820 долларов, что по-прежнему существенно выше уровней, наблюдавшихся в предыдущие месяцы.

Ранее аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко в комментарии для ТАСС отмечал, что вероятность выхода цены золота в диапазон 3700-3800 долларов за тройскую унцию заметно возросла. Прогноз специалиста оказался оправданным: рынок фактически подтвердил его ожидания, закрепившись в обозначенном диапазоне и даже превысив его верхнюю границу.

Вместе с тем эксперты подчеркивают, что подобная динамика не исключает высокой степени риска для инвесторов. Аналитик "БКС мир инвестиций" Николай Масликов, также в беседе с ТАСС, указывал, что покупка золота на исторических максимумах сопряжена с опасностью.

По его словам, в случае стабилизации геополитической и экономической обстановки котировки могут скорректироваться вниз. Это объясняется тем, что часть премии в стоимости золота формируется именно за счет глобальной неопределённости, высокой инфляции и напряжённости в международных отношениях.

Однако в стратегическом плане многие специалисты продолжают рассматривать золото как надёжный инструмент защиты капитала. Так, Николай Дудченко подчеркнул, что для диверсификации инвестиционного портфеля имеет смысл держать определенную долю активов в драгоценных металлах, рассматривая их не как инструмент для спекулятивной прибыли, а как долгосрочную страховку.

Схожую позицию занимает руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. По его мнению, даже при текущих ценах рационально инвестировать в золото.

Он рекомендует формировать "защитную подушку" в размере 10-20 процентов инвестиционного портфеля за счёт физических драгметаллов или связанных с ними финансовых инструментов. Такой подход, как отмечает эксперт, позволяет минимизировать риски, связанные с падением стоимости других активов, включая акции или недвижимость.

В отличие от валют, подверженных девальвации, и ценных бумаг, чья стоимость может резко снижаться в периоды кризисов, золото выполняет функцию своеобразного "якоря" для капитала. Его рост на фоне нестабильности мировых рынков указывает на то, что инвесторы активно ищут защитные активы, стремясь сохранить капитал в условиях высокой неопределённости.

В то же время не стоит забывать о рисках. Котировки золота могут изменяться под воздействием различных факторов: от динамики процентных ставок в США и политических решений ведущих центробанков до ситуации на рынке нефти и изменения спроса со стороны крупнейших покупателей, таких как Индия и Китай.

При снижении геополитической напряжённости или укреплении доллара США возможна коррекция, которая приведет к уменьшению текущих исторических максимумов.

Таким образом, ситуация на рынке золота наглядно демонстрирует противоречивость инвестиционных решений: с одной стороны, актив бьёт рекорды и сохраняет статус защитного инструмента, с другой — покупки на пике могут оказаться слишком рискованными.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы рынок золото финансы инвестиции
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
