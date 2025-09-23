Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В России не будет пластиковых денег: в ЦБ объяснили, почему

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов заявил, что переход на пластиковые (полимерные) купюры не планируется, поскольку для российской экономики и климатических условий это не имеет практической целесообразности.

По его словам, существующие бумажные банкноты отличаются более высоким уровнем защиты. Современные технологии позволяют внедрять в них целый комплекс элементов, которые обеспечивают надежность и усложняют подделку, сообщает РИА "Новости".

При этом воспроизвести аналогичный уровень защиты на полимерной основе на данный момент невозможно. Таким образом, с точки зрения безопасности и сохранности денежных знаков, традиционная бумажная структура оказывается более выгодной.

Белов отметил, что полимерные банкноты получили наибольшее распространение в странах с жарким и влажным климатом. Там бумажные купюры изнашиваются значительно быстрее из-за постоянного воздействия высоких температур и влажности. В таких условиях пластиковая основа демонстрирует более высокую долговечность.

Россия же находится в иной климатической зоне, где бумажные деньги сохраняют свои свойства достаточно долго, и потому массовый переход на полимерные аналоги не имеет экономического смысла.

При этом российский Центробанк имеет опыт обращения к полимерным технологиям. Так, в 2018 году, в год проведения Чемпионата мира по футболу, была выпущена памятная банкнота номиналом 100 рублей, выполненная на полимерной подложке.

Этот выпуск носил символический характер, демонстрируя технологические возможности, но не означал системного перехода на новые материалы. Как подчеркнул представитель регулятора, подобные решения возможны для ограниченных серий, однако в повседневной денежной системе используются исключительно бумажные банкноты.

В мировой практике полимерные деньги занимают заметное место, хотя и не стали универсальным стандартом. Первыми к ним обратились Австралия и Новая Зеландия ещё в конце XX века. Сегодня все купюры в этих странах выпускаются только на полимерной основе.

Среди государств, где полимерные банкноты полностью или частично внедрены в обращение, можно выделить Канаду, Великобританию, Румынию, Вьетнам, Нигерию, Сингапур, Бруней, Малайзию.

Кроме того, ряд государств выпускают ограниченные серии пластиковых купюр либо используют их параллельно с бумажными. Основным аргументом в пользу перехода выступает долговечность: срок службы полимерных банкнот может быть в несколько раз выше, чем у традиционных бумажных.

Однако у этой технологии есть и недостатки. К примеру, производство полимерных купюр обходится дороже, а в холодных климатических условиях они могут становиться менее удобными для повседневного использования — более скользкими или хрупкими.

Выбор между бумажными и полимерными деньгами всегда связан с балансом между стоимостью производства, сроком службы, безопасностью и удобством использования.

Россия в данном случае сделала ставку на усовершенствование защитных элементов и модернизацию бумажных купюр, а не на смену материала. Это решение отражает стратегию Центробанка по оптимизации расходов и поддержанию надёжности денежного обращения.

В перспективе не исключено, что развитие технологий приведет к появлению новых материалов, сочетающих преимущества бумаги и полимера. Однако пока, по мнению представителей регулятора, использование полимерных банкнот в России остается неактуальным.

