Китай официально запустил маршрут по Севморпути

Китай 22 сентября официально открыл первый в мире арктический контейнерный экспресс-маршрут, соединяющий страну с Европой.

Новый путь проложен через Северный морской путь и стал частью стратегии Пекина по укреплению логистической независимости, а также по расширению торговых возможностей в условиях глобальной нестабильности.

Власти города Нинбо провинции Чжэцзян сообщили, что запуск маршрута состоялся после отправки судна Istanbul Bridge из крупнейшего китайского порта Нинбо-Чжоушань в британский Филикстоу.

Маршрут через Арктику обеспечивает значительное сокращение времени доставки. Если традиционные маршруты через Суэцкий канал занимали около 40 дней, то новый путь позволяет пройти расстояние всего за 18 суток.

По сравнению даже с наиболее быстрым маршрутом конца 2024 года из Нинбо в немецкий Вильгельмсхафен, на который уходило 26 дней, арктический экспресс демонстрирует более высокую эффективность.

При этом использование Северного морского пути не только экономит время, но и способствует сокращению углеродных выбросов примерно на 50 процентов, что вписывается в современные экологические приоритеты мировой торговли.

Значение этого шага трудно переоценить. Для Китая новый маршрут является не просто транспортным проектом, а элементом более широкой стратегии в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Возможность доставлять грузы напрямую в Европу по значительно более короткому пути снижает зависимость от традиционных торговых артерий, в частности от Суэцкого канала, который уже не раз становился уязвимым из-за военных конфликтов, аварий или геополитических кризисов.

Кроме того, проект имеет важное политическое измерение. Он демонстрирует укрепление сотрудничества Китая с Россией, которая обладает наибольшим опытом в освоении и эксплуатации Северного морского пути.

Ранее представители китайского МИД подчеркивали готовность к совместной работе с Москвой и другими странами, заинтересованными в развитии инфраструктуры Арктики. Таким образом, речь идет не только о коммерческом, но и о стратегическом партнёрстве, которое способно изменить баланс сил в глобальной торговле и транспорте.

Для китайского бизнеса арктический экспресс открывает новые возможности. В условиях неопределённости мировой экономики и роста протекционистских мер в ряде стран, надежный и быстрый маршрут в Европу позволяет минимизировать риски сбоев в поставках. Особенно важным это становится для высокотехнологичной продукции, электроники и товаров с ограниченным сроком хранения, где каждый день доставки имеет значение.

В то же время проект имеет и ряд вызовов. Арктические воды отличаются суровыми климатическими условиями, требуют специализированных судов и развитой инфраструктуры для обеспечения безопасности навигации.

Необходимо развивать ледокольный флот, системы связи и навигации, а также создавать порты для обслуживания судов на всем протяжении маршрута. Это потребует значительных инвестиций и международного сотрудничества.

Таким образом, запуск первого арктического контейнерного экспресс-маршрута "Китай — Европа" можно рассматривать как важный этап в развитии мировой логистики.

Он отражает стремление Китая укрепить своё влияние в глобальной торговле, диверсифицировать пути поставок и снизить риски, связанные с традиционными морскими артериями.

При этом проект сочетает в себе экономические выгоды, экологические преимущества и геополитические амбиции. В перспективе можно ожидать, что значение Северного морского пути будет только возрастать, а Арктика превратится в один из ключевых регионов мировой экономики.