Олег Артюков

В Индии заявили о шоке для бизнеса от новых визовых правил США

Решение президента США Дональда Трампа о введении новых ограничений на получение виз категории H-1B стало ударом по бизнес-модели, десятилетиями использовавшейся индийскими аутсорсинговыми компаниями.

Эта модель позволила сформировать индустрию стоимостью около 280 млрд долларов, обеспечивающую технологическую инфраструктуру для крупнейших мировых корпораций. Вмешательство в данную сферу имеет не только экономическое, но и геополитическое значение, поскольку затрагивает баланс интересов между двумя странами — США и Индией.

Виза H-1B относится к категории неиммиграционных и позволяет американским работодателям нанимать специалистов из-за рубежа. Каждый год через систему лотереи распределяется 85 тысяч виз, из которых 20 тысяч предназначены для выпускников американских магистратур.

По данным Bloomberg, в 2023 финансовом году доля специалистов индийского происхождения среди получателей H-1B составила 72,3 процента, что отражает высокую степень зависимости американского рынка от индийских инженеров и программистов. Эти цифры демонстрируют, насколько глубоко индийские кадры интегрированы в работу ведущих технологических и финансовых корпораций США.

Новый указ Трампа предусматривает дополнительный сбор в размере 100 тысяч долларов за подачу заявления на визу H-1B. Подобная мера значительно повышает стоимость найма иностранных специалистов для компаний, ориентированных на массовое привлечение кадров из-за рубежа.

Особенно чувствительным этот шаг оказался для индийских аутсорсеров, которые строили свои стратегии на масштабном направлении инженеров в США. Среди клиентов таких компаний числятся гиганты вроде Citigroup и Walmart.

Теперь же организации, подобные Tata Consultancy Services (TCS) и Infosys, вынуждены пересматривать подход к работе с американскими заказчиками.

Рынок моментально отреагировал на действия администрации: акции TCS и Infosys снизились более чем на три процента. Это указывает на ожидания инвесторов, что реформы могут серьезно повлиять на финансовые результаты ведущих игроков индийской IT-отрасли. Подобное падение котировок отражает не только краткосрочные опасения, но и стратегическую уязвимость компаний, зависящих от американского рынка.

Бывший исполнительный директор Tech Mahindra Чандер Пракаш Гурнани, ныне возглавляющий компанию в сфере искусственного интеллекта, охарактеризовал действия Трампа как элемент "геополитической войны за влияние".

По его мнению, индийские специалисты в действительности способствуют росту конкурентоспособности американских корпораций, но в ближайшей перспективе последствия реформы будут шоковыми.

Вместе с тем он признал, что ключевые индийские компании заранее готовились к возможному сокращению зависимости от США, выстраивая долгосрочные стратегии диверсификации.

Новые правила не распространяются на уже действующие визы. Владельцы H-1B, находящиеся за пределами США, освобождаются от уплаты пошлины при возвращении в страну.

Однако сама неопределённость привела к тому, что такие корпорации, как Microsoft, Alphabet и Amazon, разослали своим иностранным сотрудникам предупреждения с настоятельной рекомендацией не покидать США, чтобы не столкнуться с юридическими и финансовыми трудностями при возвращении.

Помимо дополнительного сбора, Белый дом объявил о намерении пересмотреть механизм установления зарплат по программе H-1B. Подобный шаг направлен на снижение привлекательности визы для работодателей, так как повышение минимального уровня оплаты труда уменьшит экономический смысл найма иностранных специалистов вместо местных кадров.

С одной стороны, это соответствует обещаниям Трампа о защите американского рынка труда. С другой — такая политика может привести к кадровому дефициту в высокотехнологичных отраслях, где потребность в квалифицированных специалистах значительно превышает внутренние возможности США.

Важно учитывать, что реформа визовой программы происходит на фоне напряжённых торговых отношений между Вашингтоном и Нью-Дели. После того как Индия увеличила закупки российской нефти, США подняли пошлины на индийские товары до 50 процентов, добавив к ним ещё 25 процентов сверх прежних ставок.

Индия сочла эти меры несправедливыми и открыто заявила о намерении продолжить сотрудничество с Россией в энергетической сфере. В таких условиях визовый вопрос становится дополнительным инструментом давления, встроенным в широкий контекст американо-индийских переговоров.

По сообщениям Bloomberg, Вашингтон стремится включить отказ Индии от импорта российского топлива в условия будущего торгового соглашения. Однако министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял в июле подчеркнул, что тема иммиграционных правил, включая визы H-1B, не фигурировала в повестке переговоров.

Это может свидетельствовать о том, что индийская сторона старается не связывать напрямую торговые споры с миграционными ограничениями, хотя фактически они оказывают взаимное влияние.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
