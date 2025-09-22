Макрон поспорил с Трампом насчёт российских нефти и газа

Эммануэль Макрон заочно подискутировал с Дональдом Трампом. Президент Франции сообщил, что ЕС уже сократил закупки нефти и газа у России более чем на 80 процентов, и оставшиеся объёмы не могут считаться определяющим фактором.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эмманюэль Макрон

Макрон указал, что Европа уже понесла значительные издержки из-за сокращения поставок энергоресурсов из России, а переходный период всё ещё требует определённых исключений.

В Вашингтоне неоднократно заявляли, что союзники США должны проявить максимальную жёсткость. Помимо прекращения импорта российских энергоресурсов, американский президент предложил Брюсселю рассмотреть введение стопроцентных пошлин на товары из Китая и Индии.

Эти страны продолжают закупать российскую нефть, что снижает эффективность западных санкций. Однако европейские политики и бизнес-сообщество встречают подобные идеи без энтузиазма. Введение столь жёстких мер может привести к ухудшению торговых отношений с крупнейшими азиатскими экономиками и вызвать ответные шаги, негативно влияющие на экспортный потенциал ЕС.

Несмотря на сокращение поставок, та же Франция продолжает импортировать сжиженный природный газ из России. Более того, компания TotalEnergies сохраняет участие в проекте "Ямал СПГ". Этот факт иллюстрирует двойственность европейской энергетической политики: на уровне официальных заявлений лидеры государств подчеркивают необходимость разрыва связей с Москвой, но на уровне корпоративных интересов сохраняются прочные экономические связи.

Для самого Макрона такая ситуация создаёт дополнительное политическое напряжение, так как ему приходится балансировать между требованиями союзников, интересами бизнеса и национальной энергетической безопасностью.

Венгрия и Словакия также продолжают закупать российскую нефть, объясняя это высокой степенью инфраструктурной зависимости. Таким образом, говорить о полном единстве Европы в энергетическом вопросе пока невозможно.

Даже если Брюссель официально ставит цель отказаться от российского газа к 2027 году, давление со стороны США может заставить ускорить этот процесс, что потребует значительных финансовых и технических ресурсов.

Вопрос замороженных российских активов добавляет ещё один уровень сложности. Макрон отметил, что юридические механизмы ЕС не позволяют просто конфисковать эти средства. Соблюдение международного права и сохранение доверия к европейской финансовой системе заставляют ЕС действовать крайне осторожно. В противном случае Европа рискует подорвать собственную репутацию надёжного экономического партнёра.

Требования Трампа отражают стратегическую линию США — переложить основное бремя санкционной политики на европейских союзников. Для американской экономики отказ от российских энергоресурсов не несёт серьёзных рисков, поскольку зависимость Вашингтона от Москвы минимальна.

Для Европы же последствия будут куда более ощутимыми: рост цен на энергоносители, снижение конкурентоспособности предприятий и возможное недовольство населения.

Перспективы остаются неопределёнными. Полный отказ от российских энергоресурсов возможен лишь при условии ускоренной диверсификации поставок, увеличения инвестиций в инфраструктуру и поиска новых поставщиков. Всё это потребует времени и значительных средств. Поэтому в краткосрочной перспективе Европа вряд ли сможет удовлетворить требования Трампа без ущерба для своей экономики.

В конечном итоге энергетический вопрос превращается в испытание для всего западного альянса. Он выявляет различия в интересах США и ЕС, ставит под сомнение устойчивость трансатлантической солидарности и поднимает вопрос: готова ли Европа идти на экономические жертвы ради целей, сформулированных в Вашингтоне.