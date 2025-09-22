США требуют от Южной Кореи инвестиций на 350 млрд долларов

Инвестиционные договорённости между Южной Кореей и США оказались в центре острой дискуссии, поскольку их реализация в нынешнем виде может привести к серьёзным экономическим рискам для Сеула.

Фото: commons.wikimedia.org by José Carioca, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Южная Корея

Речь идёт о планах вложить порядка 350 миллиардов долларов в американскую экономику в обмен на снижение таможенных пошлин до 15 процентов. Однако отсутствие чётких соглашений о валютных свопах создаёт угрозу повторения сценария, схожего с азиатским финансовым кризисом 1997 года, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён агентству Reuters.

Проблема заключается в том, что при выводе столь значительных средств в иностранную юрисдикцию южнокорейская финансовая система лишается части валютной ликвидности.

Для страны, экономика которой зависит от устойчивости национальной валюты и внешнеэкономической стабильности, это может стать критическим фактором.

Южная Корея в последние десятилетия выстроила образ высокотехнологичной, экспортно ориентированной экономики, но при этом её зависимость от глобальных рынков и иностранных инвестиций остаётся высокой.

История уже показала, насколько уязвимой может быть корейская экономика к подобным вызовам. В 1997 году Южная Корея оказалась в числе наиболее пострадавших стран от азиатского финансового кризиса. Тогда дефицит валютных резервов, резкий отток капитала и неспособность поддерживать стабильность национальной валюты привели к резкому падению курса вона, банкротствам крупных корпораций и необходимости обращения за помощью к Международному валютному фонду.

Опыт того кризиса по сей день служит для Сеула болезненным напоминанием о рисках избыточной финансовой зависимости от внешних факторов.

В дальнейшем страна неоднократно стремилась страховать себя от подобных угроз. Так, в 2008 году, в разгар мирового финансового кризиса, и в 2020 году, во время пандемии COVID-19, Южная Корея и США заключали соглашения о валютных свопах. Эти механизмы позволяли обеспечивать взаимный доступ к долларовой ликвидности и снижать давление на национальные валюты.

Отсутствие аналогичного инструмента сегодня в случае крупных инвестиций в американскую экономику фактически ставит под удар финансовую устойчивость страны.

Дополнительным фактором напряжённости стали разногласия между Сеулом и Вашингтоном относительно распределения прибыли от планируемых вложений.

Американская сторона настаивает на условиях, которые южнокорейская элита считает слишком жёсткими. При этом, по данным агентства Reuters, окончательные договорённости по пошлинам так и не были закреплены юридически, что свидетельствует о продолжающихся спорах.

Особое внимание вызывает сравнение ситуации Южной Кореи с положением Японии. Токио также вел переговоры с США по поводу пошлин, но благодаря значительным валютным резервам и статусу иены как одной из ключевых мировых резервных валют оказался в более благоприятном положении.

Для Сеула же отсутствие подобных преимуществ делает его зависимость от переговорного процесса значительно выше.

Внутриполитический контекст ещё более осложняет ситуацию. Президент Ли Чжэ Мён оказался в непростой позиции: принятие всех американских условий вызвало бы серьёзное недовольство внутри страны и могло бы привести даже к угрозе импичмента.

Ключевая задача, стоящая перед Сеулом сегодня, заключается в поиске соглашения, которое позволило бы одновременно обеспечить доступ на американский рынок на приемлемых условиях и не подорвать финансовую стабильность страны.

Экономическая логика требует не просто формального снижения пошлин, но и создания механизмов защиты национальной экономики от возможных шоков, будь то валютные свопы или иные инструменты финансового страхования.

Если соглашение будет достигнуто без учёта этих факторов, Южная Корея рискует повторить сценарий конца 1990-х годов, когда недостаток валютных резервов и невыгодные внешние условия поставили страну на грань дефолта.