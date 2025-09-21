В Румынии может сорваться газовый проект, на который в ЕС большие планы

Правительство Румынии реализует политику жёсткой экономии, направленную на сокращение государственных расходов и снижение дефицита бюджета.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

Под эту программу попадает и государственная энергетическая компания Romgaz, которая играет ключевую роль в стратегических планах страны и Евросоюза по обеспечению энергобезопасности региона.

Однако изменения в системе выплат заработных плат и бонусов для топ-менеджмента создают серьёзный риск для будущего компании и проектов, связанных с ней.

Руководство Romgaz может отказаться от работы в новых условиях. Речь идет о высокопоставленных управленцах, от которых напрямую зависит реализация крупнейшего энергетического проекта Румынии — разработки черноморского месторождения Neptun Deep.

Это месторождение рассматривается как одна из важнейших альтернатив российскому газу, от которого Евросоюз планирует полностью отказаться к 2028 году. Потеря управленческой команды в такой момент способна не только ослабить позиции самой компании, но и повлиять на энергетическую стратегию всего региона.

Во внутреннем документе Romgaz, на который ссылаются румынские СМИ, полдчёркивается, что отказ топ-менеджеров от работы в новых финансовых условиях приведет к их увольнению, что станет серьёзные ударом для стабильности компании, сообщает агентство "Прайм".

Подобные кадровые перестановки могут вызвать негативную реакцию инвесторов, а также международных рейтинговых агентств, которые оценивают надёжность эмитентов и определяют условия, на которых они могут привлекать финансирование.

Вопрос финансирования здесь критически важен. Для реализации проекта Neptun Deep предусмотрено размещение облигаций. Первый выпуск на сумму 500 миллионов евро, вероятно, пройдет успешно, однако последующие транши могут оказаться под угрозой.

Уже сейчас агентство Fitch Ratings присвоило Romgaz рейтинг на уровне BBB-, то есть на грани инвестиционного статуса. Если же произойдет массовая смена руководства, рейтинг может быть снижен до "мусорного".

Это приведет к резкому удорожанию заимствований или даже к невозможности привлечения средств на рынке капитала. В таком случае реализация столь масштабного и капиталоёмкого проекта окажется под вопросом.

Важно отметить, что программа сокращения расходов, проводимая правительством, имеет логичную цель — снижение дефицита бюджета и уменьшение долговой нагрузки государства. Однако подобные меры, когда они затрагивают стратегические компании, чья деятельность критически важна для энергетической безопасности страны и региона, могут обернуться серьёзными долгосрочными последствиями.

Экономия на мотивации и удержании ключевых специалистов способна вызвать эффект, обратный ожидаемому: вместо укрепления финансовой дисциплины государство рискует ослабить собственные позиции на международной арене и создать дополнительные риски для инвесторов.

Месторождение Neptun Deep представляет собой один из крупнейших энергетических проектов в Черном море. Его разработкой занимаются Romgaz и OMV Petrom, "дочка" австрийской нефтегазовой корпорации OMV.

Согласно планам, к середине 2027 года месторождение должно выйти на уровень добычи около восьми миллиардов кубометров газа в год.

Этот показатель планируется удерживать как минимум десятилетие, что позволит не только обеспечить внутренние потребности Румынии, но и экспортировать значительные объёмы газа в страны ЕС. Уже заключены первые контракты на будущие поставки, в том числе с немецкой компанией Uniper, что подчеркивает стратегическую важность проекта для энергобезопасности ЕС.

Если планы по разработке Neptun Deep будут сорваны или существенно замедлены, это приведет не только к потерям для самой Румынии, но и к негативным последствиям для Евросоюза в целом.

В условиях энергетического кризиса и отказа от российского газа Евросоюз активно ищет новые источники сырья. В этом контексте румынский проект в Черном море рассматривается как одна из немногих реальных возможностей быстро компенсировать выпадающие объёмы топлива.