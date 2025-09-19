Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора

Телефонный разговор между Си и Трампом был "искренним и подробным". В переводе это означает, что оба обрисовали свои позиции, но никто не уступил.

Си призвал США отказаться от давления на Китай

Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели 19 сентября телефонный разговор, в котором китайский лидер, согласно сообщению МИД Китая, призвал президента США "воздержаться от принятия односторонних мер по ограничению торговли, чтобы не подорвать результаты, достигнутые в ходе многочисленных раундов консультаций".

По продаже TikTok американцам Си заявил, что "Китай приветствует стремление к проведению коммерческих переговоров на основе рыночных правил и достижению решений, соответствующих китайским законам".

"Китай надеется, что США обеспечат открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду для инвестиций китайских компаний в США", — добавил китайский лидер.

Си отказался от саммита с Трампом в ближайшее время

Президент США в соцсети по итогам разговора отметил, что "сотрудничество между двумя странами может привести к многочисленным важным результатам, способствующим миру и стабильности во всем мире". Он сообщил, что встретится с Си на Форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее в ноябре, а также "согласен с тем", что поедет в Китай в начале следующего года, и что председатель Си также приедет в Соединенные Штаты "в подходящее время".

Разговор прошёл "конструктивно, прагматично и позитивно", считают обе стороны. В переводе это означает, что никто не уступил. Об этом же говорят отложенные встречи тет-а-тет на начало следующего года. Очевидно, что Трамп не может завоевать доверие Си, подговаривая европейцев ввести вторичные общие санкции на китайский импорт (50-100%) из-за закупок российской нефти. Запугивание Китая осталось в прошлом, это больше не работает, как не работает в отношении России, Индии, Ирана, Бразилии.

О продаже TikTok: Китаю нужны гарантии по инвестициям в США

На Западе считают, что поворотной точкой развития отношений станет сделка по TikTok. В интервью информационному агентству Reuters старший аналитик акций Hargreaves Lansdown Мэтт Брицман заявил, что прогресс в сделке по TikTok может сигнализировать об охлаждении торговой войны между США и Китаем, что поддержит рынок. Однако представляется, что китайцы чётко обозначили свою позицию по TikTok, увязав продажу акций с созданием "справедливых условий" для своих компаний при инвестировании в США. Отметим, что в апреле глава Минфина США Скотт Бессент Fox Business заявил, что делистинг китайских акций с американских бирж возможен.