Как мечты становятся реальностью: итоги Successful Ladies Awards

Содействие талантам и развитие женского предпринимательства — это одна из важных социальных задач. Именно на ее решение направлена международная премия Successful Ladies Awards, которая проходит ежегодно на протяжении уже 8 лет.

Фото: Пресс-служба международной премии Successful Ladies Awards Победители международной премии Successful Ladies Awards

Недавно были объявлены победительницы за 2025 год. Торжественная церемония награждения состоялась в Москве в ресторане Caspian. Вел премию Артем Васт (ex. RU TV). Организатором премии неизменно выступает Продюсерская компания "Атмосфера" в лице Яны Кутуевой.

В этом году на конкурс поступило более 3 тысяч заявок от претенденток из 36 стран. Участвовать в премии могли совершеннолетнее женщины со всего мира вне зависимости от национальности, семейного положения и профессии. Единственное важное условие — иметь выдающиеся достижения в своей сфере.

Оценивать заявки были приглашены эксперты из разных индустрий, всего было более 50 судей. В состав жюри вошли, например, управляющий директор по работе с иностранными клиентами АО Экспобанк Мария Масленникова, основатель и руководитель развития компании "ESCAPER", специалист по автоматизации бизнес-процессов в производстве Илья Гужин, к. м.н., пластический хирург, косметолог, международный тренер по инъекционным методикам, основатель Клиники омоложения Левон Чахоян, основатель и руководитель компании Wasabist по доставке суши и пиццы Кирилл Мартынов, ведущая солистка балета, лауреат международных конкурсов, обладатель Capri Danza International Award Арина Варенцева, журналист, ведущая информационной службы Мир 24, победитель ТЭФИ, член Союза журналистов России Камила Овакимян, генеральный директор и основатель Tengri Med с опытом работы более 10 лет в сфере инноваций в здравоохранении Бейбитжан Дуйсенхан, владелец и генеральный директор клиники косметологии Tiffany Rouze clinic Роза Азибаева, директор розничного бизнеса с более, чем 15-летним опытом работы в банковской сфере Наджиб Ватаншоев, продюсер "Дьявол носит ПРАDA" Павел Левченко, предприниматель, кандидат экономических наук, эксперт в области бизнеса и маркетинга, основатель группы компаний Rusch и бренда премиум кованых дисков Rusch Wheels Дамир Мустафин, руководитель студий эпиляции и эстетики BeautiQstudio Дарья Атланова, певица, телеведущая, создатель ТВ шоу "Проявись" на Russian Music Box Даяна Брют.

Также в судейскую коллегию вошли: известная пианистка, композитор, лауреат многочисленных премий, включая первое место в Карнеги-холле и золотую награду Международного онлайн конкурса имени Брамса Анастасия Попова, генеральный директор бренда декоративной косметики Kevyn Aucoin в России Валерия Томилина, основатель школы программирования CODDY Оксана Селендеева, бизнесвумен, руководитель онлайн школы английского языка Real English Татьяна Маркова, член Экспертного Совета по ВЭД комитета по экономике ГД РФ, президент РОСПП, продюсер Римма Вагапова, продюсер Газпром медиа, специалист медиа индустрии Александра Клоц, основатель и генеральный директор ООО "Витта Групп" Виталий Амарян, всемирно признанная теннисистка первого дивизиона NCAA и победитель турниров Екатерина Старостенко, пластический хирург, основатель клиники эстетической медицины Dr. Polino Майкл Полино, основатель бренда "Vabrazive", владелец производства пилок, сменных файлов, дисков и абразивных материалов, федеральный спикер Ирина Герман, балерина, продюсер, создатель арт пространства "Столичная галерея художников" Людмила Титова, кандидат медицинских наук, гинеколог-хирург, онкогинеколог, сотрудник кафедры Акушерства и гинекологии Российского университета медицины Марлен Овакимян и другие.

Яна Кутуева, организатор конкурса Successful Ladies Awards: "Задача нашей премии — выявить самых талантливых женщин в разных сферах, помочь им заявить о себе и своих успехах. Для нас одинаково ценны заслуги и врачей, и педагогов, и ученых. Также конкурс способствует популяризации женского бизнеса и установлению сотрудничества между специалистами из разных стран".

Награды Successful Ladies Awards вручались в 4 категориях — наука, творчество, бизнес и спорт. Победительницами стали, например, Мария Вальганова — "Лучший предприниматель в сфере образования", Барият Ханмедова — "Лучший специалист по лазерной липосакции без наркоза 2025", Ирина Ковалевич — "Лучший предприниматель в сфере бьюти", Мария Дронова — "Лучший экономист года в промышленном секторе", Вера Лейченко — "Лучший руководитель в банковской сфере", Юлиана Николаева — "Лучший предприниматель в сфере производства продуктов питания", Анастасия Жибоедова — "Лучший UX/UI дизайнер", Гаяне Бреиова — "Лучший бренд-шеф и автор кулинарных книг", Мария Романова — "Лучший предприниматель в туристической индустрии", Анна Лунева — "Создатель лучшей кондитерской и винного бара", Ксения Бондаренко — "Лучший ученый", Анна Будникова — "Лучший архитектор-изобретатель", Вероника Яковлева — "Лучший предприниматель в сфере IT", Светлана Фронс — "Лучший предприниматель в сфере фэшн", Олеся Тюрина — "Лучший топ-менеджер", Светлана Ермолова — "Лучший ресторатор".

Также награды получили: Юлия Романычева — "Персональный бренд в сфере перманентного макияжа", Кристина Заболоцкая — "Лучший предприниматель в сфере финансов", Екатерина Конева — "Лучший предприниматель в сфере общественного питания", Елена Круглова — "Лучший топ-менеджер производственной компании в пищевой промышленности", Лера Туманова — "Лучший эксперт по инфлюенс маркетингу", Анастасия Анциферова — "Лучший серийный предприниматель", Полина Шило — "Лучший врач", Ксения Ивашкевич — "Лучший эксперт по цифровым инновациям и использованию искусственного интеллекта в медицине", Алиса Тищенко — "Лучшая гимнастка", Яна Егорян — "Лучшая спортсменка",, Варвара Паньшина — "Лучшая теннисистка", Любовь Казарновская — "За развитие оперной музыки", Ольга Марченкова — "Лучшая балерина", Алена Яковлева — "Лучшая киноактриса", Ольга Богданова — "Лучшая театральная актриса", Анна Ещенко — "Лучшая актриса сериалов", Ольга Иванова — "Лучшая пианистка" и другие.

Гостей вечера также ждал потрясающий концерт. Для них выступили: Наталья Которева, Анастасия Неонова, Timraz, NJohn, ELIN и шоу-балет Элит-S, Иван Бокк, Ядрин, Татьяна Лапина, Даяна Брют, Ринат Хуззятов.

А красивые снимки участников премии сделали Евгений Жуковский, Екатерина Потапова, Екатерина Танклиевская.