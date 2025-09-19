Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Индия продолжит импорт российской нефти, несмотря на переговоры с США

Экономика

Индия намерена продолжить закупку российской нефти в ближайшие месяцы, несмотря на торговые переговоры между администрацией Дональда Трампа и правительством Нарендры Моди, говорится в материале агентства Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Это решение отражает не только энергетические потребности страны, но и более широкий комплекс геополитических и экономических факторов, в котором пересекаются интересы Нью-Дели, Москвы и Вашингтона.

Ожидается, что поставки будут сохраняться как минимум в ноябре и декабре, хотя их объёмы могут оказаться ниже тех пиковых значений, которые фиксировались в предыдущие годы.

Восстановление спроса на российскую нефть в Индии происходит после завершения сезона муссонов, когда традиционно снижается активность в сфере переработки и транспортировки энергоресурсов.

Ситуация осложнилась летом после того, как США ввели новые торговые пошлины, что оказало давление на внешнеэкономические операции Индии. В первые недели августа объёмы российских поставок в страну заметно снизились.

Однако после сигналов о частичном потеплении в отношениях между Трампом и Моди индийская сторона проявила готовность увеличить закупки, чтобы стабилизировать внутренний рынок.

При этом власти не давали официальных указаний крупным государственным и частным нефтеперерабатывающим компаниям о прекращении или сокращении контрактов с Россией.

Для Индии вопрос поставок нефти имеет не только экономическое, но и стратегическое значение. Страна является третьим по величине потребителем энергоресурсов в мире, и её экономика в значительной степени зависит от стабильного импорта углеводородов.

Российская нефть в последние годы заняла заметную долю в индийском импорте, поскольку предлагалась с дисконтом по сравнению с ближневосточными сортами. Такая ценовая политика позволяла индийским НПЗ снижать себестоимость переработки и оставаться конкурентоспособными на фоне роста мировых цен на энергоресурсы.

При этом страна стремится укреплять стратегическое партнёрство с США, для которых вопрос ограничения экспорта российских энергоресурсов носит политически чувствительный характер.

Но отказ от выгодных российских поставок привёл бы к росту издержек и мог бы негативно сказаться на внутренней экономике, особенно в условиях сохраняющейся волатильности мирового рынка.

Экономисты отмечают, что Индия, вероятно, будет продолжать балансировать между этими двумя направлениями. Нью-Дели заинтересован в сохранении диалога с Вашингтоном, но при этом не готов отказываться от реальных экономических преимуществ, которые даёт сотрудничество с Москвой.

Это особенно актуально на фоне усиливающейся конкуренции за ресурсы в Азии и потребности Индии поддерживать устойчивые темпы роста.

Решения, которые принимаются в Нью-Дели, отражают стремление минимизировать риски и одновременно использовать возможности, предоставляемые текущей конфигурацией мирового энергетического рынка.

Индийская политика в этой сфере остаётся гибкой и подвижной: власти страны демонстрируют готовность адаптироваться к новым условиям, не теряя из виду собственные стратегические приоритеты.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы нефть индия экономика энергетика
