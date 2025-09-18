Проблемы Австралии помогли экспорту российского угля

5:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Перегруженность угольных портов Австралии постепенно приводит к изменениям в структуре импорта энергетического угля Южной Кореи.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Добыча угля

Эта ситуация открыла дополнительные возможности для России и Индонезии, которые активно расширяют свои позиции на одном из ключевых энергетических рынков Азии.

Согласно данным S&P Global, тенденция перераспределения долей в корейском импорте может закрепиться в среднесрочной перспективе, поскольку альтернативные поставщики предлагают более выгодные условия и стабильные объёмы отгрузок.

В августе 2025 года объем поставок российского энергетического угля в Южную Корею достиг 3,76 млн тонн, что на 54,6 процентов превышает показатели прошлого года. Индонезия также продемонстрировала рост — 3,74 млн тонн, увеличение составило 50,1 процента.

В совокупности эти два поставщика обеспечили почти две трети всего импорта угля в Южную Корею, значительно сократив долю Австралии, которая традиционно занимала лидирующие позиции на этом направлении.

Австралийские поставки, напротив, сократились до 2,7 млн тонн. Это на 3,76 процентов ниже уровня августа 2024 года и сразу на 26,76 процентов меньше по сравнению с июлем текущего года. Таким образом, даже временные улучшения, которые наблюдались в июле (3,7 млн тонн), оказались нестабильными.

Основные причины снижения поставок связаны с перегрузкой портовой инфраструктуры и неблагоприятными погодными условиями. Сильные дожди в Новом Южном Уэльсе и последствия циклона "Альфред" существенно замедлили логистику, ограничив возможности Австралии оперативно реагировать на рост спроса в регионе.

С апреля по июнь 2025 года объёмы австралийских поставок снизились с 3,1 млн тонн до 2,08 млн тонн, что отражает системный характер проблем. Даже краткосрочные улучшения, зафиксированные в июле, не смогли изменить общую тенденцию.

Это указывает на то, что австралийские экспортёры пока не в состоянии предложить рынку стабильность, которой требуют покупатели в условиях растущей волатильности мировых энергетических рынков.

Помимо логистических трудностей, важную роль в формировании спроса сыграли внутренние факторы Южной Кореи. Эксперты S&P Global отмечают, что в августе 2025 года на плановое техническое обслуживание был остановлен атомный реактор Kori No. 4 мощностью 950 МВт.

В условиях жаркой погоды и рекордных летних температур это привело к росту потребления угля для выработки электроэнергии. Прогнозы на сентябрь также указывают на сохранение высоких температур, что продолжит стимулировать импорт угля и будет поддерживать высокую загрузку угольных электростанций.

Совокупность факторов — перебои с австралийскими поставками, ценовое преимущество российской и индонезийской продукции, а также рост потребления угля внутри Южной Кореи — формируют благоприятную среду для укрепления позиций альтернативных экспортеров.

В условиях, когда Австралия сталкивается с ограничениями инфраструктуры и зависимостью от погодных условий, Россия и Индонезия могут закрепить достигнутые успехи и даже нарастить присутствие в регионе.

Австралия традиционно считалась надёжным поставщиком угля высокого качества, однако в текущих условиях этот фактор отходит на второй план. Для энергетической безопасности Южной Кореи гораздо важнее стабильность поставок и предсказуемость цен, что позволяет планировать закупочную политику и снижать риски.

В такой ситуации даже более дешёвый уголь из Индонезии, уступающий австралийскому по энергетическим характеристикам, оказывается востребованным.

В краткосрочной перспективе рынок ожидает сохранения лидирующих позиций России и Индонезии в импорте угля Южной Кореей. Австралия сможет восстановить утраченные доли лишь после нормализации работы портовой инфраструктуры и улучшения погодных условий.

Однако даже при таком развитии событий вернуть прежний уровень присутствия будет сложно: покупатели уже адаптировались к новой структуре импорта, а ценовые различия продолжают работать не в пользу австралийских поставщиков.

Таким образом, тенденция смещения баланса в пользу России и Индонезии имеет все шансы закрепиться в среднесрочной перспективе. Если Южная Корея сохранит высокий спрос на уголь в условиях климатических аномалий и неопределенности в работе атомной энергетики, позиции новых лидеров на рынке будут только усиливаться.

Австралия же, несмотря на сохраняющийся высокий уровень доверия к качеству её продукции, рискует надолго утратить часть рынка, что станет одним из заметных примеров перераспределения мировых энергетических потоков в пользу более гибких и конкурентоспособных игроков.