ЕС продолжает импортировать из России товары на миллиарды евро

В первом квартале 2025 года Евросоюз, несмотря на уже многолетние санкционные ограничения, продолжил импортировать товары из России.
Согласно данным Института германской экономики в Кёльне, общий объем импорта из России в ЕС за этот период составил 8,7 млрд евро. В первом квартале 2021 года данный показатель достигал 30,6 млрд евро, а в 2022 году, на фоне резкого скачка цен на энергоресурсы, сумма выросла до 63 млрд евро.
Евросоюз принял серию санкционных пакетов, ограничивающих поставки углеводородов и стратегически важных ресурсов из России. В результате большинство государств ЕС отказались от импорта нефти и газа, за исключением отдельных стран — Венгрии, Словакии, а также частично Франции и Испании, где энергетическая инфраструктура или политические интересы до сих пор поддерживают сохранение определённых поставок.
Несмотря на это, энергетическое сотрудничество полностью не исчезло. В первом квартале 2025 года закупки российского природного газа составили 4,4 млрд евро, а нефти — 1,4 млрд евро. Нефть и газ продолжают входить в пятерку наиболее востребованных товаров из России.
В этот список также входят удобрения (549,95 млн евро), сталь и железо (725,84 млн евро), а также никель (261,09 млн евро). Таким образом, ЕС сохраняет ограниченную, но ощутимую зависимость от российских поставок в сферах, где альтернативные источники сырья найти сложнее или экономически менее выгодно.
Торговый обмен сохраняется и в обратном направлении. Экспорт товаров из ЕС в Россию в первом квартале 2025 года достиг 7,9 млрд евро. Основными позициями в структуре европейского экспорта остаются машиностроительная продукция и фармацевтические товары. Для сравнения, в 2021 году этот показатель был значительно выше и достигал 21,3 млрд евро.
Очевидно, что санкции и взаимные ограничения существенно снизили возможности для торговли, но полностью торговые отношения не прекратились. Это свидетельствует о том, что даже в условиях жёсткой политической конфронтации сохраняются сферы экономического взаимодействия, где стороны находят взаимную выгоду.
Особое внимание в статистике уделяется Германии, крупнейшей экономике Европы. В 2024 году она импортировала из России товаров на сумму 1,8 млрд евро, в то время как объём немецкого экспорта в Россию составил 7,6 млрд евро.
Таким образом, текущее состояние торговли между Россией и Евросоюзом можно охарактеризовать как частичное сохранение экономических связей на фоне сокращения товарооборота.
Взаимные интересы не позволяют полностью прервать торговлю, однако масштабы взаимодействия уже не сравнимы с теми, что наблюдались всего несколько лет назад.
В совокупности эти процессы отражают глубокую трансформацию европейско-российских экономических отношений, которая вряд ли обратима в обозримом будущем.
Масштабное сокращение торговли с Россией имеет негативные последствия для европейской экономики. Поиск новых поставщиков энергоресурсов и сырья оказался затратным и вызвал рост цен.
Переход на сжиженный природный газ, поставляемый из США, Катара или Нигерии, обходится дороже, чем трубопроводный газ из России. Это увеличивает себестоимость продукции европейских предприятий и снижает их конкурентоспособность на мировом рынке.
Сокращение поставок российских металлов, удобрений и химического сырья привело к росту цен на эти товары внутри ЕС. Для промышленности и сельского хозяйства это стало дополнительным источником давления, поскольку альтернативные рынки требуют либо больших затрат на логистику, либо ограничены по объёмам поставок.
Особенно остро проблема ощущается в металлургии и аграрном секторе, где издержки производителей выросли, а конечные потребители столкнулись с удорожанием товаров.
Прекращение многих экспортных контрактов с Россией ударило и по европейским компаниям. Машиностроительные предприятия, фармацевтические концерны и производители оборудования потеряли значительный рынок сбыта. Ведь Россия долгое время была одним из стабильных покупателей европейских технологий и медикаментов.
