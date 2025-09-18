Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Китай тестирует Севморпуть для новых маршрутов перевозок

3:59
Экономика

Китайский порт Нинбо готовится к отправке крупного грузового судна, которому предстоит пройти новый маршрут через Северный морской путь. Старт намечен на 20 сентября.

Арктика
Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Арктика

Хотя ранее китайские судоходные компании уже предпринимали пробные рейсы в этом направлении, нынешний маршрут существенно отличается от предыдущих по своей сложности и масштабу, говорится в материале издания Politico.

Если раньше речь шла о прямых перевозках, например, из Китая в Гамбург или Санкт-Петербург, то теперь планируется более разветвлённый маршрут, включающий несколько остановок как в китайских портах, так и в европейских — Великобритании, Роттердаме, Гамбурге и Гданьске.

Такой формат делает рейс ближе к полноценным международным торговым линиям, а не к единичным экспериментам.

Значимость этого рейса заключается не только в фактической доставке грузов, но и в накоплении опыта работы в арктических широтах. Ещё 10-15 лет назад большинство специалистов полагали, что использование Северного морского пути в качестве регулярной транспортной артерии станет возможным не ранее середины XXI века, примерно к 2040-2050 годам.

Однако ускоренные климатические изменения в Арктике повлияли на ситуацию. Китай уже демонстрирует готовность не просто тестировать отдельные перевозки, а формировать маршрут, максимально приближенный к коммерчески устойчивому.

Эксперты подчёркивают, что для Китая сейчас важнее не столько экономическая выгода от конкретного рейса, сколько создание базы знаний, обучение экипажей и проверка технических возможностей флота.

Ключевым фактором, сделавшим возможным подобные проекты, стали климатические трансформации. Темпы потепления в Арктике значительно превышают среднепланетарные показатели, что приводит к уменьшению площади и толщины морского льда. Если раньше навигация в этом регионе ограничивалась несколькими летними неделями, то теперь этот временной интервал постепенно увеличивается.

На горизонте ближайших десятилетий учёные прогнозируют дальнейшее сокращение ледового покрова: в случае уменьшения его площади ещё на 30-50 процентов в перспективе 30-40 лет Северный морской путь сможет оставаться свободным ото льда до полугода. Это существенно повысит его привлекательность для международных перевозок.

Использование Северного морского пути позволяет сократить расстояние между Восточной Азией и Европой примерно на треть по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал.

Для Китая освоение Северного морского пути имеет не только экономическое, но и стратегическое значение. Страна является крупнейшим импортёром энергоресурсов и экспортёром промышленной продукции, поэтому диверсификация логистических каналов позволяет снизить уязвимость перед геополитическими рисками.

Кроме того, участие в арктических проектах даёт Пекину возможность заявить о себе как о ключевом игроке в формирующемся пространстве Арктики. Китай активно инвестирует в исследования, строительство ледокольного флота и развитие портовой инфраструктуры, что свидетельствует о долгосрочных планах.

Таким образом, отправка грузового судна из Нинбо через Северный морской путь — это не просто очередной рейс, а шаг в сторону формирования новой транспортной реальности.

Накопление опыта и технологических решений уже сейчас открывает перспективу того, что в ближайшие десятилетия Арктика займёт устойчивое место в мировой торговой системе как дополнительный маршрут, способный разгрузить существующие каналы и повысить гибкость глобальной логистики.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы китай климат
Новости Все >
Фольга спасает не только котлеты: быстрый лайфхак избавит морозильник от наледи
Северный магнитный полюс бросил Канаду и мчится к Сибири: что готовит планете новый курс
Невидимый проводник: как собаки находят дорогу домой за тысячи километров
Схема в три шага: как мошенники крадут пароли даже у осторожных пользователей
В тени Сицилии: как остров Панарея в Италии стал популярным курортом среди знаменитостей
Автомобиль в пробке превращается в жертву: инспектор применяет статью так, что штраф неизбежен
Спорт бросает вызов старости: как тело сопротивляется времени
Искусство сочетаний: как еда и напитки усиливают вкус друг друга
Волосы крошатся, как сухие ветки: дешёвое масло творит то, чего не сделает салон
Слизни обходят стороной: три щепотки и грядки становятся неприступными — химия отдыхает
Сейчас читают
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Красота и стиль
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Популярное
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла

Комплексный статистический анализ показал, что создание "драконьих камней" было целенаправленным.

Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Последние материалы
Лукойл меняет условия акции: жители Калининграда лишились скидок на бензин
Секретная свадьба Киану Ривза: стало известно имя новоявленной жены звезды Голливуда
Силовые классы и правильное питание — страшные слова или короткий путь к подтянутому телу
Ветер режет кожу, как бритва: маленькая деталь делает крем в разы эффективнее
Доливаете литр за литром? Настоящая причина расхода масла может быть другой
Гости не поверят, что вы сделали сами: рецепт чипсов, которые получатся лучше и дешевле магазинных
Солнце разбушевалось: буря, где человечество может потерять больше, чем думает — тишины не будет
Бьюти-индустрия 2025: какие навыки и профессии будут востребованы в будущем
Подоконник против супермаркета: кто может победить в битве за свежесть и вкус
Пушистое лекарство: когда питомцы реально помогают, а когда это самообман
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.