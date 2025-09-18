Китай тестирует Севморпуть для новых маршрутов перевозок

Китайский порт Нинбо готовится к отправке крупного грузового судна, которому предстоит пройти новый маршрут через Северный морской путь. Старт намечен на 20 сентября.

Хотя ранее китайские судоходные компании уже предпринимали пробные рейсы в этом направлении, нынешний маршрут существенно отличается от предыдущих по своей сложности и масштабу, говорится в материале издания Politico.

Если раньше речь шла о прямых перевозках, например, из Китая в Гамбург или Санкт-Петербург, то теперь планируется более разветвлённый маршрут, включающий несколько остановок как в китайских портах, так и в европейских — Великобритании, Роттердаме, Гамбурге и Гданьске.

Такой формат делает рейс ближе к полноценным международным торговым линиям, а не к единичным экспериментам.

Значимость этого рейса заключается не только в фактической доставке грузов, но и в накоплении опыта работы в арктических широтах. Ещё 10-15 лет назад большинство специалистов полагали, что использование Северного морского пути в качестве регулярной транспортной артерии станет возможным не ранее середины XXI века, примерно к 2040-2050 годам.

Однако ускоренные климатические изменения в Арктике повлияли на ситуацию. Китай уже демонстрирует готовность не просто тестировать отдельные перевозки, а формировать маршрут, максимально приближенный к коммерчески устойчивому.

Эксперты подчёркивают, что для Китая сейчас важнее не столько экономическая выгода от конкретного рейса, сколько создание базы знаний, обучение экипажей и проверка технических возможностей флота.

Ключевым фактором, сделавшим возможным подобные проекты, стали климатические трансформации. Темпы потепления в Арктике значительно превышают среднепланетарные показатели, что приводит к уменьшению площади и толщины морского льда. Если раньше навигация в этом регионе ограничивалась несколькими летними неделями, то теперь этот временной интервал постепенно увеличивается.

На горизонте ближайших десятилетий учёные прогнозируют дальнейшее сокращение ледового покрова: в случае уменьшения его площади ещё на 30-50 процентов в перспективе 30-40 лет Северный морской путь сможет оставаться свободным ото льда до полугода. Это существенно повысит его привлекательность для международных перевозок.

Использование Северного морского пути позволяет сократить расстояние между Восточной Азией и Европой примерно на треть по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал.

Для Китая освоение Северного морского пути имеет не только экономическое, но и стратегическое значение. Страна является крупнейшим импортёром энергоресурсов и экспортёром промышленной продукции, поэтому диверсификация логистических каналов позволяет снизить уязвимость перед геополитическими рисками.

Кроме того, участие в арктических проектах даёт Пекину возможность заявить о себе как о ключевом игроке в формирующемся пространстве Арктики. Китай активно инвестирует в исследования, строительство ледокольного флота и развитие портовой инфраструктуры, что свидетельствует о долгосрочных планах.

Таким образом, отправка грузового судна из Нинбо через Северный морской путь — это не просто очередной рейс, а шаг в сторону формирования новой транспортной реальности.

Накопление опыта и технологических решений уже сейчас открывает перспективу того, что в ближайшие десятилетия Арктика займёт устойчивое место в мировой торговой системе как дополнительный маршрут, способный разгрузить существующие каналы и повысить гибкость глобальной логистики.