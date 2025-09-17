Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Японцы объявили, что Chery уходит из России

3:53
Экономика

Китайская компания Chery Automobile якобы планирует к 2027 году полностью свернуть свою деятельность на российском рынке.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Об этом сообщило японское агентство Nikkei со ссылкой на документы, которые сопровождают подготовку автоконцерна к первичному размещению акций на Гонконгской фондовой бирже.

IPO должно обеспечить компании привлечение инвестиций в размере до 1,2 млрд долларов США (около 9,1 млрд гонконгских долларов).

В проспекте эмиссии подчеркивается, что уход с российского направления связан не с внутренними проблемами компании или потерей спроса, а с необходимостью демонстрировать соответствие международным санкциям и правилам экспортного контроля.

При этом Россия названа крупнейшим зарубежным рынком для бренда.

Документы указывают, что Chery начала последовательное сокращение масштабов присутствия в России.

Ещё весной 2025 года дочерняя структура компании, работающая на территории страны с 2005 года, заключила соглашения с тремя другими компаниями о передаче им складских запасов легковых автомобилей, гарантийных обязательств и дистрибьюторских сетей.

Детали сделки и имена партнеров в открытых источниках не разглашались, однако известно, что к июлю того же года сделка была закрыта.

В дальнейшем, к 2027 году, Chery намерена урезать число брендов и каналов сбыта, оставив российский рынок с минимальной долей в структуре глобальной выручки.

В проспекте также указано, что компания уже пошла на шаги по снижению рисков, связанных с санкциями: в конце 2024 года она прекратила сотрудничество с Ираном и Кубой, что подчеркивает стратегическую направленность на снижение присутствия в странах с повышенным уровнем ограничений.

По данным Nikkei, в 2024 году российский рынок обеспечил Chery Automobile 25,5 процентов совокупной выручки, а в 2023 году этот показатель составлял 17,7 процентов.

В абсолютных цифрах речь идет о доходе порядка 40 млрд юаней ежегодно, что эквивалентно 464,4 млрд рублей. Таким образом, Россия является не просто одним из направлений сбыта, а главным зарубежным источником дохода.

На этом фоне заявления о возможном уходе выглядят особенно противоречивыми. Пресс-служба российского подразделения Chery опровергла сообщения о планах ухода. В комментарии, переданном ТАСС, было подчеркнуто, что бренд продолжает работать в России и не собирается уходить с рынка.

Данные российской аналитической компании "Автостат" демонстрируют, что позиции Chery в стране действительно остаются прочными. По итогам августа 2025 года марка вошла в тройку лидеров среди наиболее востребованных иностранных брендов, продав 11,1 тысячи автомобилей за месяц. Это говорит о высоком спросе и устойчивом интересе со стороны потребителей.

При этом, отметим ещё раз, российский рынок приносит компании четверть мирового экспорта, и полный отказ от него может негативно сказаться на финансовых результатах, особенно в среднесрочной перспективе.

Отказ от столь значимого источника дохода требует выстраивания новых каналов сбыта и укрепления присутствия на других рынках, что потребует много времени и значительных инвестиций.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы chery авто экспорт инвестиции
