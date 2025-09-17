Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Китай запретил свои компаниям покупать чипы Nvidia

Экономика

Китайские власти предприняли новый шаг в регулировании доступа к современным технологиям искусственного интеллекта, ограничив использование специализированных графических процессоров американской компании Nvidia.

Nvidia
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Nvidia

Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) запретило крупнейшим национальным технологическим корпорациям приобретать и тестировать чипы RTX Pro 6000D, говорится в материале британского издания Financial Times.

Эти процессоры были разработаны специально для китайского рынка и официально представлены летом 2024 года во время визита генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга в Пекин.

Запрет был введён внезапно и стал неожиданностью для компаний, которые уже начали планировать масштабные закупки. Некоторые китайские корпорации собирались закупить десятки тысяч экземпляров RTX Pro 6000D и уже приступили к их тестированию.

Однако распоряжение регулятора вынудило приостановить все заказы и свернуть соответствующие проекты. Поставщики, сотрудничающие с китайскими фирмами, получили инструкции прекратить любые действия, связанные с поставками этих процессоров.

Этот шаг нельзя рассматривать в отрыве от предыдущих действий властей Китая в отношении Nvidia. Ещё в августе 2024 года агентство Bloomberg сообщало, что правительство страны предостерегло местные компании от использования процессоров Nvidia H20, особенно в государственных проектах.

Вскоре после этого китайский антимонопольный орган заявил, что Nvidia нарушила местное законодательство, и против компании было инициировано расследование. Таким образом, запрет на RTX Pro 6000D выглядит логичным продолжением политики по ограничению проникновения американских технологий в критически важные сферы.

Особый интерес вызывает тот факт, что Nvidia ранее получила одобрение администрации США на продажу своих процессоров H20 в Китай. Тогда решение рассматривалось как компромисс: американские власти пытались сохранить контроль над экспортом высокотехнологичной продукции, не отрезая при этом производителей от крупнейшего мирового рынка.

Однако действия Китая показали, что зависимость от американских поставщиков в стратегически значимой области искусственного интеллекта для него неприемлема.

Дополнительный слой сложности создаёт финансовая сторона вопроса. Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) были вынуждены согласиться на передачу 15 процентов выручки от продаж своих процессоров в Китай в обмен на экспортные лицензии.

Речь идёт о чипах H20 от Nvidia и MI308 от AMD. Этот шаг отражает ужесточение контроля со стороны США над экспортом критически важных технологий и демонстрирует, что даже крупнейшие американские компании вынуждены идти на уступки ради сохранения доступа к китайскому рынку.

Речь идёт не только о регулировании рынка, но и о более широком стратегическом противостоянии. Для Китая важно обеспечить технологический суверенитет и ускорить развитие собственных решений в области искусственного интеллекта и полупроводников.

Запрет на использование продукции Nvidia может стать стимулом для активизации отечественных производителей и увеличения инвестиций в сектор полупроводниковой промышленности. В краткосрочной перспективе это может замедлить внедрение некоторых решений в ИИ-сфере, но в долгосрочной — создаст условия для формирования собственной независимой технологической базы.

Для Nvidia и AMD происходящее означает потерю устойчивости на одном из ключевых мировых рынков. Китайский сегмент играет огромную роль в их доходах, и ограничения со стороны Пекина могут привести к заметному снижению выручки.

Компании оказываются в сложном положении: с одной стороны, они вынуждены следовать требованиям американского правительства, с другой — сталкиваются с сопротивлением со стороны китайских властей. Такая двойная зависимость подталкивает их к поиску новых стратегий, включая диверсификацию рынков и развитие продуктов, адаптированных под другие регионы.

В глобальном масштабе складывающаяся ситуация может ускорить процесс разделения технологического мира на два лагеря — американский и китайский. Каждый будет стремиться развивать собственные производственные мощности и стандарты, ограничивая обмен технологиями и доступ к ключевым продуктам.

В условиях такого противостояния международные корпорации окажутся перед необходимостью выбирать сторону или искать сложные схемы для сохранения присутствия сразу на нескольких рынках.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы китай технологии искусственный интеллект
