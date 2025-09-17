Евросоюз затевает опасную игру с Трампом и Китаем

В рамках девятнадцатого антироссийского санкционного пакета Евросоюза планируется введение санкций против ограниченного числа китайских компаний, говорится в материале издания Politico. Обнародовать новый пакет ограничений хотят 19 сентября.

Фото: flickr.com by Secom Bahia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Склад

Такая инициатива отражает двойственность европейской позиции. С одной стороны, Евросоюз продолжает курс на давление на Россию через санкции, демонстрируя солидарность с США и другими странами коллективного Запада.

С другой стороны, Брюссель не готов идти на резкий разрыв с Пекином, поскольку КНР остается одним из крупнейших торговых партнёров ЕС. Введение масштабных санкций против китайских предприятий могло бы обернуться серьёзными ответными шагами.

Поэтому решение ограничиться лишь точечными мерами можно рассматривать как попытку показать политическую решимость без чрезмерных экономических издержек.

Отдельное внимание в данном контексте привлекает фактор США. Брюссель рассчитывает, что новый пакет ограничений привлечёт внимание американского руководства и, в частности, Дональда Трампа. Европейские власти надеются, что этот шаг подтолкнет Вашингтон к более жёстким мерам в отношении России.

Иными словами, санкции против китайских компаний становятся не столько инструментом давления на КНР, сколько элементом дипломатической игры с США, своеобразным сигналом о готовности ЕС следовать в фарватере американской политики при условии взаимных шагов навстречу.

Однако здесь прослеживается важная противоречие. Китайское направление не входит в приоритеты Трампа. Его внимание сосредоточено на совершенно другом аспекте — торговых пошлинах. Трамп добивается от европейцев введения значительных тарифов на импорт китайских и индийских товаров в диапазоне от 50 до 100 процентов.

Таким образом, возникает диссонанс: ЕС пытается через санкции продемонстрировать готовность к жёстким шагам, но они не совпадают с приоритетами Вашингтона. Для Трампа ключевым инструментом давления на Китай является тарифная политика, а не точечные санкции против отдельных компаний.

Брюссель же не готов к столь радикальным мерам, понимая, что повышение пошлин на китайские товары может серьёзно ударить по европейским потребителям и бизнесу, зависящему от дешёвого импорта.

ЕС стремится сохранить стратегическое партнерство с США, но при этом вынужден учитывать собственные экономические интересы и зависимость от китайского рынка. Китай для Европы — это не только источник дешёвых промышленных товаров, но и ключевой покупатель европейской продукции, от автомобилей до высокотехнологичного оборудования.

Поэтому слишком жесткие шаги в отношении Пекина могут привести к потере рынков, снижению конкурентоспособности европейских компаний и росту социального недовольства внутри стран ЕС.

Ситуация наглядно демонстрирует, что санкционная политика давно перестала быть исключительно инструментом давления на Россию. Она превращается в элемент широкой геоэкономической игры, где задействованы разные игроки с собственными интересами: США хотят защитить свои рынки и сохранить лидерство в мировой торговле, Европа ищет баланс между политической лояльностью и экономическим прагматизмом, Китай пытается минимизировать внешние риски и укрепить собственные позиции в Азии, Африке и Латинской Америке.