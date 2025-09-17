Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Несмотря на санкции: Швейцария резко увеличила импорт российского золота

4:20
Экономика

Швейцария в первой половине текущего года заметно увеличила объём импорта золота российского происхождения, несмотря на действующие санкционные ограничения.

Золотые слитки
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Золотые слитки

Закупки этого металла выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Такая динамика выглядит особенно примечательной на фоне того, что ещё в августе 2022 года Швейцария официально присоединилась к общеевропейскому эмбарго на поставки российского золота.

Тем не менее, санкционный режим оказался не столь однозначным. Швейцарские власти уточнили, что под запрет не подпадает металл, покинувший территорию России до введения ограничений.

Это оставило для швейцарских компаний возможность продолжать закупки, если золото поступало через третьи страны или уже находилось на складах за пределами РФ. Подобная правовая лазейка фактически позволила сохранить торговые потоки, хотя и в изменённой форме.

Согласно официальной статистике, в первой половине года Швейцария ввезла 10,2 тонны российского золота общей стоимостью около 934,7 миллиона долларов. В физическом выражении это на 50 процентов больше, чем годом ранее, а в денежном эквиваленте рост составил сто процентов.

Для российского экспортного сектора золото продолжает оставаться одним из важнейших источников валютной выручки, особенно в условиях ограниченного доступа к западным рынкам капитала и сокращения доходов от углеводородов.

При этом стоит учитывать, что золото в Швейцарии играет стратегическую роль. Страна исторически является крупнейшим мировым центром аффинажа и переработки драгоценных металлов. Здесь расположены ведущие рафинировочные заводы, через которые проходит значительная часть мирового золотого рынка.

Таким образом, интерес Швейцарии к поставкам, в том числе российского происхождения, объясняется не столько потребностями внутреннего рынка, сколько статусом ключевого узла глобальной переработки и дальнейшего реэкспорта.

Если рассмотреть общие масштабы торговли, то за первые шесть месяцев Швейцария приобрела золота на мировом рынке на сумму более 95,1 миллиарда долларов.

Это почти вдвое больше аналогичного показателя годом ранее, что отражает не только рост цен на металл, но и повышение спроса со стороны инвесторов, ищущих защитные активы на фоне геополитической и экономической нестабильности.

Главными поставщиками для Швейцарии в первой половине года стали США с объёмом экспорта на 19,2 миллиарда долларов. За ними следовали Объединенные Арабские Эмираты, продавшие золота на 17,6 миллиарда долларов, и Канада, чьи поставки составили 4,5 миллиарда.

В первую пятёрку также вошли Австралия (4,4 миллиарда) и Узбекистан (4,3 миллиарда долларов). Эта структура импорта подчеркивает диверсификацию источников и стремление Швейцарии поддерживать устойчивые каналы снабжения даже в условиях усложняющейся политической конъюнктуры.

Стоит отметить, что с одной стороны, западные страны декларируют жёсткий подход к ограничительным мерам, направленным на сокращение доходов России от экспорта сырья.

С другой — в силу специфики глобальной торговли и сложных схем реэкспорта запреты оказываются не абсолютными.

С точки зрения самой Швейцарии такая политика носит прагматичный характер. Страна стремится сохранить свой статус крупнейшего перерабатывающего центра, поскольку отказ от поставок из России мог бы ослабить её позиции на мировом рынке.

Кроме того, учитывая, что золото является ликвидным и универсальным активом, швейцарские компании заинтересованы в доступе к максимально широкому спектру источников.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы золото санкции швейцария инвестиции
