Экс-глава ЕЦБ: газ в Европе в четыре раза дороже, чем в США

Бывший глава Европейского Центробанка, экс-премьер-министр Италии Марио Драги недоволен тем, как реализуются его предложения по повышению конкурентоспособности Евросоюза, выдвинутые и одобренные год назад.

За прошедшее время ситуация мало изменилась: стоимость энергоресурсов в Европе остаётся значительно выше, чем в США, конкуренция со стороны Китая усиливается, а новое торговое соглашение с Соединёнными Штатами оказалось заключено преимущественно на условиях Вашингтона.

Согласно публикации изданния Il Sole 24 Ore, Ключевая проблема заключается в высокой цене энергоресурсов для промышленности ЕС, говорится в материале издания Il Sle 24 Ore.

По оценкам экспертов, затраты европейских предприятий на энергию примерно в два раза выше, чем у американских компаний, а стоимость газа превышает американскую в четыре раза.

Между тем, энергоёмкость современных производств, особенно в сфере высоких технологий, растёт. Искусственный интеллект, центры обработки данных, облачные сервисы — все эти направления, которые должны стать фундаментом новой экономики, потребляют огромные объёмы электричества.

Следовательно, разница в ценах на энергоносители напрямую влияет на конкурентоспособность европейских компаний в сравнении с их американскими и китайскими соперниками.

В условиях сохраняющейся диспропорции переход ЕС к высокотехнологичной экономике оказывается под угрозой. Европа декларирует намерение развивать инновации и цифровизацию, однако объективные экономические барьеры мешают реализации этих планов.

На фоне более дешёвых ресурсов в США и Китая европейским предприятиям становится сложнее конкурировать как по себестоимости продукции, так и по темпам внедрения новых технологий.

Драги также подчеркивает, что усиливается геоэкономическое давление со стороны Вашингтона и Пекина. США ввели в отношении европейских товаров самые высокие тарифные пошлины почти за сто лет, а Евросоюз фактически оказался в положении слабой стороны, не располагающей достаточными инструментами для симметричного ответа.

Зависимость от американской военной поддержки и общая архитектура трансатлантических отношений сыграли ключевую роль в том, что ЕС был вынужден согласиться на условия торгового соглашения, выгодные прежде всего США.

Таким образом, Брюссель оказался в ситуации, когда экономическая политика пересекается с вопросами безопасности, а политическая зависимость напрямую влияет на экономическую самостоятельность.

Год назад президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила Марио Драги подготовить детальный анализ проблем европейской экономики и предложить пути их решения.

Итальянский экономист тогда сформулировал целый комплекс рекомендаций, направленных на укрепление промышленного сектора, развитие оборонной отрасли, цифровизацию и интеграцию внутренних рынков ЕС.

В числе ключевых факторов, подрывающих конкурентоспособность Европы, он выделил рост затрат на импорт энергоносителей, связанных с отказом от российских поставок. По его подсчётам, дополнительные расходы составили около ста миллиардов евро, что эквивалентно 2,7 процентов ВВП всего Евросоюза.

Уже тогда он предупреждал, что сохранение кратной разницы в стоимости энергоресурсов между Европой и её главными конкурентами сделает амбиции по развитию новых технологий несостоятельными.

На базе предложений Драги был разработан стратегический документ под названием "Компас конкурентоспособности". Этот план призван был задать долгосрочные ориентиры развития европейской экономики, снизить зависимость от внешних факторов и укрепить позиции на мировом рынке.

Однако спустя год результаты его реализации оказались далеки от ожидаемых. Энергетическая ситуация практически не изменилась: цены остаются на высоком уровне, зависимость от внешних поставщиков сохраняется, а переход к альтернативным источникам энергии не смог пока компенсировать рост затрат.

Анализ текущей ситуации показывает, что проблема носит системный характер. Высокая стоимость энергии для Европы обусловлена не только отказом от российских ресурсов, но и структурными особенностями энергетического рынка ЕС.

Сложная система регулирования, высокая налоговая нагрузка и недостаточная координация между странами-членами приводят к тому, что формирование единого энергетического пространства идёт медленно.

В то же время США и Китай, имея доступ к более дешёвым источникам энергии и действуя в условиях централизованной политики, получают значительные конкурентные преимущества.

Важным аспектом остается и стратегическая зависимость ЕС от США в военной сфере. Это ограничивает манёвренность Европы в вопросах торговой политики. Любая попытка противостоять экономическому давлению Вашингтона автоматически наталкивается на угрозу пересмотра оборонных договорённостей.

Таким образом, Евросоюз оказывается в своеобразной ловушке: с одной стороны, он стремится к стратегической автономии, с другой — вынужден принимать условия, диктуемые более сильными партнёрами.