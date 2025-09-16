Япония отвергла требование США повысить пошлины для стран, покупающих российскую нефть

Министр финансов Японии Кацунобу Като отверг требование США о введении дополнительных торговых ограничений в отношении стран, продолжающих закупать российскую нефть, в частности Китая и Индии.

Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Япония

Вашингтон настаивает на том, что союзники по Группе семи должны выработать более жёсткую политику по отношению к государствам, поддерживающим энергетическое сотрудничество с Россией.

Япония напомнила о своём обязательстве соблюдать правила Всемирной торговой организации. Согласно этим принципам, страны-члены ВТО не имеют права произвольно устанавливать тарифы, выходящие за пределы согласованных уровней.

Система построена на идее равноправного отношения ко всем участникам международной торговли, и Япония подчеркнула, что будет придерживаться этих норм до тех пор, пока и другие государства выполняют свои обязательства в рамках многосторонних соглашений.

Введение дифференцированных тарифов, направленных исключительно против тех стран, которые импортируют российскую нефть, по мнению Токио, стало бы нарушением международных норм и могло бы привести к дестабилизации всей торговой системы.

Кроме того, подобная мера, например повышение тарифов до 50 процентов на ограниченный круг государств, создала бы риск ответных шагов со стороны этих стран и нанесла бы ущерб глобальной экономике.

Стоит отметить, что сама Япония, несмотря на участие в санкционной коалиции против России, продолжает импортировать определённые виды российских энергоресурсов.

Особенно это касается сжиженного природного газа, который поставляется с проекта "Сахалин-2". Энергетическая безопасность остаётся критически важным вопросом для Японии, которая практически полностью зависит от внешних поставок топлива из-за отсутствия собственных значимых запасов нефти и газа.

Отказ от российских ресурсов мог бы поставить под угрозу стабильность национальной экономики и энергетического сектора, поэтому Токио занимает более осторожную позицию по сравнению с США и рядом европейских стран.

В этом контексте предложение Вашингтона выглядело как попытка расширить давление на Россию за счёт союзников, однако для Японии такие меры означали бы прямой удар по её экономическим интересам.

Усиление тарифов на торговлю с Китаем и Индией также имело бы серьёзные последствия, учитывая, что эти государства являются крупнейшими партнёрами Токио.

Китай занимает первое место в японском внешнеторговом обороте, а Индия в последние годы становится всё более значимым направлением для японских инвестиций и стратегического сотрудничества в рамках "Индо-Тихоокеанской стратегии".

Таким образом, отказ Японии от американского предложения можно рассматривать не только как формальное следование нормам ВТО, но и как проявление прагматизма в защите собственных интересов.

Страна стремится балансировать между союзническими обязательствами перед США и объективной необходимостью поддерживать стабильность в экономике и энергетике.

Кроме того, японская позиция отражает более широкий тренд в мировой политике: даже в условиях конфликта на Украине далеко не все страны готовы идти на радикальные экономические меры, если они напрямую угрожают их национальной безопасности или экономическому развитию.

Китай и Индия продолжают активно закупать российскую нефть, пользуясь скидками и укрепляя собственную энергетическую безопасность. Япония же демонстрирует, что даже среди союзников США существует понимание ограниченности санкционного инструментария, особенно когда речь идёт о стратегических ресурсах.