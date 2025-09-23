Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Не роботы, а помощники: как ИИ помогает малому бизнесу расти, а не выживать

Экономика

Когда малому бизнесу нужен ИИ?

Ещё недавно автоматизация в малом бизнесе означала Excel, коробочную CRM и ручные воронки продаж. Но сегодня ИИ проникает даже в самые "нецифровые" сегменты — от локальных ресторанов до нишевых сервисных компаний. Причина проста: конкуренция растёт, маржа падает, клиент жаждет персонального подхода, а команда перегружена.

Сергей Березин, инженер, предприниматель и автор AI-CRM-системы для ресторанного бизнеса ByteBite
Фото: Фото из личного архива Сергея Березина
Сергей Березин, инженер, предприниматель и автор AI-CRM-системы для ресторанного бизнеса ByteBite

Именно здесь в игру вступает искусственный интеллект. Не как замена человеку, а как его усиление. Мы поговорили с Сергеем Березиным — инженером, предпринимателем и автором AI-CRM-системы для ресторанного бизнеса ByteBite. Его опыт — пример того, как технологии могут стать точкой роста даже для небольших компаний.

Ручной бизнес: боль, к которой привыкли

Один из главных барьеров в развитии малого бизнеса — это постоянное "ручное управление". Сергей называет это "операционный тупик":

"Владелец бизнеса буквально живёт в мессенджерах и таблицах. Он сам контролирует закупки, скидки, отчёты, и не может ни делегировать, ни масштабироваться. Это путь в никуда", — отмечает он.

Когда команда выполняет десятки повторяющихся действий ежедневно — это прямое поле для автоматизации. Но простая автоматизация не решает задачу. Нужна система, которая учится, адаптируется и подсказывает.

Zero-Click CRM и ИИ без пафоса

ByteBite — это CRM, созданная с нуля под нужды ресторанов. Она объединяет в себе Zero-Click подход (минимум ручного ввода), потоковую обработку данных и Explainable AI (объяснимый искусственный интеллект).

Система работает по принципу "невидимого помощника": она не мешает, не требует внимания, но постоянно анализирует происходящее и реагирует. Вот несколько результатов внедрения ByteBite в ресторанах Нижнего Новгорода:

  • сокращение времени обработки заказа на 30%;
  • рост повторных визитов на 25%;
  • снижение операционных расходов на 15%;
  • повышение точности прогнозов спроса в выходные на до 40%.

"Главное — это интеграция. Мы не просто добавили "умный модуль”. Мы выстроили всю систему так, чтобы она работала как единый организм. От брони до повторного визита", — подчёркивает Сергей.

Explainable AI: не просто "чёрный ящик"

Одно из важнейших отличий продвинутых AI-решений — это прозрачность. В ByteBite каждый совет или прогноз можно "расшифровать": система показывает, почему она предлагает то или иное действие. Это важно для доверия и управляемости.

"Мы не строим магию. Мы строим понятный инструмент. Если система предлагает скидку клиенту — владелец всегда видит, на каких данных основано это решение", — говорит Сергей.

Почему малый бизнес боится ИИ?

Кажется, что "слишком сложно". Многие думают, что ИИ — это только для корпораций с отделом data science. Но всё больше решений становятся доступными "из коробки” — с минимальной настройкой.

Нет времени и ресурсов на эксперименты. Рутины так много, что нет времени выйти из неё. Парадоксально: чтобы освободиться от операционки, надо найти время на внедрение технологии, которая как раз от неё избавит.

Ожидание "идеального момента". "У большинства предпринимателей есть фраза: "Сначала наладим процессы, а потом автоматизируем". Но это и есть путь в тупик. Надо автоматизировать, чтобы процессы наладились", — говорит Березин.

Малый бизнес готов к ИИ, если…

  • Есть данные (пусть даже неструктурированные).
  • Повторяющиеся процессы занимают более 30% времени команды.
  • Выручка зависит от скорости и качества клиентского опыта.
  • Нет бюджета на расширение штата, но нужно расти.

Если хотя бы два пункта вам знакомы — скорее всего, вы уже переросли ручное управление.

Не обязательно писать свой ИИ — начните с малого

Сергей советует малым компаниям не стремиться к сложным кастомным решениям сразу. Начните с внедрения умных CRM-модулей, автоматических отчётов, базового анализа клиентского поведения.

"Я начал с простого скрипта на Python, который собирал данные из заказов. Потом — первые рекомендации. Потом — полная система. Всё начинается с маленького теста", — делится он.

ИИ = усилитель бизнеса

ИИ не должен заменять вас. Он должен усиливать ваши сильные стороны — и компенсировать слабые. Он не решит все проблемы, но точно уберёт 80% рутин, освободив время для главного: роста, клиентского сервиса и стратегии.

"Бизнес без человека не будет жить. Но и бизнес без технологий сегодня не выживет. Только тот, кто объединяет и то, и другое, может по-настоящему выигрывать", — резюмирует Сергей Березин.

Резюме

ИИ в SMB — это не история про хайп. Это про эффективность, спокойствие и рост без надрыва. Необязательно ждать, пока вы "будете готовы". Возможно, вы уже готовы — просто не начали.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы искусственный интеллект
Новости Все >
Лето готовит смертельный капкан: водители попадаются на миф о прогреве мотора
Чёрное море встречает пиратов природы: экзотические виды диктуют свои правила
Давит на жалость: Мария Погребняк разоблачила ложь Полины Дибровой на интервью
Солнце впустило ближе всех: рекорд, которого ждали десятилетия — аппарат NASA выжил в аду звезды
Замки и церкви, которых не ждёшь в России: островки готики среди привычных пейзажей
Забудьте про точилки: дешёвый предмет с кухни точит ножи не хуже мастера
Объект, который не вписывается в законы: астрономы растеряны перед 3I/ATLAS
Массовое обнуление лимитов по кредитным картам объяснили
Пастель сдаёт позиции: этой осенью в маникюре царит новый бескомпромиссный оттенок
Почему Эмма Уотсон исчезла из кино на 7 лет: откровенное признание звезды Гарри Поттера
Сейчас читают
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Домашние животные
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Недвижимость
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Военные новости
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Путин озвучил веский аргумент в пользу продления ДСНВ. Как ответит Трамп? Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Последние материалы
Забудьте про точилки: дешёвый предмет с кухни точит ножи не хуже мастера
Объект, который не вписывается в законы: астрономы растеряны перед 3I/ATLAS
Массовое обнуление лимитов по кредитным картам объяснили
Не роботы, а помощники: как ИИ помогает малому бизнесу расти, а не выживать
Путин озвучил веский аргумент в пользу продления ДСНВ. Как ответит Трамп?
В России не будет пластиковых денег: в ЦБ объяснили, почему
Пастель сдаёт позиции: этой осенью в маникюре царит новый бескомпромиссный оттенок
Почему Эмма Уотсон исчезла из кино на 7 лет: откровенное признание звезды Гарри Поттера
Вечернее шоу Джимми Киммела возвращается: молчание прервано, названа дата эфира
Мифы рушатся, а страх растёт: в Бермудском треугольнике нашли настоящего врага судов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.