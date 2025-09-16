Европейские страны не хотят терять российских туристов

Греция, а также Италия, Испания, Франция и Венгрия выступили против принятия в Евросоюзе ограничений, касающихся выдачи виз гражданам России.

Таким образом, эти страны фактически заблокировали инициативу, которая могла бы существенно осложнить поездки россиян в Европу.

Согласно материалу греческого портала pronews. gr, решение Афин стало особенно показательным, поскольку впервые с 2022 года Греция пошла на подобный шаг, отказавшись поддержать очередное ужесточение визовой политики в отношении России.

Основной аргумент греческой стороны связан с экономическими последствиями. В условиях, когда сфера туризма играет ключевую роль для национальной экономики, отказ от российских туристов воспринимается как прямой удар по финансовой устойчивости целого ряда регионов.

Особенно это касается Ионических островов, где поток российских путешественников остаётся заметным, несмотря на общее сокращение их числа в Европе.

По данным издания, граждане России выделяются высоким уровнем расходов во время поездок: в среднем один турист из нашей страны тратит около 1300 евро в день, что более чем в два раза превышает показатель среднего туриста, который оставляет порядка 567 евро.

Если обратиться к статистике прошлых лет, то до 2015 года россияне тратили примерно 900 евро, при том что средний уровень расходов иностранных туристов составлял около 600 евро. Эти данные показывают, что российские туристы традиционно занимали важное место в структуре доходов греческой индустрии гостеприимства.

Ещё одним аспектом является положение русскоязычной общины в Греции. Для многих её представителей наличие долгосрочных виз и возможность свободного перемещения имеют не только бытовое, но и социально-экономическое значение.

Введение новых ограничений поставило бы под удар устойчивые связи, сложившиеся между Россией и Грецией на уровне человеческих контактов, бизнеса и культурных связей. Потеря этого канала взаимодействия могла бы привести к дополнительным трудностям для тех, кто уже много лет живет и работает на территории страны.

Помимо внутреннего экономического ущерба, Греция оценивает и вероятные внешнеполитические последствия. В случае введения визовых ограничений Россия, по мнению аналитиков, пошла бы на зеркальные меры, что в свою очередь ударило бы по греческим гражданам и компаниям.

Более того, это могло бы привести к снижению объёмов экспорта в Россию, где греческие товары традиционно пользуются спросом.

Таким образом, инициатива Евросоюза представлялась Греции не только как угроза туристической отрасли, но и как фактор, способный вызвать цепочку негативных экономических реакций.

Важно отметить, что решение Греции не стало изолированным: вето также наложили Италия, Испания, Франция и Венгрия. Каждая из этих стран имеет собственные причины для сохранения относительно гибкой политики по отношению к России.

Для южноевропейских государств — в первую очередь Греции, Италии и Испании — туризм остается важнейшей сферой, напрямую зависящей от платёжеспособности иностранных гостей.

Франция, как одна из ведущих экономик Европы, заинтересована в сохранении пространства для дипломатического манёвра и минимизации прямого ущерба собственным секторам.

Венгрия же на протяжении последних лет неоднократно демонстрировала более сдержанную позицию в отношении антироссийских мер Евросоюза, стремясь сохранить энергетические и торговые контакты.

В более широком контексте ситуация отражает противоречие между общим стремлением Евросоюза к санкционной политике и интересами отдельных государств-членов.

Для стран Южной Европы приоритетом остаётся защита собственных экономических интересов, что особенно заметно в сфере туризма и экспорта. Принятие жёстких мер без учёта этих факторов может привести к внутрисоюзным трениям и продемонстрировать ограниченность возможностей ЕС в вопросах консенсуса.

Отказ Греции и ряда других стран поддержать новые визовые ограничения можно рассматривать как проявление прагматичного подхода, где национальные интересы берут верх над общеполитическими лозунгами.