Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Европейские страны не хотят терять российских туристов

4:46
Экономика

Греция, а также Италия, Испания, Франция и Венгрия выступили против принятия в Евросоюзе ограничений, касающихся выдачи виз гражданам России.

Турист с телефоном
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Турист с телефоном

Таким образом, эти страны фактически заблокировали инициативу, которая могла бы существенно осложнить поездки россиян в Европу.

Согласно материалу греческого портала pronews. gr, решение Афин стало особенно показательным, поскольку впервые с 2022 года Греция пошла на подобный шаг, отказавшись поддержать очередное ужесточение визовой политики в отношении России.

Основной аргумент греческой стороны связан с экономическими последствиями. В условиях, когда сфера туризма играет ключевую роль для национальной экономики, отказ от российских туристов воспринимается как прямой удар по финансовой устойчивости целого ряда регионов.

Особенно это касается Ионических островов, где поток российских путешественников остаётся заметным, несмотря на общее сокращение их числа в Европе.

По данным издания, граждане России выделяются высоким уровнем расходов во время поездок: в среднем один турист из нашей страны тратит около 1300 евро в день, что более чем в два раза превышает показатель среднего туриста, который оставляет порядка 567 евро.

Если обратиться к статистике прошлых лет, то до 2015 года россияне тратили примерно 900 евро, при том что средний уровень расходов иностранных туристов составлял около 600 евро. Эти данные показывают, что российские туристы традиционно занимали важное место в структуре доходов греческой индустрии гостеприимства.

Ещё одним аспектом является положение русскоязычной общины в Греции. Для многих её представителей наличие долгосрочных виз и возможность свободного перемещения имеют не только бытовое, но и социально-экономическое значение.

Введение новых ограничений поставило бы под удар устойчивые связи, сложившиеся между Россией и Грецией на уровне человеческих контактов, бизнеса и культурных связей. Потеря этого канала взаимодействия могла бы привести к дополнительным трудностям для тех, кто уже много лет живет и работает на территории страны.

Помимо внутреннего экономического ущерба, Греция оценивает и вероятные внешнеполитические последствия. В случае введения визовых ограничений Россия, по мнению аналитиков, пошла бы на зеркальные меры, что в свою очередь ударило бы по греческим гражданам и компаниям.

Более того, это могло бы привести к снижению объёмов экспорта в Россию, где греческие товары традиционно пользуются спросом.

Таким образом, инициатива Евросоюза представлялась Греции не только как угроза туристической отрасли, но и как фактор, способный вызвать цепочку негативных экономических реакций.

Важно отметить, что решение Греции не стало изолированным: вето также наложили Италия, Испания, Франция и Венгрия. Каждая из этих стран имеет собственные причины для сохранения относительно гибкой политики по отношению к России.

Для южноевропейских государств — в первую очередь Греции, Италии и Испании — туризм остается важнейшей сферой, напрямую зависящей от платёжеспособности иностранных гостей.

Франция, как одна из ведущих экономик Европы, заинтересована в сохранении пространства для дипломатического манёвра и минимизации прямого ущерба собственным секторам.

Венгрия же на протяжении последних лет неоднократно демонстрировала более сдержанную позицию в отношении антироссийских мер Евросоюза, стремясь сохранить энергетические и торговые контакты.

В более широком контексте ситуация отражает противоречие между общим стремлением Евросоюза к санкционной политике и интересами отдельных государств-членов.

Для стран Южной Европы приоритетом остаётся защита собственных экономических интересов, что особенно заметно в сфере туризма и экспорта. Принятие жёстких мер без учёта этих факторов может привести к внутрисоюзным трениям и продемонстрировать ограниченность возможностей ЕС в вопросах консенсуса.

Отказ Греции и ряда других стран поддержать новые визовые ограничения можно рассматривать как проявление прагматичного подхода, где национальные интересы берут верх над общеполитическими лозунгами.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы туризм греция евросоюз
Новости Все >
Пропущенный завтрак подрывает скелет: как привычка влияет на остеопороз
Япония против США? Что скрывает отказ от повышения пошлин на российскую нефть
Почему успех Бузовой оказался костью в горле для Собчак — мнение Степана Меньщикова
Скрытые функции коробки передач: когда ручной режим АКПП реально помогает на дороге
Курильщики в ловушке: три коварных фактора, которые не дают отказаться от табака
Российский турист – желанный гость в Китае: Европа сама оттолкнула платежеспособных клиентов
Без компоста и сидератов: чем реально заменить перегной для плодородия почвы
Замок, где правили женщины: что обязательно увидеть в Шенонсо за одно посещение
Заманчивый бонус или ловушка: в Госдуме оценили идею дополнительной недели отдыха
Забытый HBO сериал внезапно вернулся в топы стриминга: что известно о его возрождении
Сейчас читают
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Домашние животные
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Авто
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Последние материалы
Забытый HBO сериал внезапно вернулся в топы стриминга: что известно о его возрождении
Подлодка с ракетами Циркон и Калибр: Запад назвал ее самой смертоносной
Санкции против России застряли: что скрывает повестка ЕС
Всего один секрет — и туя вырастет пышной стеной вместо хилого кустика
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Секреты завещания Армани: что достанется главному наследнику итальянского кутюрье
Су-34М превращается в рабочую лошадку ВКС РФ: в США отметили мощь истребителя
Экологическая ипотека: мы берём в долг у планеты, закладывая ей собственные недра
Заготовка, которая всегда получается: секрет идеальных помидоров в собственном соку
Hyundai завоёвывает Америку: одни модели рвутся в топ, другие — теряют позиции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.