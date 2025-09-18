Бьюти-индустрия 2025: какие навыки и профессии будут востребованы в будущем

В 2025 году в бьюти-сфере на первый план выходят осознанность, минимализм и наука. Уходовая косметика вытесняет агрессивный макияж, а клиенты все чаще выбирают бренды с философией, а не просто красивой упаковкой.

Фото: Фото из личного архива Алсу Шарафутдиновой Создатель бренда Yash Natural Skincare и салона красоты Effect Brow Bar Алсу Шарафутдинова

О главных трендах, вызовах и точках роста бьюти-индустрии рассказала эксперт, предприниматель, создатель бренда Yash Natural Skincare и салона красоты Effect Brow Bar Алсу Шарафутдинова.

"2024 год оказался насыщенным и масштабным, — говорит Алсу Шарафутдинова. — Мы участвовали в Brooklyn Fashion Week в Нью-Йорке, где наши продукты стали частью бэкстейджа и помогли создать образы для подиума. Это был не просто выход на новую аудиторию, а важный момент признания за рубежом. Также я стала победителем конкурса предпринимателей "Креативные индустрии" в номинации "Лидер года в бьюти-индустрии". Для меня это особенно ценно, ведь конкурс объединяет сильнейших представителей отрасли. Весной мы презентовали бренд на выставке "Эко-город ЭКСПО", где сделали акцент на экологичность и осознанность".

Главным вызовом для индустрии в ближайшие два-три года эксперт считает период перемен. Основной вызов — это не просто рост конкуренции, а необходимость быть гибкими, слышать клиента, адаптироваться к новым запросам, уметь удерживать кадры в условиях их растущей мобильности.

"Люди стали требовательнее к качеству сервиса, скорости обратной связи, цифровизации процессов, — продолжает эксперт. — При этом на бизнес давит рост издержек, это аренда, материалы, зарплаты. Но я верю, что у тех, кто готов меняться, развивать команду и фокусироваться на ценностях клиента, есть все шансы не просто выжить, но и вырасти".

По мнению Алсу Шарафутдиновой, настоящая красота начинается изнутри. Внешность — это лишь отражение внутреннего мира, энергии, самоощущения. В своей студии Алсу с коллегами всегда стремимся подчеркнуть индивидуальность клиента, а не навязать шаблон.

"Я уверена, что гармония внешнего и внутреннего дает тот самый эффект, который остается в памяти, — говорит Алсу. — И когда клиент уходит не только красивым, но и вдохновленным — это лучшая награда для нас".

В сфере красоты велика конкуренция. Но, по мнению эксперта, это не минус, а признак того, что компания, бизнес находится в живом, востребованном сегменте. Говоря о клиентах салонов красоты, то они в наши дни стали осознаннее и избирательнее. Они не просто покупают продукт, а изучают состав, историю бренда, принципы производства. Натуральность, этичность, экологичность — уже не тренды, а нормы. И что особенно радует, мужчины тоже начали уделять внимание уходу за собой, это уже не исключение, а тенденция. Рост в уходовой косметике — особенно в продуктах, которые поддерживают здоровье кожи. SPF, увлажнение, детокс, восстановление волнуют людей больше, чем плотный и яркий макияж. Уход стал способом заботы о себе, проявлением любви к себе. Особенно растет спрос на средства, которые "умеют" больше — 2-в-1, 3-в-1. Это удобно и соответствует философии "меньше, но лучше".

В бьюти-индустрии есть целые пласты, в которых потенциал только начинает раскрываться. Например, косметика для женщин 40+ и старше — эта аудитория платежеспособна, но ей катастрофически не хватает продуктов по возрасту. Еще одно направление — дермокосметика. Люди с кожными проблемами ищут решения между фармацевтикой и уходом. И, конечно, этнически ориентированная косметика.

"Естественная красота — это лицо без макияжа, это тщательно отретушированная, но вроде бы натуральная внешность, — комментирует Алсу Шарафутдинова. — Парадокс в том, что даже фильтры стремятся выглядеть как естественность, но создают недостижимый образ. Это влияет на восприятие себя, особенно у молодежи. Поэтому важно возвращать честность и баланс, показывать красоту без иллюзий и чрезмерной обработки".

Сегодня тренды рождаются не в лабораториях, а в социальных сетях. Бренды наблюдают, анализируют, быстро подстраиваются. Упаковка, текстура, цвет, — все это разрабатывается с прицелом на виральность (свойство контента, заключающееся в его быстром и широком распространении среди пользователей, часто без дополнительных усилий со стороны создателя, — прим. ред). И обратная связь мгновенна. Это бесценный инструмент, так как можно протестировать идею еще до запуска. А коллаборации с инфлюенсерами позволяют сделать продукт ближе к аудитории.

Что касается навыков и профессий в бьюти-сфере, то, по мнению эксперта, в будущем будут востребованы те, кто умеет соединять креатив с аналитикой и наукой. Это, к примеру, бьюти-аналитики — специалисты, которые прогнозируют тренды и помогают брендам адаптироваться, косметологи-дерматологи нового поколения — эксперты, объясняющие, как работает кожа, и почему одних кремов недостаточно и бьюти-технологи — создатели составов, сочетающих безопасность, эффективность и натуральность. Именно такие специалисты будут формировать лицо индустрии ближайших лет.