Китай десять лет готовился к торговой войне с США

В течение последних десяти лет Китай активно инвестировал средства в развитие инфраструктуры в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

Эта политика позволила ему подготовиться к последствиям торговой войны с США, начатой администрацией Дональда Трампа, говорится в материале The New York Times.

Вложения в дороги, порты, энергетику и промышленные объекты укрепили экономические связи с государствами глобального Юга и обеспечили Пекину стратегическое влияние на ключевые регионы, которые постепенно превращаются в альтернативные центры мирового спроса.

После введения Соединёнными Штатами высоких тарифов экспорт Китая в американскую экономику снизился примерно на 15 процентов.

Однако общий объём внешней торговли КНР не уменьшился: поставки были переориентированы на другие рынки. Особенно заметно выросли торговые потоки со странами Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Европы.

Китайские компании начали активное наступление на новые сегменты: в Европе и Азии расширяется присутствие брендов электромобилей, а в Африке резко увеличиваются продажи китайских солнечных панелей.

В результате в годовом выражении профицит торгового баланса Китая увеличился с 612,6 млрд до 785,8 млрд долларов, что свидетельствует о высокой гибкости экономики страны.

Одновременно Пекин использует торговые рычаги давления и в политических целях. Так, отказ от закупок американских соевых бобов стал болезненным ударом по аграрному сектору США, прежде всего по фермерам Среднего Запада, для которых Китай был одним из крупнейших рынков сбыта.

Этот шаг показал, что КНР готова применять экономические меры не только для защиты, но и для демонстрации собственной силы.

США, в свою очередь, последовательно повышали тарифы на китайские товары. С учётом более ранних ограничений совокупный размер пошлин на китайскую продукцию составил около 145 процентов. Несмотря на это, Китай сумел удержать рост экономики и компенсировать потери за счёт диверсификации торговых маршрутов и рынков.

Позднее переговоры в Женеве позволили временно смягчить конфронтацию: стороны договорились о частичном снижении пошлин на 90 дней, однако эта мера имела ограниченный характер и не изменила стратегического курса.

Американская сторона неоднократно откладывала возвращение к более жёстким тарифам, что указывало на уязвимость США в условиях взаимной зависимости двух экономик.

Опыт Китая в торговой войне с США демонстрирует важность долгосрочной инвестиционной стратегии и диверсификации рынков. Вложения в инфраструктуру развивающихся стран стали инструментом формирования устойчивых экономических связей, которые позволили компенсировать потери от падения экспорта в США.

Таким образом, Пекин сделал шаг к снижению зависимости от американского рынка и одновременно укрепил своё глобальное влияние.

Для США торговая война показала ограниченность протекционистских мер: давление на Китай сопровождалось ответными действиями, наносящими ощутимый ущерб американским экспортёрам.

В перспективе можно говорить о постепенном смещении центра мировой торговли в сторону стран Азии и глобального Юга.