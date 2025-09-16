Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Китай десять лет готовился к торговой войне с США

Экономика

В течение последних десяти лет Китай активно инвестировал средства в развитие инфраструктуры в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

Акции
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акции

Эта политика позволила ему подготовиться к последствиям торговой войны с США, начатой администрацией Дональда Трампа, говорится в материале The New York Times.

Вложения в дороги, порты, энергетику и промышленные объекты укрепили экономические связи с государствами глобального Юга и обеспечили Пекину стратегическое влияние на ключевые регионы, которые постепенно превращаются в альтернативные центры мирового спроса.

После введения Соединёнными Штатами высоких тарифов экспорт Китая в американскую экономику снизился примерно на 15 процентов.

Однако общий объём внешней торговли КНР не уменьшился: поставки были переориентированы на другие рынки. Особенно заметно выросли торговые потоки со странами Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Европы.

Китайские компании начали активное наступление на новые сегменты: в Европе и Азии расширяется присутствие брендов электромобилей, а в Африке резко увеличиваются продажи китайских солнечных панелей.

В результате в годовом выражении профицит торгового баланса Китая увеличился с 612,6 млрд до 785,8 млрд долларов, что свидетельствует о высокой гибкости экономики страны.

Одновременно Пекин использует торговые рычаги давления и в политических целях. Так, отказ от закупок американских соевых бобов стал болезненным ударом по аграрному сектору США, прежде всего по фермерам Среднего Запада, для которых Китай был одним из крупнейших рынков сбыта.

Этот шаг показал, что КНР готова применять экономические меры не только для защиты, но и для демонстрации собственной силы.

США, в свою очередь, последовательно повышали тарифы на китайские товары. С учётом более ранних ограничений совокупный размер пошлин на китайскую продукцию составил около 145 процентов. Несмотря на это, Китай сумел удержать рост экономики и компенсировать потери за счёт диверсификации торговых маршрутов и рынков.

Позднее переговоры в Женеве позволили временно смягчить конфронтацию: стороны договорились о частичном снижении пошлин на 90 дней, однако эта мера имела ограниченный характер и не изменила стратегического курса.

Американская сторона неоднократно откладывала возвращение к более жёстким тарифам, что указывало на уязвимость США в условиях взаимной зависимости двух экономик.

Опыт Китая в торговой войне с США демонстрирует важность долгосрочной инвестиционной стратегии и диверсификации рынков. Вложения в инфраструктуру развивающихся стран стали инструментом формирования устойчивых экономических связей, которые позволили компенсировать потери от падения экспорта в США.

Таким образом, Пекин сделал шаг к снижению зависимости от американского рынка и одновременно укрепил своё глобальное влияние.

Для США торговая война показала ограниченность протекционистских мер: давление на Китай сопровождалось ответными действиями, наносящими ощутимый ущерб американским экспортёрам.

В перспективе можно говорить о постепенном смещении центра мировой торговли в сторону стран Азии и глобального Юга.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы китай экономика инвестиции
Новости Все >
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Зверь, который может не есть годами, но всегда готов убить: его стратегия выживания кажется невозможной
Полезный мусор: дачники выбрасывают сокровище вместе с очистками — луковая шелуха вместо удоберний
Там, где исчезали корабли, учёные нашли объяснение, но оно ещё страшнее легенд
Аспирин — не универсальная таблетка: почему его применение стало опасной привычкой
Тренировки по часам жизни: какие нагрузки подходят для вашего возраста
Мутация подсказала иммунитету новый путь: терапия блокирует болезни до их начала
Лондонский спектакль с Путиным на коне: Собчак посмотрела спектакль об ужасах России
Перекусы лучше оставить дома: эти продукты на таможне вызывают больше всего проблем
Сбылись худшие прогнозы: акции главного конкурента Tesla обрушились
Сейчас читают
Невидимые миры рядом: мы открыли новый мир физики
Наука и техника
Невидимые миры рядом: мы открыли новый мир физики
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза будущего: на что способны новые электрические системы и как они работают Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Последние материалы
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Полезный мусор: дачники выбрасывают сокровище вместе с очистками — луковая шелуха вместо удоберний
Зверь, который может не есть годами, но всегда готов убить: его стратегия выживания кажется невозможной
Там, где исчезали корабли, учёные нашли объяснение, но оно ещё страшнее легенд
Тормоза будущего: на что способны новые электрические системы и как они работают
Тренировки по часам жизни: какие нагрузки подходят для вашего возраста
Аспирин — не универсальная таблетка: почему его применение стало опасной привычкой
Мутация подсказала иммунитету новый путь: терапия блокирует болезни до их начала
Китай десять лет готовился к торговой войне с США
Лондонский спектакль с Путиным на коне: Собчак посмотрела спектакль об ужасах России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.