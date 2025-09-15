ЕС не по силам убедить Турцию отказаться от российской нефти

Евросоюз в очередной раз столкнулся с ограничениями собственных возможностей в области внешнеэкономического давления. В центре внимания оказалась ситуация вокруг импорта российской нефти Турцией.

Фото: commons.wikimedia.org by Ged Donovan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лорима, Турция

Несмотря на усилия Брюсселя и поддержку со стороны Вашингтона, ЕС оказался неспособен убедить Анкару отказаться от закупок российских энергоносителей, говорится в материале издания Politico.

Евросоюз в данном случае не обладает инструментами, позволяющими эффективно влиять на решения государства, не входящего в объединение.

Вашингтон поставил Европе условие — полное прекращение закупок нефти российского происхождения. Цель такого шага заключается в стремлении ограничить поступления в российский бюджет.

Кроме того, США призвали европейские страны активнее воздействовать на Китай, предполагая, что Пекин оказывает Москве косвенную финансовую поддержку.

Однако на практике ситуация оказалась значительно сложнее. Несмотря на то что многие европейские государства уже сократили закупки российской нефти, полностью отказаться от энергетического сотрудничества с Москвой удалось далеко не всем.

В особенности это касается поставок газа, который продолжает поступать в ряд стран ЕС. Турция, не являясь членом Европейского союза, занимает особое положение: её энергетическая политика во многом строится на принципе прагматизма и поиска наиболее выгодных условий.

Российская нефть остается для Анкары привлекательным ресурсом благодаря относительно низкой цене и устойчивым поставкам.

Таким образом, Брюссель оказался перед очевидным ограничением своего влияния. Экономические рычаги, которыми располагает ЕС внутри объединения, не распространяются на Турцию.

Даже тесные связи по линии переговоров о миграционной политике или военного сотрудничества в рамках НАТО не позволяют Евросоюзу диктовать Анкаре энергетические условия. В этом и заключается ключевой момент: Турция использует свое геополитическое положение как инструмент для сохранения автономности в принятии решений.

Аналитики указывают, что требования, выдвинутые Вашингтоном, изначально имели мало шансов на реализацию. Так, обозреватель Мэгги Хаберман охарактеризовала их как заведомо невыполнимые, отметив, что в окружении американского лидера это прекрасно понимают.

Действительно, в условиях, когда мировая энергетическая архитектура переживает перестройку, ожидать абсолютного отказа от российских ресурсов представляется нереалистичным. Даже внутри самого ЕС сохраняются разногласия: некоторые страны продолжают получать российский газ, что лишь подчеркивает противоречия между политическими декларациями и экономической практикой.

На фоне заявлений и угроз со стороны США мировые рынки продемонстрировали высокую чувствительность к политическим сигналам. Нефтяные котировки отреагировали ростом: цена марки Brent увеличилась на 2,3 процента, достигнув 67,42 доллара за баррель.

Основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари назвала ключевым фактором рыночной нервозности неопределённость, связанную с возможными санкциями против России. Для участников рынка важен не столько сам факт введения ограничений, сколько отсутствие чётких прогнозов относительно их характера и сроков.

Ситуация вокруг Турции демонстрирует более широкий тренд: санкционная политика Запада сталкивается с пределами своей эффективности, когда речь идёт о странах, которые выстраивают собственные стратегии исходя из национальных интересов.

Для Анкары энергетическая безопасность и экономическая выгода оказываются важнее давления со стороны союзников. В результате формируется своеобразный баланс: Турция сохраняет партнёрство с Россией в сфере энергетики, одновременно оставаясь важным союзником НАТО и участником диалога с ЕС.

Неспособность ЕС убедить Турцию отказаться от импорта российской нефти отражает более глубокую проблему: расхождение между политическими целями Запада и экономическими реалиями отдельных стран.

Давление со стороны США и Брюсселя в данном случае не привело к желаемому результату, что демонстрирует ограниченность санкционного инструментария в условиях глобализированного рынка.

Для Турции же этот эпизод является подтверждением её особой роли на стыке Европы, Ближнего Востока и Азии, а также способности выстраивать самостоятельную энергетическую стратегию.