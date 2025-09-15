Венгрия ускорит строительство АЭС "Пакш-2" после решения суда ЕС

Будапешт объявил о намерении ускорить реализацию проекта строительства атомной электростанции "Пакш-2", несмотря на внешнее давление и попытки препятствовать его осуществлению.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Он подчеркнул, что проект рассматривается как стратегический для национальной энергетической безопасности, и именно поэтому курс на его ускоренное развитие остается неизменным.

Проект "Пакш-2" имеет длительную предысторию. В январе 2014 года Россия и Венгрия заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, предусматривающее строительство пятого и шестого энергоблоков АЭС "Пакш".

Реализация возложена на российскую госкорпорацию "Росатом" и венгерскую энергокомпанию MVM. Контракт на возведение двух энергоблоков типа ВВЭР-1200 был подписан в декабре 2014 года. Общая стоимость оценивается в 12,5 млрд евро, что делает проект одним из крупнейших энергетических инфраструктурных вложений Венгрии последних десятилетий.

Однако в процессе реализации возникли препятствия. 11 сентября Европейский суд юстиции признал государственные субсидии Венгрии на расширение АЭС "Пакш" несоответствующими регламенту Евросоюза. Решение сопровождалось отменой постановления суда общей юрисдикции и аннулированием заключения Еврокомиссии, ранее одобрившей госпомощь.

Суд указал, что Еврокомиссия, принимая решение, ограничилась проверкой соответствия инициативы правилам о государственной помощи, но не рассмотрела аспект соблюдения регламента ЕС о госзакупках.

Несмотря на юридические сложности, "Росатом" подтвердил продолжение работ по проекту совместно с венгерскими партнерами. Российская корпорация делает акцент на том, что проект имеет долгосрочный характер и должен быть реализован в рамках действующих договорённостей.

Ситуация вокруг "Пакш-2" иллюстрирует напряжённость между энергетической политикой отдельных государств-членов ЕС и общеевропейским регулированием.

Венгрия рассматривает проект как инструмент укрепления энергетического суверенитета и снижения зависимости от внешних факторов, в том числе в условиях высоких цен на энергоресурсы и необходимости диверсификации источников энергии.

Таким образом, проект "Пакш-2" становится не только энергетическим, но и геополитическим символом. Его развитие отражает противоречие между стремлением отдельных стран ЕС проводить собственную стратегию в области энергетики и попытками Брюсселя выработать единую линию регулирования.

Для Венгрии же ускорение строительства АЭС означает демонстрацию независимости в принятии решений и готовности отстаивать свои интересы в сфере энергетики даже в условиях внешнего давления.

Кроме того, правительство Венгрии указывает на экономический эффект проекта. Строительство новых энергоблоков позволит создать тысячи рабочих мест на этапе возведения станции и обеспечит долгосрочную занятость для специалистов в области эксплуатации и обслуживания атомных технологий.

Это будет способствовать развитию региональной экономики, росту налоговых поступлений и укреплению научно-технического потенциала страны.

"Пакш-2" играет ключевую роль и в вопросах климатической политики. В условиях, когда Евросоюз ставит перед собой амбициозные цели по сокращению выбросов углерода, атомная энергетика рассматривается как один из немногих стабильных и безуглеродных источников электроэнергии.

Венгрия подчеркивает, что расширение атомных мощностей поможет ей выполнить климатические обязательства, сохранив при этом доступные цены для населения и бизнеса.

Сторонники проекта утверждают, что "Пакш-2" способен стать гарантией энергетической стабильности на десятилетия вперед, обеспечив до половины потребностей страны в электроэнергии. Потому Будапешт настаивает, что проект соответствует долгосрочным интересам государства и его граждан.