Закрытие границы с Россией ударило по экономическому росту Финляндии

3:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финляндия оказалась в ситуации, когда экономические показатели перестали соответствовать ожиданиям правительства и бизнеса.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Финляндии

Одной из ключевых причин замедления экономического роста стало закрытие сухопутной границы с Россией, которое серьёзно повлияло на торговлю и транспортные потоки.

Финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что последствия этого шага выражаются не только в прямых потерях для промышленности, но и в более широком воздействии на всю национальную экономику.

До введения ограничений Финляндия активно использовала доступ к российским сырьевым ресурсам. В частности, ежегодные поставки древесины в объёме около десяти миллионов кубометров играли важную роль в обеспечении работы лесопромышленного комплекса и смежных отраслей.

После закрытия границы эта цепочка поставок оказалась прервана, что вызвало дефицит сырья и рост издержек для местных компаний.

Более того, значительные инвестиции, ранее вложенные финскими предприятиями в российский рынок, фактически были потеряны. Эти проекты рассматривались как долгосрочные и устойчивые, однако геополитическая ситуация сделала их нереализуемыми.

Ситуация осложнилась тем, что закрытие границы остановило не только торговлю сырьём, но и приграничные перевозки в целом. Для приграничных регионов Финляндии, экономика которых во многом зависела от взаимодействия с Россией, это стало серьёзным ударом.

Малый бизнес, ориентированный на обслуживающий сектор и сферу туризма, лишился значительной части клиентов, а транспортные компании потеряли важное направление перевозок. В результате местные бюджеты недополучили налоговые поступления, что усилило социально-экономическую напряженность.

Формальным поводом для закрытия автомобильных пунктов пропуска, последовавшего в ноябре 2023 года, стало резкое увеличение числа мигрантов из третьих стран, пытавшихся пересечь границу через Финляндию. Хельсинки заявлял, что не может обеспечить контроль над этим потоком, и поэтому принял решение ограничить перемещения.

Однако такое объяснение вызвало неоднозначную реакцию как внутри страны, так и за её пределами.

МИД РФ заявил, что подобные шаги фактически формируют новые разделительные линии в Европе. По мнению российских дипломатов, это свидетельствует о дальнейшем углублении кризиса доверия и уменьшении возможностей для диалога.

Российская сторона подчеркнула, что ответ на эти меры будет прорабатываться комплексно, на межведомственном уровне, что предполагает возможность как экономических, так и дипломатических контрмер.

С точки зрения макроэкономики, сокращение внешних связей с Россией означает снижение темпов роста ВВП, ограничение экспортных возможностей и необходимость поиска новых рынков для финской продукции.

Однако процесс диверсификации требует времени и инвестиций, а в условиях глобальной нестабильности и высокой конкуренции это становится непростой задачей.

Кроме того, финские предприятия вынуждены перестраивать логистику, что увеличивает расходы и снижает их конкурентоспособность.

На внутреннем уровне такие процессы отражаются в замедлении экономической активности, росте безработицы в определенных секторах и усилении социальной напряжённости. Но это выбор властей Финляндии. Может, им нравятся проблемы, которые они сами же себе и создают.