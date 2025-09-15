Китай ответит НАТО в случае введения пошлин за импорт нефти из России

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что любые ограничительные меры, способные затронуть законные интересы страны, неизбежно повлекут за собой ответные шаги.

Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Китая

Вашингтон и его партнеры по Группе семи и НАТО рассматривают возможность введения пошлин в отношении государств, которые продолжают сотрудничать с Россией в нефтяной сфере.

С их точки зрения, подобный инструмент давления может подтолкнуть Пекин к более активной вовлечённости в урегулирование конфликта на Украине.

Однако китайская сторона расценивает такие действия как проявление экономического принуждения и политического давления, что соответствует давней критике в адрес США, обвиняемых в использовании санкционной политики для достижения собственных геополитических целей.

Особое значение в этом контексте имеет энергетический аспект. Китай — крупнейший мировой импортёр нефти, и его энергетическая стратегия напрямую зависит от стабильности поставок. Россия в последние годы выступает одним из ведущих поставщиков углеводородного сырья на китайский рынок.

Согласно официальной статистике, в 2023 году Пекин импортировал 107 миллионов тонн нефти из России, что на четверть больше показателей предыдущего года. А уже в 2024 году этот объём составил более 108 миллионов тонн на сумму свыше 62 миллиардов долларов.

Таким образом, российская нефть занимает ключевую долю в китайском энергетическом балансе, и отказ от этих поставок представляется не только нецелесообразным, но и крайне затруднительным.

В МИД КНР подчеркивают, что сотрудничество Китая с Россией и другими странами в сфере торговли и энергетики является полностью законным и соответствует нормам международного права. Любые попытки подвергнуть его критике или ограничению воспринимаются в Пекине как подрыв экономического суверенитета страны.

Более того, Китай рассматривает подобные угрозы не только через призму внешней политики, но и в контексте долгосрочных стратегических интересов. Энергетическая безопасность является краеугольным камнем устойчивого развития, и Пекин стремится минимизировать зависимость от политической конъюнктуры, диверсифицируя источники поставок, но при этом сохраняя тесное сотрудничество с Россией как надёжным партнёром.

Введение пошлин или вторичных санкций в отношении импорта российской нефти в Китай могло бы иметь серьёзные последствия для глобального энергетического рынка. Подобные меры способны нарушить устоявшиеся цепочки поставок, привести к росту цен и дестабилизации системы международной торговли энергоресурсами.

Для Китая это означало бы не только экономические издержки, но и угрозу замедления темпов роста, поскольку доступ к энергоресурсам напрямую влияет на промышленное производство и экспортный потенциал страны. В условиях замедления мировой экономики такие риски становятся особенно чувствительными.

США, используя тактику давления через союзников и международные организации, фактически стремятся изолировать Россию от ключевых рынков сбыта энергоносителей.

Однако в случае Китая такая стратегия сталкивается с объективными ограничениями. Пекин обладает достаточной экономической мощью и политической независимостью, чтобы противостоять внешнему давлению.

Более того, Китай и Россия на протяжении последних лет активно выстраивают альтернативные механизмы расчётов в национальных валютах, снижая зависимость от доллара и западных финансовых институтов. Это создает дополнительную устойчивость к санкционным рискам.

Таким образом, угроза введения пошлин против Китая за импорт российской нефти вряд ли приведет к ожидаемому результату. Напротив, она способна усилить конфронтацию между Пекином и Вашингтоном, а также подтолкнуть Китай к ещё более активному поиску альтернативных экономических и политических союзов.

В долгосрочной перспективе подобные меры могут ослабить влияние США на глобальной арене, поскольку они стимулируют формирование новых центров силы и усиливают тенденцию к многополярности в международных отношениях.