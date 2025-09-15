Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Китай ответит НАТО в случае введения пошлин за импорт нефти из России

4:34
Экономика

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что любые ограничительные меры, способные затронуть законные интересы страны, неизбежно повлекут за собой ответные шаги.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Китая

Вашингтон и его партнеры по Группе семи и НАТО рассматривают возможность введения пошлин в отношении государств, которые продолжают сотрудничать с Россией в нефтяной сфере.

С их точки зрения, подобный инструмент давления может подтолкнуть Пекин к более активной вовлечённости в урегулирование конфликта на Украине.

Однако китайская сторона расценивает такие действия как проявление экономического принуждения и политического давления, что соответствует давней критике в адрес США, обвиняемых в использовании санкционной политики для достижения собственных геополитических целей.

Особое значение в этом контексте имеет энергетический аспект. Китай — крупнейший мировой импортёр нефти, и его энергетическая стратегия напрямую зависит от стабильности поставок. Россия в последние годы выступает одним из ведущих поставщиков углеводородного сырья на китайский рынок.

Согласно официальной статистике, в 2023 году Пекин импортировал 107 миллионов тонн нефти из России, что на четверть больше показателей предыдущего года. А уже в 2024 году этот объём составил более 108 миллионов тонн на сумму свыше 62 миллиардов долларов.

Таким образом, российская нефть занимает ключевую долю в китайском энергетическом балансе, и отказ от этих поставок представляется не только нецелесообразным, но и крайне затруднительным.

В МИД КНР подчеркивают, что сотрудничество Китая с Россией и другими странами в сфере торговли и энергетики является полностью законным и соответствует нормам международного права. Любые попытки подвергнуть его критике или ограничению воспринимаются в Пекине как подрыв экономического суверенитета страны.

Более того, Китай рассматривает подобные угрозы не только через призму внешней политики, но и в контексте долгосрочных стратегических интересов. Энергетическая безопасность является краеугольным камнем устойчивого развития, и Пекин стремится минимизировать зависимость от политической конъюнктуры, диверсифицируя источники поставок, но при этом сохраняя тесное сотрудничество с Россией как надёжным партнёром.

Введение пошлин или вторичных санкций в отношении импорта российской нефти в Китай могло бы иметь серьёзные последствия для глобального энергетического рынка. Подобные меры способны нарушить устоявшиеся цепочки поставок, привести к росту цен и дестабилизации системы международной торговли энергоресурсами.

Для Китая это означало бы не только экономические издержки, но и угрозу замедления темпов роста, поскольку доступ к энергоресурсам напрямую влияет на промышленное производство и экспортный потенциал страны. В условиях замедления мировой экономики такие риски становятся особенно чувствительными.

США, используя тактику давления через союзников и международные организации, фактически стремятся изолировать Россию от ключевых рынков сбыта энергоносителей.

Однако в случае Китая такая стратегия сталкивается с объективными ограничениями. Пекин обладает достаточной экономической мощью и политической независимостью, чтобы противостоять внешнему давлению.

Более того, Китай и Россия на протяжении последних лет активно выстраивают альтернативные механизмы расчётов в национальных валютах, снижая зависимость от доллара и западных финансовых институтов. Это создает дополнительную устойчивость к санкционным рискам.

Таким образом, угроза введения пошлин против Китая за импорт российской нефти вряд ли приведет к ожидаемому результату. Напротив, она способна усилить конфронтацию между Пекином и Вашингтоном, а также подтолкнуть Китай к ещё более активному поиску альтернативных экономических и политических союзов.

В долгосрочной перспективе подобные меры могут ослабить влияние США на глобальной арене, поскольку они стимулируют формирование новых центров силы и усиливают тенденцию к многополярности в международных отношениях.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы китай санкции энергетика
