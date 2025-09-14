Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Трамп раскрыл план последней надежды, который похоронил мечты европейцев о санкциях

3:42
Экономика » Прогнозы и статистика

Призывы европейцев к санкциям США против России затихли после того, как Трамп обозначил условия для их ввода. Это полное фиаско европейских "ястребов".

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Трамп сделал Европе предложение последней надежды

Для европейцев призыв к американским санкциям был последней надеждой на поражение России в СВО путём лишения её "финансовых ресурсов для ведения войны". Однако Дональд Трамп сделал им предложение, которое невозможно принять. В послании "к странам НАТО и миру", опубликованном в субботу в соцсети, президент США заявил, что готов ввести "серьёзные санкции", но только при условии, что все страны НАТО сделают то же самое и полностью откажутся от закупок российской нефти (срок — год) .

Также он предложил всем страждущим "наказать Путина" ввести 50-100% тарифы на китайские товары (ранее и на индийские), так как Китай и Индия вместе покупают около 70% российского экспорта нефти. При этом Трамп подчеркнул, что "эта война" на Украине не его, а "ваша".

"Если НАТО сделает так, как я говорю, война быстро закончится. В противном случае вы просто тратите моё время, а также время, энергию и деньги Соединённых Штатов", — уточнил он.

Евросоюз Трампу: это не наш метод

В Европе понимают, что эмбарго на российские энергоносители не осуществимо ни за год, ни за два, потому что есть страны, которые в принципе против (Турция, Венгрия, Словакия), а давить на Китай пошлинами — это самоубийство в условиях товарооборота в 800 млрд долл. Трамп сам быстро отменил пошлины в 143% против импорта Китая, получив запрет на поставки редкоземельных металлов, от которых на 98% зависит американская военная промышленность. Конечно, и в Европе — тоже. Завуалированно ЕС уже отказал.

"ЕС относится к тарифам иначе, чем к санкциям, и вводит их только после расследования, которое обычно длится несколько месяцев и направлено на установление юридически правильного обоснования", — заявили в Еврокомиссии.

То есть, "это не наш метод".

Кроме того, введение ЕС эмбарго на нефть усилит инфляционное давление, социальную напряженность в условиях, когда правые и евроскептические партии рвутся к власти.

Трамп работает на своего избирателя, а не на санкции

Очевидно, что каждый из партнеров по НАТО хочет переложить затраты в прокси-войне с Россией на другого, и поэтому план по санкциям не сработает. Россия, пока существует её танкерный флот, будет продавать свою нефть Китаю и Индии, если не напрямую, так через третьи страны. А проще всего — через перелив из подсанкционного танкера в "нормальный" в открытом море.

Трамп кормит толпу медийных проукраинских фанатов фразами вроде "моё терпение с Путиным быстро заканчивается". Но это произносится не для того, чтобы ввести санкции, а для американского избирателя, которому нужно знать, что их президент главный и всё контролирует.

На самом деле, по данным МВФ, экономика США сползает в стагнацию, "с умеренным спросом и замедлением роста занятости", поэтому администрация Трампа готовит не санкции, а встречу с президентом РФ Владимиром Путиным через несколько недель в рамках саммита AСEAН по бизнесу и инвестициям в Куала-Лумпуре, Малайзия.

