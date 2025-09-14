Условия Трампа по санкциям против России сочли невыполнимыми

Президент США Дональд Трамп на днях выразил готовность ввести более жёсткие санкции против России, но при условии, что все страны НАТО предпримут аналогичные меры и одновременно полностью откажутся от закупок российской нефти.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Санкции

Дополнительно он предложил Евросоюзу коллективно рассмотреть возможность введения масштабных таможенных пошлин на китайские товары, предполагая диапазон от 50 до 100 процентов.

Однако как отмечает The New York Times, подобное условие практически невыполнимо. Даже в условиях консенсуса внутри альянса существует ряд стран, чья экономическая зависимость от российских энергоресурсов по-прежнему велика.

В частности, Венгрия и Турция остаются крупнейшими покупателями нефти из России. Эти государства не только сохраняют активные энергетические связи с Москвой, но и имеют собственные политические и экономические мотивы для сохранения такого положения дел.

При этом именно эти страны неоднократно становились объектами публичной симпатии Трампа, что делает его заявление ещё более противоречивым.

Большая часть европейских государств действительно заметно сократила импорт российской нефти и газа после 2022 года, когда усилились санкции и энергетический кризис обострил вопросы диверсификации поставок.

Тем не менее зависимость ряда стран от российского газа остаётся значимой, что затрудняет достижение полного отказа от поставок.

В своем выступлении Трамп предпочел не упоминать о газе, сосредоточив внимание исключительно на нефти, что можно рассматривать как попытку упростить картину и представить ее более реалистичной для широкой аудитории.

Между тем, издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что сам Трамп выражает сомнения в своей способности повлиять на президента России Владимира Путина.

Эта позиция отражает известную дилемму: несмотря на жёсткие риторические заявления, реальные рычаги давления на Москву ограничены.

В высказываниях Трампа можно выделить сразу несколько уровней политического расчёта.

Во-первых, речь идёт о внутренней аудитории: демонстрация решимости и готовности к жёстким мерам позволяет укреплять образ лидера, который способен диктовать условия союзникам.

Во-вторых, это инструмент давления на европейских партнёров, которых он неоднократно обвинял в недостаточных усилиях по сдерживанию России.

Наконец, в-третьих, речь идёт о переговорах с Китаем: требование высоких пошлин на китайские товары в условиях общей напряжённости в мировой торговле сигнализирует о намерении Вашингтона жёстко конкурировать с Пекином.

Тем не менее, подобные инициативы скорее отражают политическую стратегию и риторику, чем реальные планы к немедленной реализации.

Отказ всех стран Североатлантического альянса от российских энергоресурсов представляется нереалистичным, учитывая разнообразие их энергетических потребностей и уровень зависимости от внешних поставок.

Введение же столь высоких пошлин на китайские товары неизбежно вызовет ответные шаги Пекина и способно привести к новой эскалации торговой войны, что в первую очередь ударит по глобальной экономике.