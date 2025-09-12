Давление США грозит поссорить Мексику с Китаем

Правительство Мексики объявило о существенном повышении импортных пошлин на автомобили и ряд товаров, произведённых в Китае и других азиатских странах.

Новый тарифный барьер достигнет уровня до 50 процентов и станет частью масштабной реформы торговой политики страны.

Формально власти объясняют эту инициативу необходимостью защитить национальные рабочие места, однако многие аналитики рассматривают её как политико-экономический шаг, направленный на снижение давления со стороны США и выстраивание более лояльных отношений с северным соседом.

Согласно данным Министерства экономики Мексики, новые меры затронут широкий спектр отраслей — от текстильной и сталелитейной до автомобильной промышленности. В совокупности они коснутся импорта на сумму порядка 52 миллиардов долларов.

Автомобили из Китая, на которые в настоящий момент действует ставка 20 процентов, станут особенно уязвимыми: после реформы пошлины на них вырастут более чем в два раза. Власти подчеркивают, что без подобного уровня протекционизма местным производителям было бы практически невозможно выдерживать конкуренцию с азиатскими корпорациями, которые активно осваивают латиноамериканские рынки.

Правительство указывает, что формально новые тарифы не противоречат правилам Всемирной торговой организации. Их цель — обеспечение конкурентоспособности национального производства и сохранение рабочих мест.

По оценке экономического ведомства, около 325 тысяч занятых в промышленности и обрабатывающем секторе работников получат дополнительную защиту от потенциального вытеснения иностранными компаниями.

Отдельное внимание уделяется специфике китайского автомобильного экспорта. Продукция из КНР часто поступает на мексиканский рынок по ценам, которые значительно ниже условных референтных показателей.

Это ставит местных производителей в крайне невыгодное положение и стимулирует рост зависимости от дешёвого импорта. Повышение пошлин в данном контексте можно рассматривать как инструмент балансировки ценовой конкуренции.

Вместе с тем реакция Китая оказалась предсказуемо жёсткой. Министерство иностранных дел КНР выступило с официальным заявлением, осудив любые формы торгового давления и ограничений, вводимых "под различными предлогами".

Китайская сторона выразила надежду, что Мексика выберет курс на сотрудничество и развитие торговли, что, по мнению Пекина, будет способствовать восстановлению мировой экономики. Таким образом, китайская дипломатия дала понять, что рассматривает подобные шаги как элементы глобальной торговой войны, где каждая новая тарифная мера способна усилить напряжённость.

Реформа пошлин в Мексике пока остаётся проектом, который должен пройти процедуру одобрения в конгрессе. Однако вероятность утверждения очень высока: правительство располагает значительным парламентским большинством и способно провести инициативу в кратчайшие сроки.

Особое значение имеет тот факт, что тарифные меры коснутся стран, не имеющих действующих торговых соглашений с Мексикой. В первую очередь это Китай, но также Южная Корея, Индия, Индонезия, Россия, Таиланд и Турция. Введение повышенных пошлин станет серьёзным сигналом для этих государств и может вынудить их искать обходные пути — например, через страны, имеющие соглашения с Мексикой.

Кроме автомобилей, под новые ограничения попадут сталь, игрушки, мотоциклы и текстильная продукция. Для стали, игрушек и мотоциклов предусмотрена ставка в размере 35 процентов, а для текстиля — от десяти процентов до 50 процентов в зависимости от категории товаров. Такой широкий охват демонстрирует, что речь идёт не о точечных мерах, а о системной перестройке тарифной политики.

Экономические аналитики отмечают, что в основе решения лежит не только внутренняя социально-экономическая логика, но и геополитический фактор. США на протяжении последних лет оказывают давление на страны Латинской Америки, добиваясь ограничения их сотрудничества с Китаем.

Вашингтон рассматривает Поднебесную как главного конкурента в регионе, где пересекаются экономические интересы и политическое влияние. Мексика, тесно связанная с США через соглашения о свободной торговле и географическую близость, фактически вынуждена учитывать позицию северного соседа.

Повышение пошлин на китайские автомобили и другие товары можно рассматривать как шаг в сторону смягчения американских претензий и укрепления стратегического партнёрства с Вашингтоном.

С другой стороны, такое решение может иметь неоднозначные последствия для самой Мексики. Оно действительно защищает местные предприятия и работников от давления дешёвого импорта. Но также ведёт к росту цен на конечную продукцию для потребителей.

Если тарифная нагрузка окажется слишком высокой, это может спровоцировать инфляцию и снизить доступность товаров для среднего класса, который является важным социальным и электоральным фактором.

Не исключено и обострение торговых отношений с Китаем. Принимая во внимание глобальные цепочки поставок, обострение может повлиять и на другие сферы — от сырья до электроники. Китай остаётся одним из крупнейших мировых экспортёров, и его ответные меры могут создать дополнительные риски для мексиканской экономики.