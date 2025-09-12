Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Газ с "Арктик СПГ-2" заменяет американские поставки в Китай

4:16
Экономика

Российский проект "Арктик СПГ-2" продолжает демонстрировать устойчивость и способность находить рынки сбыта, несмотря на жёсткое санкционное давление.

Арктика
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктика

По данным Reuters, в китайский терминал Beihai LNG в городе Бэйхай прибыл четвертый по счету газовоз с партией сжиженного природного газа, произведённого на этом проекте. На этот раз речь идет о танкере Buran, который уже разгружается в порту Tieshan.

Поставки с завода начались сравнительно недавно — в конце августа 2025 года. Первая партия поступила в Китай на борту танкера Arctic Mulan. Затем последовали Voskhod и Zarya, доставившие СПГ в первые дни сентября.

Таким образом, всего за короткий промежуток времени китайский рынок получил четыре крупных поставки, что свидетельствует о формировании устойчивого маршрута экспорта и закреплении позиций российского проекта в Азии.

"Арктик СПГ-2", реализуемый НОВАТЭКом, с начала 2023 года оказался под жёсткими санкциями США. Американская администрация в публичных заявлениях демонстрировала крайне негативное отношение к данному проекту.

В частности, в ноябре 2023 года помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт заявлял о намерении "положить конец" его реализации. Санкционные меры включали запреты на поставку оборудования, технологических решений и ограничение доступа к международным финансовым инструментам.

Предполагалось, что эти меры значительно затормозят запуск проекта и сделают его коммерческую эксплуатацию практически невозможной.

Однако реальная динамика показывает обратное. Несмотря на внешнее давление, проект вышел на стадию экспорта, и его продукция находит устойчивый спрос в Китае.

Более того, складывается парадоксальная ситуация: в то время как США пытались заблокировать российский СПГ, американские компании сами утратили возможности поставлять газ в КНР.

Причиной этого стало не только политическое противостояние, но и торговые барьеры. В рамках взаимных ограничений и пошлин, введённых в период обострения американо-китайских отношений, экспорт американского СПГ в Китай оказался нерентабельным.

Таким образом, "Арктик СПГ-2" постепенно занимает нишу, которая могла бы принадлежать США. Для китайской стороны такая диверсификация поставок имеет особое значение. Поддерживая энергетическую безопасность, Китай стремится минимизировать зависимость от ограниченного числа поставщиков и формировать более гибкую систему импорта.

Российский СПГ в этом контексте становится альтернативным ресурсом, который способен компенсировать риски, связанные с торговыми конфликтами или возможными перебоями с другими поставщиками.

Следует также учитывать, что Китай остается одним из крупнейших потребителей энергоресурсов в мире. Экономический рост и урбанизация продолжают увеличивать внутренний спрос на энергию, а политика по снижению углеродных выбросов стимулирует переход от угля к более экологически чистым видам топлива, включая природный газ.

В этой логике поставки СПГ из России не только обеспечивают стабильный приток энергоресурсов, но и соответствуют стратегическим целям Китая в области экологии и энергетики.

С российской стороны поставки демонстрируют способность к адаптации в условиях санкционного давления. НОВАТЭК и партнёры нашли пути решения логистических и финансовых проблем, а также смогли наладить сотрудничество с азиатскими рынками.

Фактически "Арктик СПГ-2" становится символом того, что санкции, направленные на изоляцию российских энергетических проектов, не достигают ожидаемого эффекта.

Более того, в условиях глобальной конкуренции они иногда играют обратную роль, открывая дополнительные возможности на рынках, где позиции Запада ослабляются.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы газ китай экспорт энергетика
