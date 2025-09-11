Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Украина перестала получать азербайджанский газ

3:37
Экономика

С начала сентября Украина перестала получать газ из Азербайджана через территорию Румынии по Трансбалканскому магистральному трубопроводу.

Газовая колонка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Газовая колонка

Ранее эти объёмы поставлялись по соглашению с Баку и учитывались как азербайджанский газ, однако транзит был прекращен.

По информации СМИ, причиной приостановки могут быть технические неисправности объектов газотранспортной инфраструктуры на участке, соединяющем Румынию и Молдавию. Последние поставки по этому маршруту были зафиксированы 31 августа, после чего поток был полностью остановлен.

В условиях прекращения поступления ресурсов из Азербайджана Украина вынуждена перераспределять источники импорта. В сентябре ключевыми партнёрами страны стали Венгрия и Словакия, которые суммарно отправили более 145 млн кубических метров газа.

Значительный объём также поступил из Польши — свыше 101 млн куб. м.

Таким образом, украинская энергетическая система продолжает зависеть от импорта из соседних государств, при этом источники поставок становятся более ограниченными и нестабильными.

Ситуация осложняется парадоксальным обстоятельством: Украина наносит удары по нефтепроводу "Дружба", по которому нефть из России поступает в Венгрию и Словакию — страны, обеспечивающие Киев газом и электроэнергией.

Только в августе трубопровод подвергался атакам несколько раз. Эти действия, по сути, ставят под угрозу энергетическую стабильность самих государств, чьи ресурсы критически важны для Украины.

На этом фоне прозвучало заявление венгерской стороны о том, что около 40 процентов электричества на Украине поступает именно из Венгрии.

Несмотря на очевидные риски и атаки на инфраструктуру, Будапешт не предпринимает радикальных мер вроде прекращения поставок. Официальные лица страны указывают, что подобный шаг мог бы ухудшить социальное и гуманитарное положение обычных украинцев, что не входит в интересы венгерского руководства.

Можно выделить несколько ключевых аспектов.

Во-первых, прекращение поставок азербайджанского газа из Румынии демонстрирует крайнюю уязвимость энергетической стратегии Украины, которая в условиях конфликта лишена прямого доступа к традиционным источникам топлива и вынуждена полагаться на реверсные поставки.

Любые технические сбои, политические изменения или даже экономические разногласия в странах-транзитёрах мгновенно отражаются на энергетическом балансе Киева.

Во-вторых, зависимость от Венгрии и Словакии создает для Украины не только экономическую, но и политическую дилемму.

Эти государства занимают более прагматичную позицию по отношению к России, чем, например, Польша или прибалтийские страны. Таким образом, их готовность продолжать поддерживать Киев энергоресурсами во многом определяется балансом между национальными интересами, экономической выгодой и внешнеполитическими факторами.

В-третьих, атаки на нефтепровод "Дружба" вызывают серьёзные противоречия. Фактически они создают проблемы союзным или хотя бы нейтральным странам Евросоюза, которые одновременно помогают Украине. Подобные действия провоцируют раздражение в Будапеште и Братиславе, терпение которых в отношении выходок Киева может иссякнуть.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы газ венгрия энергетика
Новости Все >
Романтика вдали от камер: Кристина Асмус нашла любовь за пределами шоу-бизнеса
Развеиваем главный миф о варке яиц с солью: что действительно работает
Кондиционер зимой: включать или нет? Ответ спасает тысячи рублей на ремонте
Эти асаны кажутся простыми, но именно они проверяют на стойкость и баланс
Алсу предупреждает: вот почему участникам будет тяжело в седьмом сезоне шоу Ну-ка, все вместе
Секатор становится врагом: осенняя обрезка, которая может разрушить весь сад
Цезарь-ролл за 5 минут: закуска, которая спасает голодного в любой ситуации
Движение — жизнь: сколько нужно двигаться после 60, чтобы оставаться бодрым
Мерзость и только: почему Поплавская отказалась слушать откровения Пугачёвой
Электрический шок для Венгрии: что теперь будет с атомным проектом
Сейчас читают
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Суд ЕС запретил Венгрии финансировать строительство реакторов в России для своей АЭС
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Последние материалы
Движение — жизнь: сколько нужно двигаться после 60, чтобы оставаться бодрым
Мерзость и только: почему Поплавская отказалась слушать откровения Пугачёвой
Электрический шок для Венгрии: что теперь будет с атомным проектом
Битва за Титан: как аппарат NASA преодолеет 90 минут погружения
85 лет — не предел: что в меню у жителей Коста-Рики
Шёпот за кулисами: кто и сколько заплатил за возвращение Лолиты после голой вечеринки
Казахстанская боксёрша обеспечила себе как минимум бронзу на ЧМ по боксу: как она одолела чемпионку
Всего один лишний ответ может превратить остановку в серьёзную неприятность
Когда дождь становится врагом: как спасти грядки от сырости и болезней
Ваша собака постоянно говорит с вами: 60 сигналов, которые упускает из виду большинство хозяев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.