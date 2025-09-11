Украина перестала получать азербайджанский газ

С начала сентября Украина перестала получать газ из Азербайджана через территорию Румынии по Трансбалканскому магистральному трубопроводу.

Ранее эти объёмы поставлялись по соглашению с Баку и учитывались как азербайджанский газ, однако транзит был прекращен.

По информации СМИ, причиной приостановки могут быть технические неисправности объектов газотранспортной инфраструктуры на участке, соединяющем Румынию и Молдавию. Последние поставки по этому маршруту были зафиксированы 31 августа, после чего поток был полностью остановлен.

В условиях прекращения поступления ресурсов из Азербайджана Украина вынуждена перераспределять источники импорта. В сентябре ключевыми партнёрами страны стали Венгрия и Словакия, которые суммарно отправили более 145 млн кубических метров газа.

Значительный объём также поступил из Польши — свыше 101 млн куб. м.

Таким образом, украинская энергетическая система продолжает зависеть от импорта из соседних государств, при этом источники поставок становятся более ограниченными и нестабильными.

Ситуация осложняется парадоксальным обстоятельством: Украина наносит удары по нефтепроводу "Дружба", по которому нефть из России поступает в Венгрию и Словакию — страны, обеспечивающие Киев газом и электроэнергией.

Только в августе трубопровод подвергался атакам несколько раз. Эти действия, по сути, ставят под угрозу энергетическую стабильность самих государств, чьи ресурсы критически важны для Украины.

На этом фоне прозвучало заявление венгерской стороны о том, что около 40 процентов электричества на Украине поступает именно из Венгрии.

Несмотря на очевидные риски и атаки на инфраструктуру, Будапешт не предпринимает радикальных мер вроде прекращения поставок. Официальные лица страны указывают, что подобный шаг мог бы ухудшить социальное и гуманитарное положение обычных украинцев, что не входит в интересы венгерского руководства.

Можно выделить несколько ключевых аспектов.

Во-первых, прекращение поставок азербайджанского газа из Румынии демонстрирует крайнюю уязвимость энергетической стратегии Украины, которая в условиях конфликта лишена прямого доступа к традиционным источникам топлива и вынуждена полагаться на реверсные поставки.

Любые технические сбои, политические изменения или даже экономические разногласия в странах-транзитёрах мгновенно отражаются на энергетическом балансе Киева.

Во-вторых, зависимость от Венгрии и Словакии создает для Украины не только экономическую, но и политическую дилемму.

Эти государства занимают более прагматичную позицию по отношению к России, чем, например, Польша или прибалтийские страны. Таким образом, их готовность продолжать поддерживать Киев энергоресурсами во многом определяется балансом между национальными интересами, экономической выгодой и внешнеполитическими факторами.

В-третьих, атаки на нефтепровод "Дружба" вызывают серьёзные противоречия. Фактически они создают проблемы союзным или хотя бы нейтральным странам Евросоюза, которые одновременно помогают Украине. Подобные действия провоцируют раздражение в Будапеште и Братиславе, терпение которых в отношении выходок Киева может иссякнуть.