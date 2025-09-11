Европа рискует попасть в полную зависимость от США по поставкам газа

Экономика

Европейская энергетическая политика последних лет всё более очевидно формируется под влиянием геополитических факторов, а не только экономической целесообразности.

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ СНГ

После резкого сокращения импорта российского газа в 2022 году и заявленных планов полностью отказаться от него к 2027 году, Евросоюз оказался перед новой дилеммой: уменьшение зависимости от одного крупного поставщика практически неизбежно ведёт к росту зависимости от другого.

При этом нынешняя ситуация демонстрирует, что речь идёт прежде всего о США, которые стремительно заняли освободившуюся нишу на европейском рынке.

Согласно данным отраслевой статистики, в первой половине текущего года импорт сжиженного природного газа в Европу увеличился на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордных 92 млрд кубометров.

Более половины этого объёма — около 55 процентов — пришлось именно на США, а на втором месте, что примечательно, осталась Россия с 14 процентами, несмотря на политические заявления о полном отказе от её энергоресурсов.

Такая динамика подтверждает: замещение российских трубопроводных поставок происходит преимущественно за счёт американского СПГ, а значит, структура зависимости не исчезает, а лишь трансформируется.

Представители Еврокомиссии не скрывают своей готовности укреплять энергетическое партнёрство с США. На официальном уровне это подается как часть стратегии энергетической безопасности, однако в реальности возникает парадокс: отказ от "ненадёжного" поставщика оборачивается усилением роли другого монополиста.

По прогнозам аналитиков Reuters, если нынешняя тенденция сохранится, то доля США в европейском импорте СПГ может достигнуть 70 процентов. Более того, в случае замещения ещё 16 млрд кубометров газа, которые поступают по трубопроводу "Турецкий поток", эта цифра превысит 80 процентов.

Важно отметить, что даже такие показатели не отражают всей картины, поскольку общий объём потребления газа в Европе формируется также за счёт поставок по трубопроводам из Норвегии, Азербайджана и Северной Африки.

По приблизительным расчётам, доля американского газа в совокупном импорте Европы может составить около 23 процентов. Для сравнения: до 2022 года Россия обеспечивала около 40% процентов всего импорта газа в ЕС.

Стратегия Евросоюза вызывает вопросы. Во-первых, высокая концентрация поставок из одного источника объективно снижает гибкость энергосистемы. Европейский рынок, ранее балансировавший между российскими трубопроводными поставками и альтернативными источниками, теперь рискует оказаться подверженным ценовой и политической волатильности американского СПГ.

Учитывая, что США активно используют энергетику как инструмент внешней политики, нельзя исключать, что Европа окажется в менее выгодном положении при обсуждении цен или условий долгосрочных контрактов.

Во-вторых, стоит учитывать экономический аспект. СПГ из США требует более сложной логистики: его необходимо сжижать, транспортировать танкерами и затем регазифицировать в европейских терминалах. Всё это увеличивает конечную стоимость топлива для потребителей по сравнению с трубопроводным газом.

Если в условиях энергетического кризиса 2022 года Европа была готова платить значительно выше рыночной цены ради диверсификации поставок, то в долгосрочной перспективе это может негативно сказаться на конкурентоспособности европейской промышленности.

В-третьих, формирование новой зависимости идёт вразрез с декларируемой целью Евросоюза — построением устойчивой и автономной энергетической системы. Теоретически переход на возобновляемые источники энергии должен был снизить зависимость от внешних поставщиков, однако на практике Европа всё ещё остаётся крайне уязвимой к внешним шокам.

Пока же импорт газа, особенно СПГ, продолжает играть ключевую роль в обеспечении энергетической стабильности.

Таким образом, текущая политика ЕС может рассматриваться как попытка решения краткосрочной проблемы за счёт создания долгосрочных рисков. Если в ближайшие годы доля американского газа достигнет обозначенных 70-80% в сегменте СПГ, то это станет самой высокой степенью концентрации поставок за всю историю европейского энергорынка.

На первый взгляд, такая ситуация выглядит как гарантия надёжности благодаря союзническим отношениям с США, но в действительности она оставляет Европе крайне мало пространства для манёвра.