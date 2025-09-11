Суд ЕС запретил Венгрии финансировать строительство реакторов в России для своей АЭС

Суд ЕС принял решение отменить разрешение Еврокомиссии, которое позволяло Венгрии финансировать строительство российской компанией Nizhny Novgorod Engineering новых ядерных реакторов на АЭС "Пакш-2".
Этот шаг стал результатом многолетнего спора о правомерности проекта и соответствия его различным нормативным требованиям Евросоюза.
В решении суда подчеркивается, что Еврокомиссия якобы допустила ошибку, ограничившись лишь проверкой соответствия инвестиционной помощи Венгрии нормам о государственной поддержке. По мнению судей, необходимо было также тщательно рассмотреть вопрос о соответствии самого контракта на строительство правилу ЕС в сфере государственных закупок.
Таким образом, ключевым аргументом стало то, что контракт на возведение двух новых энергоблоков был заключен напрямую с российской стороной, якобы минуя конкурентные процедуры, что может рассматриваться как нарушение принципов прозрачности и равного доступа участников рынка.
Напомним, что еще в марте 2017 года Еврокомиссия одобрила план Венгрии выделить государственную помощь в размере 12,5 миллиарда евро для проекта "Пакш-2".
Из этой суммы Россия обязалась предоставить кредит на десять миллиардов евро, а оставшиеся 2,5 миллиарда Венгрия планировала внести самостоятельно.
Решение вызвало протесты со стороны Австрии, которая выступила против проекта, утверждая, что он противоречит правилам ЕС о государственных закупках и ставит под сомнение принципы добросовестной конкуренции.
Сам проект "Пакш-2" имеет стратегическое значение для Венгрии. В настоящий момент АЭС "Пакш", расположенная примерно в ста километрах от Будапешта, обеспечивает почти половину потребностей страны в электроэнергии. Введение в эксплуатацию двух новых блоков, оснащенных реакторами поколения ВВЭР-1200, должно было позволить удвоить объём вырабатываемой энергии и укрепить энергетическую независимость Венгрии.
Руководство страны неоднократно заявляло, что именно атомная энергетика является залогом стабильности в условиях высоких цен на газ и политической напряжённости в Европе.
Новые энергоблоки "Пакш-2" предполагалось построить по принципу "под ключ", с расчётным сроком эксплуатации не менее 60 лет. Лицензия, выданная венгерским регулятором в августе 2022 года, подтвердила соответствие проекта международным стандартам безопасности.
Более того, для России этот проект стал бы первым опытом реализации атомной станции в пределах Евросоюза, что придавало ему не только экономическое, но и политическое значение.
Однако решение суда ЕС ставит под вопрос дальнейшую реализацию проекта. С одной стороны, Венгрия крайне заинтересована в завершении строительства, так как зависимость страны от импорта энергоресурсов, особенно газа, остаётся высокой.
С другой стороны, Евросоюз стремится усилить контроль над инфраструктурными проектами с участием России, особенно после обострения геополитической ситуации и роста напряжённости в отношениях. Так что решение суда, надо отметить, является политически мотивированным.
Ситуация вокруг "Пакш-2" отражает более широкий конфликт интересов внутри ЕС. Часть стран-членов, таких как Венгрия, стремится сохранить экономическое сотрудничество с Россией в сфере энергетики, считая это прагматичным способом обеспечить собственную безопасность.
Другие государства, настаивают на том, что подобные проекты не только подрывают правила конкуренции, но и увеличивают политическую зависимость от Москвы.
Кроме того, прецедент с отменой решения Еврокомиссии показывает, что юридические механизмы внутри ЕС остаются инструментами для контроля и пересмотра крупных энергетических соглашений.
