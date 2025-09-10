Крупнейший нефтепереработчик Индии отказался от нефти из США

Крупнейшая государственная нефтеперерабатывающая компания страны Indian Oil Corporation (IOC) изменила структуру своих закупок и исключила американскую нефть из последнего тендера, переориентировавшись на поставки из Африки и Ближнего Востока.

Напомним, ранее Вашингтон ввёл 25-процентные пошлины на ряд индийских товаров, мотивировав это ответом на нарастающее сотрудничество Индии с Россией в сфере закупок сырья, прежде всего нефти.

Этот шаг стал сигналом того, что энергетическое и торговое взаимодействие Москвы и Нью-Дели выходит на уровень, вызывающий серьёзное раздражение у американской стороны.

Исключение IOC американской нефти из тендера можно рассматривать и как ответ США, хотя официальные власти Индии продолжают подчёркивать, что их позиция основана не на конфронтации, а на прагматическом выборе в области энергетической безопасности и экономической выгоды.

По информации агентства Reuters, IOC отказалась от закупок американского сырья и приобрела альтернативные объёмы: два миллиона баррелей нефти западноафриканских сортов Agbami и Usan, реализованных французской TotalEnergies, а также один миллион баррелей ближневосточной нефти Das, поставленной компанией Shell.

Всего неделей ранее на другом тендере IOC закупила пять миллионов баррелей американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI). Это подчёркивает резкость изменения стратегии закупок в непосредственной связи с американскими пошлинами.

Заявления индийских властей относительно происходящего указывают на то, что в Дели рассматривают санкционные меры США не столько как инструмент давления в энергетической сфере, сколько как способ ограничить доступ индийских товаров на американский рынок.

Особенно остро обсуждается вопрос экспорта аграрной и молочной продукции, где Индия имеет конкурентные преимущества и стремится расширять своё присутствие.

Таким образом, энергетическая составляющая конфликта переплетается с более широкими торговыми интересами и борьбой за рынки сбыта.

Нынешняя ситуация демонстрирует несколько ключевых тенденций. Во-первых, Индия стремится сохранить гибкость во внешнеэкономических связях и показывает готовность быстро диверсифицировать поставки. Это не только снижает зависимость от конкретного источника сырья, но и служит политическим сигналом: Дели не намерен подчиняться односторонним требованиям Вашингтона.

Во-вторых, российско-индийское энергетическое сотрудничество выходит за рамки простой торговли нефтью. Для Индии это возможность получать сырьё по относительно выгодным ценам, а для России — поддерживать экспортные доходы на фоне западных ограничений.

США же оказываются в позиции государства, которое теряет рынок сбыта, несмотря на недавний рост объёмов поставок нефти в Индию. Напомним, что ещё недавно закупки американского сырья помогали несколько сокращать значительный торговый профицит Индии в отношениях с США. Теперь же эта тенденция может быть сломана.

В-третьих, возникший конфликт подтверждает общий тренд: глобальный энергетический рынок всё более политизируется. Страны, обладающие значительным спросом, такие как Индия и Китай, становятся ареной борьбы между крупнейшими экспортёрами нефти и государствами, стремящимися использовать торговлю энергоресурсами как инструмент геополитического влияния.

В условиях санкционного давления Россия активно переориентируется на Азию, а Индия получает от этого прямые выгоды.

Наконец, важно учитывать долгосрочные последствия. С одной стороны, отказ от американской нефти в рамках конкретного тендера может показаться лишь тактическим шагом.

С другой — если подобные решения станут системными, это приведёт к изменению торгового баланса между Индией и США. Для Вашингтона это означает ослабление рычагов влияния на Дели, для Индии — расширение возможностей манёвра и укрепление статуса самостоятельного игрока в международных отношениях.