Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Крупнейший нефтепереработчик Индии отказался от нефти из США

4:25
Экономика

Крупнейшая государственная нефтеперерабатывающая компания страны Indian Oil Corporation (IOC) изменила структуру своих закупок и исключила американскую нефть из последнего тендера, переориентировавшись на поставки из Африки и Ближнего Востока.

Нефтяная скважина
Фото: Flickr by Maarten Heerlien, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Нефтяная скважина

Напомним, ранее Вашингтон ввёл 25-процентные пошлины на ряд индийских товаров, мотивировав это ответом на нарастающее сотрудничество Индии с Россией в сфере закупок сырья, прежде всего нефти.

Этот шаг стал сигналом того, что энергетическое и торговое взаимодействие Москвы и Нью-Дели выходит на уровень, вызывающий серьёзное раздражение у американской стороны.

Исключение IOC американской нефти из тендера можно рассматривать и как ответ США, хотя официальные власти Индии продолжают подчёркивать, что их позиция основана не на конфронтации, а на прагматическом выборе в области энергетической безопасности и экономической выгоды.

По информации агентства Reuters, IOC отказалась от закупок американского сырья и приобрела альтернативные объёмы: два миллиона баррелей нефти западноафриканских сортов Agbami и Usan, реализованных французской TotalEnergies, а также один миллион баррелей ближневосточной нефти Das, поставленной компанией Shell.

Всего неделей ранее на другом тендере IOC закупила пять миллионов баррелей американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI). Это подчёркивает резкость изменения стратегии закупок в непосредственной связи с американскими пошлинами.

Заявления индийских властей относительно происходящего указывают на то, что в Дели рассматривают санкционные меры США не столько как инструмент давления в энергетической сфере, сколько как способ ограничить доступ индийских товаров на американский рынок.

Особенно остро обсуждается вопрос экспорта аграрной и молочной продукции, где Индия имеет конкурентные преимущества и стремится расширять своё присутствие.

Таким образом, энергетическая составляющая конфликта переплетается с более широкими торговыми интересами и борьбой за рынки сбыта.

Нынешняя ситуация демонстрирует несколько ключевых тенденций. Во-первых, Индия стремится сохранить гибкость во внешнеэкономических связях и показывает готовность быстро диверсифицировать поставки. Это не только снижает зависимость от конкретного источника сырья, но и служит политическим сигналом: Дели не намерен подчиняться односторонним требованиям Вашингтона.

Во-вторых, российско-индийское энергетическое сотрудничество выходит за рамки простой торговли нефтью. Для Индии это возможность получать сырьё по относительно выгодным ценам, а для России — поддерживать экспортные доходы на фоне западных ограничений.

США же оказываются в позиции государства, которое теряет рынок сбыта, несмотря на недавний рост объёмов поставок нефти в Индию. Напомним, что ещё недавно закупки американского сырья помогали несколько сокращать значительный торговый профицит Индии в отношениях с США. Теперь же эта тенденция может быть сломана.

В-третьих, возникший конфликт подтверждает общий тренд: глобальный энергетический рынок всё более политизируется. Страны, обладающие значительным спросом, такие как Индия и Китай, становятся ареной борьбы между крупнейшими экспортёрами нефти и государствами, стремящимися использовать торговлю энергоресурсами как инструмент геополитического влияния.

В условиях санкционного давления Россия активно переориентируется на Азию, а Индия получает от этого прямые выгоды.

Наконец, важно учитывать долгосрочные последствия. С одной стороны, отказ от американской нефти в рамках конкретного тендера может показаться лишь тактическим шагом.

С другой — если подобные решения станут системными, это приведёт к изменению торгового баланса между Индией и США. Для Вашингтона это означает ослабление рычагов влияния на Дели, для Индии — расширение возможностей манёвра и укрепление статуса самостоятельного игрока в международных отношениях.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы нефть индия экономика энергетика
Новости Все >
Сделка века: OpenAI и Oracle объединяются для покорения мира ИИ
Экономия и вкус: кофейная гуща превращается в нежное кремовое мороженое — рецепт вас удивит
Трава сильнее ЛСД: вот что скрывается за загадочным эффектом любимого кошачьего лакомства
Не дайте себя обмануть: 5 хитрых схем автосалонов, которые могут стоить вам денег
Сад с секретом: красивые растения, которые могут довести детей до больницы
Запаса хватит на сотни лет: эта находка решит проблему жажды мегаполисов
Вместо штампа — цифра: в Европе путешественники столкнутся с новой регистрацией
Мёртв, но всё ещё смертелен: 10 животных, чьи тела могут убить даже после гибели
Hyundai возвращается? Назревает большая сделка
Энергия, что толкает в бездну: исследование доказало — энергетики усиливают тревожность и отчаяние
Сейчас читают
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Наука и техника
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Наука и техника
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Последние материалы
Защита цвета: лайфхаки для тех, кто не хочет терять пигмент после первого мытья
Полосатая миграция: Джерси оказался в эпицентре нашествия азиатских шершней
Крупнейший нефтепереработчик Индии отказался от нефти из США
Шаман разбил сердца поклонников: концерт в Сочи отменён — вот почему это произошло
Врачи называют их молодильной тарелкой: 9 продуктов, которые отодвигают старость у женщин
Туман превращает дорогу в рулетку: как правильно действовать за рулём, чтобы не оказаться в аварии
Этот секретный ингредиент превратит обычные бананы в шоколадно-клубничный десерт мечты
Природный декор сделанный своими руками: удивительные идеи из гибких веток
Тело против гравитации: варианты подтягиваний, о которых молчат в зале
Спасает кожу и кораллы одновременно: создан солнцезащитный крем, который ломает привычные стереотипы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.