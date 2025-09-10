Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

ЕС не хочет идти на новые ограничения импорта нефти и газа из России

3:30
Экономика

Евросоюз готовится к обсуждению девятнадцатого пакета санкций против России, однако ключевые направления его содержания становятся предметом всё более сложных дискуссий.

Цистерны с нефтью
Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
По информации The Wall Street Journal, европейские политики вряд ли решатся на новые ограничения, касающиеся закупок российских нефти и газа. Причина кроется в высокой политической чувствительности данного вопроса внутри ЕС.

Энергетическая сфера традиционно является наиболее болезненной темой для Евросоюза. Несмотря на стремление диверсифицировать источники поставок и активное развитие проектов по импорту сжиженного природного газа, зависимость от российского топлива сохраняется в ряде стран, особенно в Центральной и Восточной Европе.

Введение дополнительных ограничений на закупку нефти или газа могло бы вызвать серьёзные социально-экономические последствия, включая рост цен на энергоносители, снижение конкурентоспособности европейских производств и увеличение нагрузки на государственные бюджеты.

Вместо новых мер в энергетике обсуждается другая стратегия — расширение санкционных списков за счёт иностранных компаний. Речь идет о предприятиях, в том числе из Китая, которые, по мнению европейских структур, оказывают содействие России в обходе уже существующих ограничений.

Подобный подход отражает более широкий тренд западной санкционной политики: она постепенно смещается от прямого ограничения торговли с Россией к контролю над цепочками поставок и надзором за действиями международных партнёров.

Такой курс имеет и политические, и экономические риски. С одной стороны, ЕС демонстрирует намерение ограничить возможности Москвы адаптироваться к санкционному давлению.

С другой — усиление давления на китайские компании может осложнить отношения Брюсселя и Пекина, которые и без того остаются напряжёнными в условиях глобальной конкуренции и торговых споров.

Не менее показательно и то, что к обсуждению санкционного пакета активно подключается Вашингтон. По данным европейских чиновников, президент США Дональд Трамп предложил Евросоюзу рассмотреть возможность введения повышенных тарифов на товары из Китая и Индии.

По его замыслу, это должно усилить косвенное давление на Россию, так как данные страны сохраняют активное экономическое взаимодействие с Москвой.

Подобная инициатива демонстрирует характерный для американской политики подход — использование санкционного инструментария не только для воздействия на Россию, но и для укрепления собственных позиций в мировой торговле.

Однако реакция европейских партнёров на это предложение остаётся неясной. Для ЕС подобные меры могут показаться слишком рискованными, поскольку они чреваты торговыми конфликтами с крупными азиатскими экономиками.

Европа уже сталкивается с трудностями в отношениях с Китаем, который является её ключевым торговым партнёром в ряде отраслей, а эскалация тарифных войн может нанести ощутимый удар по европейскому экспорту и цепочкам поставок.

В отношении Индии ситуация также неоднозначна: Брюссель заинтересован в развитии стратегического партнёрства с Нью-Дели, и резкие тарифные шаги вряд ли будут восприняты как рациональная политика.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы китай санкции евросоюз энергетика
