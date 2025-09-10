ЕС не хочет идти на новые ограничения импорта нефти и газа из России

Евросоюз готовится к обсуждению девятнадцатого пакета санкций против России, однако ключевые направления его содержания становятся предметом всё более сложных дискуссий.
По информации The Wall Street Journal, европейские политики вряд ли решатся на новые ограничения, касающиеся закупок российских нефти и газа. Причина кроется в высокой политической чувствительности данного вопроса внутри ЕС.
Энергетическая сфера традиционно является наиболее болезненной темой для Евросоюза. Несмотря на стремление диверсифицировать источники поставок и активное развитие проектов по импорту сжиженного природного газа, зависимость от российского топлива сохраняется в ряде стран, особенно в Центральной и Восточной Европе.
Введение дополнительных ограничений на закупку нефти или газа могло бы вызвать серьёзные социально-экономические последствия, включая рост цен на энергоносители, снижение конкурентоспособности европейских производств и увеличение нагрузки на государственные бюджеты.
Вместо новых мер в энергетике обсуждается другая стратегия — расширение санкционных списков за счёт иностранных компаний. Речь идет о предприятиях, в том числе из Китая, которые, по мнению европейских структур, оказывают содействие России в обходе уже существующих ограничений.
Подобный подход отражает более широкий тренд западной санкционной политики: она постепенно смещается от прямого ограничения торговли с Россией к контролю над цепочками поставок и надзором за действиями международных партнёров.
Такой курс имеет и политические, и экономические риски. С одной стороны, ЕС демонстрирует намерение ограничить возможности Москвы адаптироваться к санкционному давлению.
С другой — усиление давления на китайские компании может осложнить отношения Брюсселя и Пекина, которые и без того остаются напряжёнными в условиях глобальной конкуренции и торговых споров.
Не менее показательно и то, что к обсуждению санкционного пакета активно подключается Вашингтон. По данным европейских чиновников, президент США Дональд Трамп предложил Евросоюзу рассмотреть возможность введения повышенных тарифов на товары из Китая и Индии.
По его замыслу, это должно усилить косвенное давление на Россию, так как данные страны сохраняют активное экономическое взаимодействие с Москвой.
Подобная инициатива демонстрирует характерный для американской политики подход — использование санкционного инструментария не только для воздействия на Россию, но и для укрепления собственных позиций в мировой торговле.
Однако реакция европейских партнёров на это предложение остаётся неясной. Для ЕС подобные меры могут показаться слишком рискованными, поскольку они чреваты торговыми конфликтами с крупными азиатскими экономиками.
Европа уже сталкивается с трудностями в отношениях с Китаем, который является её ключевым торговым партнёром в ряде отраслей, а эскалация тарифных войн может нанести ощутимый удар по европейскому экспорту и цепочкам поставок.
В отношении Индии ситуация также неоднозначна: Брюссель заинтересован в развитии стратегического партнёрства с Нью-Дели, и резкие тарифные шаги вряд ли будут восприняты как рациональная политика.
Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.