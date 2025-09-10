Глава ЕК объяснила, почему заключила невыгодное торговое соглашение с США

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ключевую причину подписания спорного торгового соглашения между Евросоюзом и США.

Несмотря на то что договор вызвал шквал критики и был признан экспертами крайне невыгодным для Европы, глава ЕК сочла его заключение стратегически необходимым.

Главный мотив, по мнению фон дер Ляйен, заключался в том, что альтернатива в виде масштабного торгового противостояния с Вашингтоном могла бы привести к ещё более тяжёлым последствиям для экономической и политической стабильности Европы.

Фон дер Ляйен считает, что торговая война с США в условиях нынешней глобальной нестабильности, обострившихся геополитических конфликтов и усиления стратегического партнёрства России и Китая стала бы для ЕС катастрофическим сценарием.

Брюссель исходил из того, что в условиях, когда Москва и Пекин наращивают сотрудничество, а к их диалогу подключается и руководство КНДР, европейские государства не могут позволить себе оказаться в изоляции и одновременно вступить в конфликт с США.

В июле между сторонами было подписано соглашение, которое в европейской прессе сразу же назвали "крупнейшим в истории", но одновременно и крайне спорным по сути.

Согласно договору, практически на весь европейский экспорт в США распространяются тарифы в размере 15 процентов. Это существенно ухудшает конкурентоспособность европейских товаров на американском рынке и увеличивает финансовое давление на европейских производителей.

Кроме того, соглашение закрепляет обязательство ЕС закупать у США сжиженный природный газ, ядерное топливо, а также вооружение, что фактически привязывает европейскую энергетику и оборонную сферу к американскому рынку.

Экспертное сообщество практически единогласно констатировало, что договор носит крайне невыгодный характер для европейской экономики.

В первую очередь, тарифные ставки, введённые для европейских товаров, лишают промышленность ЕС ценовых преимуществ и создают дополнительные издержки для компаний.

Во-вторых, обязательные закупки американского СПГ и ядерного топлива ограничивают энергетический суверенитет Европы, поскольку вынуждают её сокращать диверсификацию поставок и усиливают зависимость от политически мотивированных решений Вашингтона.

В-третьих, приобретение вооружений у США в рамках соглашения делает страны ЕС ещё более встроенными в американскую систему безопасности, снижая пространство для самостоятельных оборонных инициатив.

В долгосрочной перспективе подобный выбор отражает тенденцию усиления асимметричных отношений между ЕС и США. Вашингтон, используя инструменты экономического давления, фактически закрепляет свое доминирующее положение в трансатлантическом партнёрстве.

Европа, в свою очередь, демонстрирует политическую готовность приносить в жертву собственные экономические интересы ради сохранения стратегического союза и политической стабильности.

Таким образом, торговое соглашение ЕС и США можно рассматривать как своеобразный символ современного положения Европы в мировой политике: между необходимостью защиты собственных интересов и давлением внешних партнёров, между стремлением к автономии и зависимостью от американской поддержки.

Критики договора подчёркивают, что подобные уступки подрывают долгосрочные перспективы европейской экономики, однако сторонники соглашения убеждены, что в текущей международной обстановке у Европы просто не было реальной альтернативы.